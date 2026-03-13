No Confidence Motion Against Chief Election Commission of india: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. SIR (Special Intensive Revision) కార్యక్రమం ముమ్మరంగా జరగుతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా వలస వెళ్లి వాళ్లకు ఉన్న ఊర్లోతో పాటు.. ఆయా పని చేసే ప్రదేశాల్లో ఓటు హక్కు ఉంటుంది. ఎన్నికల కమిషన్ నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఓ వ్యక్తి ఓ చోట ఆరు నెలలు ఉంటే అక్కడ ఓటు హక్కు ఇవ్వాలనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ వాదన. అయితే తాజాగా ఎలక్షన్ కమిషనర్ చేపట్టి సర్ ప్రాసెస్ అధికార భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా ఉందని విపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జ్ఞానేశ్కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించాలంటూ ప్రతిపక్షాలు సిద్ధం చేసిన నోటీసుపై మొత్తం 193 మంది ఎంపీలు సంతకాలు చేశారు. ఇందులో 130 మంది లోక్సభ సభ్యులు కాగా, 63 మంది రాజ్యసభ ఎంపీలని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నోటీసును లోక్సభ స్పీకర్ లేదా రాజ్యసభ చైర్మన్ ఉప రాష్ట్రపతికి కు అందజేసే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు.
నోటీసుకు అవసరమైన సంఖ్యలో సంతకాలను ఇప్పటికే సేకరించినప్పటికీ, ఎంపీలు కొందరు ఆసక్తి కనబరిచారన్నారు. సీఈసీ తొలగింపును కోరాలంటే లోక్సభలో కనీసం 100 మంది, అదే రాజ్యసభలో అయితే 50 మంది ఎంపీలు సంతకాలు చేస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి సభ్య పార్టీలతోపాటు, అధికారికంగా ఆ కూటమిలో చేరని ఆప్కు చెందిన ఎంపీలు కూడా నోటీసుపై సంతకాలు చేశారని సమాచారం. ఓటరు జాబితా సర్ విషయంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ అధికార పక్షానికి అనుకూలంగా, విపక్ష పక్షానికి వ్యతిరేకంగా కక్ష్యపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో ఓట్ల తొలగింపుపై జరిగే విచారణను ఆయన అడ్డుకుంటున్నారంటున్నాయి. సీఈసీని తొలగించాలంటూ పార్లమెంట్లో నోటీసు జారీ చేయనుండటం ఇదే మొదటిసారి కానుంది. తొలగింపు తీర్మానాన్ని పార్లమెంటులోని ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. తీర్మానం ఆమోదం పొందాలంటే, సభలోని మొత్తం సభ్యులలో మెజారిటీ ఉండటంతో పాటు, ఆ సమయంలో సభకు హాజరై ఓటేసిన వారిలో రెండింట మూడొంతుల మెజారిటీ తప్పనిసరి.
