Mamata Banerjee: నేనే ముఖ్యమంత్రిని.. రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు.. మంకు పట్టుకు దిగిన మమతా బెనర్జీ..!..

No question of resigning Mamata Banerjee sensational comments: దేశంలో ప్రస్తుతం వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే మమతా బెనర్జీ టీఎంసీ పార్టీని ప్రజలు అడ్డంగా ఓడించారు. మొత్తం 294 స్థానాలున్న బెంగాల్ అసెంబ్లీలో బీజేపీ 207 సీట్లు గెలుచుకుని అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోగా, టీఎంసీ 80 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఈ క్రమంలో మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ ఈసీ పూర్తిగా బీజేపీని వత్తాసు పలికిందని అన్నారు. ప్రజలు తమకు మద్దతు తెలిపారన్నారు. ఇది అక్రమంగా జరిగిన ఎన్నికలు అని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంను ఖునీ చేశారన్నారు. ఈసీ, బీజేపీతో కలసి గెమ్ ఆడిందన్నారు.
ఈ ఫలితాలను పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తాను సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తేలేదన్నారు. ఎన్నికల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని.. ఇది "ప్రజాస్వామ్య హత్య" అని ఆమె తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల్లో బీజేపీ దాదాపు 100 స్థానాలను అక్రమంగా చోరీకి పాల్పడిందని మమతా బెనర్జీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల కమిషన్, కేంద్ర బలగాలు పక్షపాతంగా వ్యవహరించాయని, దాదాపు 90 లక్షల మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి కుట్రపూరితంగా తొలగించారని నిప్పులు చెరిగారు.
తన సొంత నియోజకవర్గమైన భవానీపూర్లోనూ ఓడిపోయిన కూడా రాజీనామా చేయబోనని మమత తెల్చి చెప్పారు. తన రాజకీయ పోరాటంఆగదన్నారు. ఎన్నికల్లో జరిగిన అక్రమాలపై నిజ నిర్ధారణకు 15 మంది సభ్యులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కౌంటింగ్ కేంద్రానికి వెళ్తున్న సమయంలో తన కారును అడ్డుకుని, తనపై భౌతిక దాడికి యత్నించారని ఆమె ఆరోపించారు. సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు గూండాల్లా వ్యవహరించాయని మండిపడ్డారు.
తనను కౌంటింగ కేంద్రం నుంచి బైటకు తోసేశారని,తన వెనక భాగంలో కొట్టారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తనకు ఈ క్లిష్ట సమయంలో.. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, అఖిలేష్ యాదవ్ వంటి 'ఇండియా' కూటమి నేతలు ఫోన్ చేసి మద్దతు తెలిపారన్నారు. ఈ ఫలితాల రోజును బెంగాల్ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక 'చీకటి రోజు'గా చెబుతు మమతా కేంద్రంపై, ఈసీపై నిప్పులు చెరిగారు.
Read more: Tvk Vijay: టీవీకే శాసనసభాపక్ష నేతగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన విజయ్ దళపతి..
మరోవైపు సాధారణంగా ఎన్నికల్లో ఓడిన అభ్యర్థి రాజీనామా చేయడం ఆనవాయితి. కానీ మమతా బెనర్జీ తాను లోక్ సభకు వెళ్లేది లేదని రాజీనామా చేయనని మంకు పట్టుపట్టడం దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఇది రాజ్యంగం ధిక్కరణ కిందకు వస్తుందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి