  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Badrinth Kedarnath: బద్రీనాథ్.. కేదార్‌నాథ్ మాత్రమే కాదు ఈ 48 ఆలయాలపై సంచలన నిర్ణయం.. నాన్‌ హిందువులకు నో ఎంట్రీ..!

Badrinth Kedarnath: బద్రీనాథ్.. కేదార్‌నాథ్ మాత్రమే కాదు ఈ 48 ఆలయాలపై సంచలన నిర్ణయం.. నాన్‌ హిందువులకు నో ఎంట్రీ..!

No Entry For Non Hindus In Badrinath Kedarnath: బద్రీనాథ్ కేదార్‌నాథ్ ఆలయ కమిటీలు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఆలయాల్లో కేవలం హిందువులకే మాత్రమే ప్రవేశం ఉండనుంది. నాన్ హిందువులకు నిషేధం విధించింది. ఛార్‌ధామ్‌ పుణ్యక్షేత్రంలో ఒకటైన యమునోత్రి కమిటీ ఈ విషయం ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఈ ఆలయాలతో పాటు మరో 48 ఆలయాల్లో నాన్ హిందువులకు నో ఎంట్రీ విధించాలని కమిటీ ప్రతిపాదించింది. దీనిపై అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 27, 2026, 08:54 AM IST

Badrinth Kedarnath: బద్రీనాథ్.. కేదార్‌నాథ్ మాత్రమే కాదు ఈ 48 ఆలయాలపై సంచలన నిర్ణయం.. నాన్‌ హిందువులకు నో ఎంట్రీ..!

No Entry For Non Hindus In Badrinath Kedarnath: బద్రీనాథ్.. కేదార్ నాథ్ ఆలయాల్లోకి నాన్ హిందువులకు నో ఎంట్రీ అని సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మనదేశంలో పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలైన బద్రీనాథ్ కేదార్ నాథ్ ఆలయాలకు ఇకపై నాన్ హిందువులకు ఎంట్రీ ఉండదు. ఈ మేరకు ఆలయ కమిటీ ప్రతిపాదించింది. త్వరలోనే దీనిపై ఓ నిర్ణయం తీసుకొని ఉన్నట్లు ప్రతిపాదన ఆమోదించనున్నారు. ఈ రెండు ఆలయాలతో పాటు మరో 48 ఆలయాల్లో నాన్‌ హిందువులకు నో ఎంట్రీ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే గంగోత్రి ధామ్‌లో నాన్ హిందువులకు నిషేధం విధించారు. అదేవిధంగా బద్రీనాథ్ ..కేదార్ నాథ్ ఆలయాల ప్రవేశాలపై ప్రతిపాదన కూడా వచ్చాయి. దాని అమల్లోకి తీసుకువచ్చే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బద్రీనాథ్ ఆలయం శీతాకాలంలో ఆరు నెలల పాటు మూసివేయనున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 23వ తేదీన ఈ ఆలయం తెరుచుకోనుంది.

ఇక బద్రీనాథ్ కేదార్ నాథ్ ఆలయ కమిటీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అత్యున్నతమని కమిటీ అధ్యక్షుడు హేమంత్ ద్వివేది స్పష్టం చేశారు. ఇది పౌర హక్కుగా కాకుండా ఒక మతమైన సాంప్రదాయంగా చూడాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి కూడా దీనిపై ప్రకటన విడుదల చేశారు. తీర్థయాత్రల స్థలాలను నిర్వహిస్తున్న సంస్థలు అభిప్రాయం ఆధారంగానే ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన అన్నారు.

 నాన్‌ హిందూవులకు ఎంట్రీ ఉండదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  ప్రధానంగా బద్రీనాథ్ కేదార్నాధ్, తుంగనాథ్, మద్మహేశ్వర్, నారాయణ నరసింహ ఆలయం, జోషిమఠ్‌, గుప్త కాశీలోని విశ్వనాధాలయం, బ్రహ్మ కపాల్ శంకరాచార్య సమాధి వంటి ప్రముఖ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి.

 అయితే ఈ కీలక నిర్ణయం మాత్రం రాజకీయ సామాజిక చర్చకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. మత సంస్థలు కొన్ని మద్దతు ఇస్తున్నాయి. రాజ్యాంగం సమానత్వ హక్కుతో ముడిపడి ఉందనే భావించేవారు మాత్రం ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరా ఖండ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ నాయకుడు హరీష్ రావత్ మాత్రం దీని వ్యతిరేకించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మత సాంస్కృతిక సంస్థలు ఇతరులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. కానీ దానికి విరుద్ధంగా ఈ ప్రతిపాదన చేస్తున్నారన్నారు. ఇలా దేవాలయాలు నాన్ హిందువులకు ఎంట్రీ విధించడంతో ఈ ఆంక్షలు దేశంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో బీజేపీకే తెలుసని హరీష్ రావత్ ప్రశ్నించారు.

ఒక బద్రీనాథ్ కేదార్ నాథ్ ఆలయ కమిటీ హేమంత్ ద్వివేది మాత్రం మీడియాతో మాట్లాడుతూ..  నాన్ హిందువుల నిషేధం పై సాధువులు, తీర్థయాత్ర పూజారులు, స్థానిక నివాసితుల అభిప్రాయం కూడా తీసుకున్నామన్నారు. ఈ వారం చివరిలో జరిగే బోర్డు మీటింగ్లో ఈ ప్రతిపాదనను అధికారికంగా ఆమోదించనున్నారు. ఇక హిందువులు కానీ వారి ప్రవేశం నిషేధం ఆదిశంకరాచార్యులు కాలం నుంచి ఉంది అన్నారు. ప్రధానంగా బద్రీనాథ్ కేదార్‌ నాథ్ ఆలయాలు అనేవి పర్యాటక కేంద్రాలు కావు.. ఇవి ఒక విశ్వాస కేంద్రాలు అని చెప్పుకొచ్చారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Badrinath Kedarnath no entryNo Entry For Non HindusBadrinath Temple newsKedarnath Temple decisionChar Dham controversy

