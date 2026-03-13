English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • CEC Gyanesh Kumar: CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం..!

CEC Gyanesh Kumar: CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం..!

CEC Gyanesh Kumar:లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా తొలగింపునకు ఇటీవల తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన విపక్షాలు.. తాజాగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ తొలగింపునకు సైతం నోటీసు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల్లో చేపట్టిన ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో అధికార పక్షానికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 09:28 AM IST

Trending Photos

Top oil exporters: ఈ 5 దేశాలు చమురు అమ్మకాల్లో టాప్.. వీళ్లకి డబ్బే డబ్బు..!!
6
Top oil exporting countries
Top oil exporters: ఈ 5 దేశాలు చమురు అమ్మకాల్లో టాప్.. వీళ్లకి డబ్బే డబ్బు..!!
EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!
5
EPFO Form 2
EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!
Iran War Impact: ఇరాన్ యుద్ధం.. భారతదేశానికి భారీ ఊరట..!
5
iran war news
Iran War Impact: ఇరాన్ యుద్ధం.. భారతదేశానికి భారీ ఊరట..!
PM Kisan: రేపే ఖాతాల్లోకి పీఎం కిసాన్ 22వ విడుత పైసలు.. ఆ 9.32 కోట్ల మందిలో మీరు ఉన్నారా? చెక్‌ చేసుకోండి!
5
PM KISAN
PM Kisan: రేపే ఖాతాల్లోకి పీఎం కిసాన్ 22వ విడుత పైసలు.. ఆ 9.32 కోట్ల మందిలో మీరు ఉన్నారా? చెక్‌ చేసుకోండి!
CEC Gyanesh Kumar: CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం..!

No Confidence Motion Against Chief Election Commission of india: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. SIR (Special Intensive Revision) కార్యక్రమం ముమ్మరంగా జరగుతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా వలస వెళ్లి వాళ్లకు ఉన్న ఊర్లోతో పాటు.. ఆయా పని చేసే ప్రదేశాల్లో ఓటు హక్కు ఉంటుంది. ఎన్నికల కమిషన్ నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఓ వ్యక్తి ఓ చోట ఆరు నెలలు ఉంటే అక్కడ ఓటు హక్కు ఇవ్వాలనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ వాదన. అయితే తాజాగా ఎలక్షన్ కమిషనర్ చేపట్టి సర్ ప్రాసెస్ అధికార భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా ఉందని విపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  ఈ నేపథ్యంలో జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ను పదవి నుంచి తొలగించాలంటూ ప్రతిపక్షాలు సిద్ధం చేసిన నోటీసుపై మొత్తం 193 మంది ఎంపీలు సంతకాలు చేశారు. ఇందులో 130 మంది లోక్‌సభ సభ్యులు కాగా, 63 మంది రాజ్యసభ ఎంపీలని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నోటీసును లోక్‌సభ స్పీకర్  లేదా రాజ్యసభ చైర్మన్ ఉప రాష్ట్రపతికి కు అందజేసే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

నోటీసుకు అవసరమైన సంఖ్యలో సంతకాలను ఇప్పటికే సేకరించినప్పటికీ, ఎంపీలు కొందరు ఆసక్తి కనబరిచారన్నారు. సీఈసీ తొలగింపును కోరాలంటే లోక్‌సభలో కనీసం 100 మంది, అదే రాజ్యసభలో అయితే 50 మంది ఎంపీలు సంతకాలు చేస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.

ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి సభ్య పార్టీలతోపాటు, అధికారికంగా ఆ కూటమిలో చేరని ఆప్‌కు చెందిన ఎంపీలు కూడా నోటీసుపై సంతకాలు చేశారని సమాచారం.  ఓటరు జాబితా సర్‌ విషయంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ అధికార పక్షానికి అనుకూలంగా, విపక్ష పక్షానికి వ్యతిరేకంగా కక్ష్యపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో ఓట్ల తొలగింపుపై జరిగే విచారణను ఆయన అడ్డుకుంటున్నారంటున్నాయి. సీఈసీని తొలగించాలంటూ పార్లమెంట్‌లో నోటీసు జారీ చేయనుండటం ఇదే మొదటిసారి కానుంది. తొలగింపు తీర్మానాన్ని పార్లమెంటులోని ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. తీర్మానం ఆమోదం పొందాలంటే, సభలోని మొత్తం సభ్యులలో మెజారిటీ ఉండటంతో పాటు, ఆ సమయంలో సభకు హాజరై ఓటేసిన వారిలో రెండింట మూడొంతుల మెజారిటీ తప్పనిసరి.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

No Confidence Motion on CECChief Elections CommissionerGyanesh Kumarchief Election Commissioner no confidence motion on lok sabhaParliament

Trending News