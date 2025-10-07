English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lawyer Rakesh Kishore Video: క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్‌పై లాయర్ రాకేశ్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Rakesh Kishore on cji br gavai attack incident: జస్టిస్ గవాయిపై దాడి ఘటనపై ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపంకు గురికావట్లేదని సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ కిశోర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో సనాతన ధర్మం విషయంలో  ఆయన మాట్లాడిన మాటలు తనను ఎంతగానో బాధించాయన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 01:57 PM IST
  • దాడి ఘటనపై మాట్లాడిన సీనియర్ లాయర్ రాకేష్ కిశోర్..
  • ఘటనపై ఎలాంటి భయంలేదని కామెంట్స్..

Trending Photos

EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Lawyer Rakesh Kishore Video: క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్‌పై లాయర్ రాకేశ్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Lawyer Rakesh Kishore sensational comments cji gavai video: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి బీఆర్ గవాయిపై కోర్టు ప్రాంగణంలో దాడికి యత్నించిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికార, అపోసిషన్ పార్టీలు రియాక్ట్ అయ్యాయి. ఇది సరైన చర్య కాదని ఖండించాయి. దేశ ప్రధాని మోదీ సైతం దీనిపై సీజేఐతో మాట్లాడారు.ఈ క్రమంలో దేశంలో ఈ వివాదం పెద్ద హట్ టాపిక్ గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

తాజాగా.. జస్టిస్  బీఆర్ గవాయిపై దాడి ఘటనపై న్యాయవాది రాకేష్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ముఖ్యంగా గవాయి.. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి సంబంధించిన పిటిషన్‌పై సీజేఐ చేసిన వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయడం తనను బాధించిందన్నారు.

ఒకవైపు దేశంలో శాంతి భద్రతలు, ఒక వర్గంకు చెందిన కేసుల విషయంలో ఒకలా, మరో వర్గంకు చెందిన కేసుల విషయంలో గవాయి మరోలా వ్యాఖ్యలు చేయడం తనకు ఎంతగానో బాధించిందన్నారు. జల్లి కట్టు, దహిహండి,  నుపుర్ శర్మ వివాదంలో ఒకలా మరో వర్గం కేసులో మరోలా మాట్లాడారన్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో.. సెప్టెంబర్ 16న మధ్యప్రదేశ్‌లోని జవారీలో ఉన్న ఏడడుగుల విష్ణుమూర్తి విగ్రహం పునరుద్ధరణపై సీజేఐ ముందు పిటిషన్ వచ్చిందన్నారు. దీనిపై.. పిటిషనర్ ను.. వెళ్లి మీ దేవుడినే ఏదైనా చేయమని అడగండంటూ సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారన్నారు. అత్యున్నత ధర్మాసనం మీద కూర్చుని, న్యాయం చేయకపోయి, ఒకరి నమ్మకాల్ని ఎగతాళి చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ  ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

తాను ఏ మద్యం తీసుకొలేదని, తన చర్యకు ఎలాంటి విధంగా భయంగానీ, పశ్చాత్తపం కానీ లేదని, క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదని తెల్చి చెప్పారు. ఈ పని దేవుడే చేయించాడు. నన్ను జైలుకు పంపినా, ఉరితీసినా రెడీ అంటూ రాకేశ్ కిశోర్ పేర్కొన్నారు. 

Read more: Narendra Modi@25Years: నేడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వెరీ స్పెషల్ డే.. ప్రభుత్వాధినేతగా 25వ యేట అడుగుపెట్టిన నమో..

మరోవైపు బార్ కౌన్సిల్ సీనియర్ లాయర్ ను ఇప్పటికే సస్పెండ్ చేసి, షోకాజ్ నోటీసుల్ని సైతం జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో సీజేఐపై దాడి ఘటనను  ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఖండించింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cji br gavaiSupreme CourtLawyer Rakesh KishoreCJI BR Gavaiattack on cji br gavai

Trending News