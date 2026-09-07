/8వ తరగతి పాసైతే చాలు.. ఉచితంగా రూ.48,000 పొందవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసుకోండి..!!

NMMS Scholarship 2026-27: పేదరికం కారణంగా చాలా మంది విద్యార్థులు చదువు మానేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం జాతీయ అర్హత.. ప్రతిభ ఆధారిత స్కాలర్షిప్ (NMMS) పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద విద్యార్థులకు సంవత్సరానికి రూ. 12,000, అంటే నెలకు రూ. 1,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు. ఈ సహాయాన్ని 9వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు, అంటే 4 సంవత్సరాల పాటు పొందవచ్చు. ఇప్పుడు మనం అర్హత, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత విభాగం ఈ జాతీయ అర్హత, ప్రతిభ ఆధారిత స్కాలర్షిప్ పథకాన్ని నిర్వహిస్తోంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 5 (శనివారం).
ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హత పొందాలంటే, విద్యార్థి తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ. 3.50 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉండాలి.
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాల నుండి 7వ, 8వ తరగతి పరీక్షలలో కనీసం 55% మార్కులు సాధించి ఉండాలి (ఎస్సీ/ఎస్టీ విద్యార్థులకు 5% సడలింపు ఉంటుంది). వారు స్కాలర్షిప్కు అర్హులు కారు.
కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పథకం కింద స్కాలర్షిప్లకు అర్హులు కారు.
కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలచే నడపబడుతున్న రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలలో (ఉదా., తెలంగాణలోని గురుకులాలు) చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు కారు.
ప్రైవేట్ పాఠశాలలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ పథకం కింద స్కాలర్షిప్లకు అర్హులు కారు.
విదేశాలలో ఏవైనా కోర్సులు అభ్యసించడానికి స్కాలర్షిప్లు అందుబాటులో లేవు.
ప్రస్తుతానికి డిప్లొమా/సర్టిఫికేట్ స్థాయి కోర్సులు అభ్యసించడానికి ఎలాంటి స్కాలర్షిప్లు అందుబాటులో లేవు.
పరీక్షా ప్రమాణాలు:
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం విద్యార్థులను రాత పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి... ప్రతి పేపర్కు 90 మార్కులు, మొత్తం 180 మార్కులు ఉంటాయి. కనీసం 40% మార్కులు అవసరం. ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 32% సరిపోతుంది.
మానసిక సామర్థ్య పరీక్ష (MAT): 90 ప్రశ్నలు - 90 మార్కులు - 90 నిమిషాలు (బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు)
విద్యా సామర్థ్య పరీక్ష (SAT): 90 ప్రశ్నలు - 90 మార్కులు - 90 నిమిషాలు (7వ మరియు 8వ తరగతులకు సైన్స్, సాంఘిక శాస్త్రం మరియు గణితానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి)
పరీక్ష రుసుము:
ఎస్సీ, ఎస్టీ దివ్యాంగుల (PWD) విద్యార్థులకు ₹50
ఇతర విద్యార్థులకు ₹100
స్కాలర్షిప్ ఎంపిక ప్రక్రియ
ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రతి సంవత్సరం 9వ తరగతి చదువుతున్న లక్ష మంది విద్యార్థులకు ప్రదానం చేయబడుతుంది. సంబంధిత రాష్ట్రం లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నిర్వహించే పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైతేనే ఈ సహాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం, విద్యార్థులు ప్రభుత్వ సెకండరీ విద్యా బోర్డు వెబ్సైట్లో తమ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడి (HM) ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తులు రెండు దశల్లో ధృవీకరించబడతాయి. మొదట ఇన్స్టిట్యూట్ నోడల్ ఆఫీసర్ ద్వారా, ఆ తర్వాత జిల్లా నోడల్ ఆఫీసర్ ద్వారా. విద్యార్థులు అన్ని అర్హతా ప్రమాణాలను నెరవేర్చినట్లయితే, వారికి స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది.
వారి ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ, చాలా మంది పేద విద్యార్థులు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా చదువు మానేస్తున్నారు. ఇలాంటి విద్యార్థులు తమ చదువును కొనసాగించడానికి ఈ స్కాలర్షిప్ పథకం చాలా కీలకం. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత విభాగం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది.
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