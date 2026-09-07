Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /8వ తరగతి పాసైతే చాలు.. ఉచితంగా రూ.48,000 పొందవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసుకోండి..!!

8వ తరగతి పాసైతే చాలు.. ఉచితంగా రూ.48,000 పొందవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసుకోండి..!!

NMMS Scholarship Scheme: ఎంతో మందికి చదువుకోవాలన్న ఆసక్తి ఉన్నా.. పేదరికం అడ్డురావడంతో మధ్యలోనే చదువులు ఆపేస్తున్నారు. అలాంటి విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కాలర్ షిప్ ను తీసుకువచ్చింది. దీని ద్వారా నెలకు వెయ్యి రూపాయల నుంచి రూ. 12వేల వరకు పొందవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:43 AM IST
8వ తరగతి పాసైతే చాలు.. ఉచితంగా రూ.48,000 పొందవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసుకోండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండింగ్.. కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన ప్లేన్.. ఐదుగురు బలి!
2
3
4
5