Lawyer Rakesh Kishore sensational comments cji gavai video: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి బీఆర్ గవాయిపై కోర్టు ప్రాంగణంలో దాడికి యత్నించిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికార, అపోసిషన్ పార్టీలు రియాక్ట్ అయ్యాయి. ఇది సరైన చర్య కాదని ఖండించాయి. దేశ ప్రధాని మోదీ సైతం దీనిపై సీజేఐతో మాట్లాడారు.ఈ క్రమంలో దేశంలో ఈ వివాదం పెద్ద హట్ టాపిక్ గా మారింది.
Advocate Rakesh Kishore ji talks about the hypocrisy & unfairness of Judges & Judiciary when it comes to religion!🙏pic.twitter.com/rb77xrYapt
— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) October 7, 2025
తాజాగా.. జస్టిస్ బీఆర్ గవాయిపై దాడి ఘటనపై న్యాయవాది రాకేష్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా గవాయి.. మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి సంబంధించిన పిటిషన్పై సీజేఐ చేసిన వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయడం తనను బాధించిందన్నారు.
ఒకవైపు దేశంలో శాంతి భద్రతలు, ఒక వర్గంకు చెందిన కేసుల విషయంలో ఒకలా, మరో వర్గంకు చెందిన కేసుల విషయంలో గవాయి మరోలా వ్యాఖ్యలు చేయడం తనకు ఎంతగానో బాధించిందన్నారు. జల్లి కట్టు, దహిహండి, నుపుర్ శర్మ వివాదంలో ఒకలా మరో వర్గం కేసులో మరోలా మాట్లాడారన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. సెప్టెంబర్ 16న మధ్యప్రదేశ్లోని జవారీలో ఉన్న ఏడడుగుల విష్ణుమూర్తి విగ్రహం పునరుద్ధరణపై సీజేఐ ముందు పిటిషన్ వచ్చిందన్నారు. దీనిపై.. పిటిషనర్ ను.. వెళ్లి మీ దేవుడినే ఏదైనా చేయమని అడగండంటూ సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారన్నారు. అత్యున్నత ధర్మాసనం మీద కూర్చుని, న్యాయం చేయకపోయి, ఒకరి నమ్మకాల్ని ఎగతాళి చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తాను ఏ మద్యం తీసుకొలేదని, తన చర్యకు ఎలాంటి విధంగా భయంగానీ, పశ్చాత్తపం కానీ లేదని, క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదని తెల్చి చెప్పారు. ఈ పని దేవుడే చేయించాడు. నన్ను జైలుకు పంపినా, ఉరితీసినా రెడీ అంటూ రాకేశ్ కిశోర్ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు బార్ కౌన్సిల్ సీనియర్ లాయర్ ను ఇప్పటికే సస్పెండ్ చేసి, షోకాజ్ నోటీసుల్ని సైతం జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో సీజేఐపై దాడి ఘటనను ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఖండించింది.
