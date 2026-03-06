India-Russia Friendship Telugu Latest News: భారత్ రష్యా ఎప్పుడు స్నేహితులే.. రష్యా నుంచి భారత్కు ముడిచామురు సరఫరా మళ్ళీ పుంజుకుంటూ వస్తోంది. అమెరికా ఆంక్షలు విషయంలో కొంత సడలింపు లభించిందన్న సంకేతాల మధ్య భారీ సంఖ్యను రష్యా చమురు నౌకలు తీరానికి చేరుకోబోతున్నాయి. మిడిలిస్టులోని యుద్ధ వాతావరణం సమయంలో రష్యా చేస్తున్న సహాయం విశేషమైనది. సాధారణంగా కష్ట కాలాల్లో ఎప్పుడూ రష్యా భారత్కు ఒక మంచి స్నేహితుడు గానే ఉంటూ వస్తోంది. తాజాగా రష్యా కష్ట సమయంలో భారత్కు ముడిజమురు పంపడం మరోసారి రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న స్నేహాన్ని ప్రపంచ దేశాలకి గుర్తుచేసాయి.
బ్లూమ్బెర్గ్ వెల్లడించిన ప్రకారం.. సుమారు ఒకటి. ఐదు కోట్ల బ్యారెళ్ల ముడిచములతో నిండిన పదికి పైగా భారీ ట్యాంకర్లు ప్రస్తుతం భారత తీరానికి అదే సమీపంలో ఉన్నాయని.. ఇవన్నీ వచ్చే వారం రోజుల్లోనే మన దేశంలోకి వివిధ పోర్టులకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీనివల్ల భారత్కు భారీగా చమురు నిల్వలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే భారత్లో మూడు వారాలకు సరిపడా చమురు నిల్వలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే, రష్యా పంపించే ఈ ముడి చమురు వల్ల నిలువలు మరింత పెరగవచ్చు..
కేవలం భారత్ తీరానికి దగ్గరగా ఉన్నవే కాకుండా.. సింగపూర్ సముద్ర జలాల్లో ఉన్న మరో ఎనిమిది రష్యా నౌకలు కూడా భారత్ వైపే ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవి కూడా అతి త్వరలోనే మన దేశం చేరుకోబోతున్నాయి. దీంతో రానన్న రోజుల్లో రష్యా నుంచి ముడిచమురు దిగుమతులు రికార్డ్ స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా ఆంక్షలు కారణంగా రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలను తగ్గించినట్లు మనందరికీ తెలిసిందే..
అమెరికా నుంచి ఆంక్షలు సడలింపుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వెల్లడించక ముందే.. రష్యా ట్యాంకర్లు భారత్ వైపు మల్లడం గమనార్హం.. గతంలో ఆంక్షలు భయంతో నిలిచిపోయిన సరఫరా.. ఇప్పుడు దౌత్య పరమైన వ్యూహాలతో మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటుంది. అయితే, మిడిల్ ఈస్ట్ యుద్ధం కారణంగా భారత్లో పెట్రోల్ ధరలతో పాటు డీజిల్ ధరలు అధికంగా పెరుగుతాయని వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.. రష్యా ముడి చమురు పంపించడం కారణంగా..పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు సాధారణంగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
