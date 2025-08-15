Nizamuddin Dargah: ఢిల్లీలో కూలిన దర్గా పైకప్పు.. ఏడుగురు దుర్మరణం!!

Nizamuddin Dargah Roof Collapse: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శుక్రవారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. నిజాముద్దీన్లోని హుమాయూన్ సమాధి సమీపంలోని ఓ దర్గాలో విషాదం జరిగింది. ఓ దర్గా పైకప్పు కూలిన ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారని సమాచారం. కూలిన శిథిలాల కింద మరో 5 మంది చిక్కుకున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఘటనా స్థలానికి చేరిన సహాయబృందాలు వేగంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ఇదే విషయమై జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రావణ్ బాగారియా మాట్లాడుతూ.. "ఈ సంఘటనలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇది దర్యాప్తు చేయవలసిన విషయమే కాకుండా.. ఎవరైనా ఇక్కడ ASI స్థలంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్నట్లయితే చర్యలు తీసుకుంటాము" అని అన్నారు. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించి కారణాలను నిర్ధారిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
శిథిలాల కింద ఇంకా ఎవరైనా చిక్కుకున్నారా అని తనిఖీ చేయడానికి NDRF బృందాలు దర్గా ప్రాంగణంలో గాలింపు చర్యలు చేబడుతున్నారు. సంఘటన జరిగిన వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. దీనిపై నిర్మాణ ఇంజనీర్లు, నిపుణులు కొందరు కలిసి ఆ స్థలాన్ని పరిశీలించి ఘటనకు గల కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.
