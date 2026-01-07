Supreme Court: కుక్క ఏ మూడ్ లో ఉంటుందో ఎలా చెప్పగలం.!. వీధి శునకాల కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Supreme court serious comment on stray dogs bite case plea: దేశ వ్యాప్తంగా వీధి శునకాల దాడులు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా జరుగతున్నాయి. ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికిన కూడా కుక్కలు పీక్కలను కొరికేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల వీధి శునకాల దాడులపై, అదే విధంగా వాటిని కాపాడాలని మరికొంత మంది సుప్రీంకోర్టులో అనేక పిటిషన్ లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వాడి వేడి వాదనలు జరిగాయి. మొత్తంగా వీధి శునకాలను కాపాడటంపై అనేక పిటిషన్ లను దాఖలు చేయడంతో కుక్కలు మాత్రమే మూగజీవాలా..?..మరీ మేకలు, కోళ్లు వీటి సంగతి ఏంటని సుప్రీంకోర్టు ప్రతివాది లాయర్ అయిన కపిల్ సిబల్ పై ప్రశ్నలు సంధించింది. దీనిపై జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్వీ అంజారియాలతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
అదే విధంగా కుక్కలు కరుస్తాయని ఎవరు కూడా ముందుగానే ఊహించలేరని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. వీధుల్లో సంచరించే కుక్కలు తరచూ వాహనాలకు అడ్డుపడి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయని గుర్తుచేసింది. ఢిల్లీలో వీధి కుక్కలను షెల్టర్ హోంలకు తరలించాలంటూ గతంలో
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో ప్రతివాద లాయర్ కపిల్ సిబల్ తన వాదనలు విన్పిస్తు వీధుల్లో కుక్కలు అరిస్తే, ఎక్కువగా దాడులు చేసినట్లు తెలిస్తే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని వెంటనే వారు వచ్చి స్టెరిలైజ్ చేసి వాటిని వదిలిపెడతారని చెప్పారు. కానీ ఈ విషయాన్ని కొంత మంది పాటించడంలేదన్నారు. అయితే..వీటికి స్టెరిలైజ్ వంటివి చేయడం కన్నా..దూరంగా ఉంచడం బెటర్ అని ధర్మాసనం భావించినట్లు వ్యాఖ్యలు చేసింది. అదే విధంగా.. ప్రమాదం జరిగాక చికిత్స తీసుకోవడం కన్నా ముందే జాగ్రత్త పడడం మంచిదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
Read more: Liquor Lovers: మందుబాబులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ప్రత్యేకంగా పథకం ప్రవేశ పెట్టిన ప్రభుత్వం.. డిటెయిల్స్..
వీధుల్లో, స్కూళ్లు, విద్యాసంస్థలు, అపార్ట్ మెంట్స్, నివాస సముదాయాలు చుట్టుపక్కల కుక్కలు సంచరించాల్సిన అవసరం ఏంటని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. అవి ఆ వీధుల గుండా సంచరించే వారిని పరిగెత్తించి దాడులు చేయవచ్చని, దీని వల్ల ప్రమాదాలు జరగవచ్చని సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి