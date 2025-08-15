English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nizamuddin Dargah: ఢిల్లీలో కూలిన దర్గా పైకప్పు.. ఏడుగురు దుర్మరణం!!

Nizamuddin Dargah Roof Collapse: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శుక్రవారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. నిజాముద్దీన్‌లోని హుమాయూన్ సమాధి సమీపంలోని ఓ దర్గాలో విషాదం జరిగింది. ఓ దర్గా పైకప్పు కూలిన ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారని సమాచారం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:29 PM IST

Nizamuddin Dargah: ఢిల్లీలో కూలిన దర్గా పైకప్పు.. ఏడుగురు దుర్మరణం!!

Nizamuddin Dargah Roof Collapse: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శుక్రవారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. నిజాముద్దీన్‌లోని హుమాయూన్ సమాధి సమీపంలోని ఓ దర్గాలో విషాదం జరిగింది. ఓ దర్గా పైకప్పు కూలిన ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారని సమాచారం. కూలిన శిథిలాల కింద మరో 5 మంది చిక్కుకున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఘటనా స్థలానికి చేరిన సహాయబృందాలు వేగంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. 

ఇదే విషయమై జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రావణ్ బాగారియా మాట్లాడుతూ.. "ఈ సంఘటనలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇది దర్యాప్తు చేయవలసిన విషయమే కాకుండా.. ఎవరైనా ఇక్కడ ASI స్థలంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్నట్లయితే చర్యలు తీసుకుంటాము" అని అన్నారు. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించి కారణాలను నిర్ధారిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. 

శిథిలాల కింద ఇంకా ఎవరైనా చిక్కుకున్నారా అని తనిఖీ చేయడానికి NDRF బృందాలు దర్గా ప్రాంగణంలో గాలింపు చర్యలు చేబడుతున్నారు. సంఘటన జరిగిన వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. దీనిపై నిర్మాణ ఇంజనీర్లు, నిపుణులు కొందరు కలిసి ఆ స్థలాన్ని పరిశీలించి ఘటనకు గల కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Delhi policeCollapse newsFire DepartmentDargah Sharif Patte ShahHumayun's Tomb

