Indian Railways: తత్కాల్ కొత్త రూల్స్ వచ్చినా దక్కని ప్రయాణం.. సెకన్లలోనే 'నో రూమ్'!

Tatkal Ticket Booking: రైల్వే ప్రయాణం ఎంతో సులభతరం. భారతీయరైల్వేలో టిక్కెట్ ధరలు కూడా తక్కువ ధరలోనే ఉంటాయి. దీంతో ఎక్కువశాతం మంది రైలు ప్రయాణానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దీపావళి, ఛత్పూజ సందర్భంగా కూడా చాలా మంది సొంతూళ్లకు వెళ్లడానికి రైలు టిక్కెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దొరకని వారు తత్కాల్ ఉందిలే అనుకుంటున్నారు. కానీ, ఇది కూడా సెకన్లకే నో రూమ్ అని కనిపించడంతో ప్రయాణీకులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
ఐఆర్సీటీటీ వెట్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా కూడా తత్కాల్ టిక్కెట్ బుకింగ్ కష్టతరంగానే మారింది. ఇక రానున్న దీపావళి, ఛత్పూజ సందర్భంగా ఆ డిమాండ్ మరింత పెరుగుతోంది. సాధారణంగా అయితే, రెండు నెలలు ముందుగానే రిజర్వేషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. నవంబర్ 8వ తేదీ దీపావళి సందర్భంగా ఇప్పటికే రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. వీరంతా ఉదయం 8 గంటలే బుక్ చేయాలి. ఇవి కూడా రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే వెయిటింగ్ లిస్ట్ చూపిస్తోంది. కనీసం అందుబాటులో ఉన్న టిక్కెట్లు కూడా కనిపించవు. ఇందులో టెక్నికల్ సమస్యలతో ఒక్కోసారి పేమెంట్ కూడా పూర్తవ్వదు.
ప్రధానంగా ఉదయం 8 గంటల సమయంలో టిక్కెట్లు బుక్ చేయాలంటే హెవీ ట్రాఫిక్ వల్ల బుకింగ్ కష్టతరంగా మారింది. ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్, బీటా వెర్షన్, రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసిన టిక్కెట్లు కొద్దిసేపటికే వెయిటింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్లిపోతున్నాయి. ఇక ఉదయం 11 గంటలకు బుక్ చేసే తత్కాల్ కూడా ఇదే పరిస్థితి.
ఇక పండుగల సమయంలో అయితే, ఢిల్లీ, ముంబై, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, హరియాణ, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి ప్రాంతాలకు రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ రూట్లో డిమాండ్ కూడా ఎక్కువ. దీంతో టిక్కెట్ బుకింగ్ కూడా త్వరగా ఫిల్ అవుతుంది. తత్కాల్, ప్రీమియం తత్కాల్, స్పెషల్ ట్రైన్ సర్వీసెస్ ఇలాంటి సమయంలో దొరకవు.
నాన్ ఏసీ తత్కాల్ బుకింగ్..
తత్కాల్ అన్నీ ఏసీ క్లాసులు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రతిరోజూ టిక్కెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అవుతే.. ఉదయం 11 గంటలకు నాన్ ఏసీ స్లీపర్ క్లాసులు ఓపెన్ అవుతాయి.
రైల్వే ప్రయాణీకులు ఉదయం 11 గంటలకు స్వీపర్ బుకింగ్ ఓపెన్ అవుతే, లాగిన్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతున్నాయి. మరోవైపు పేమెంట్ చెల్లింపులు ఫెయిల్యూర్, టెక్కికల్ సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు. 2025 జూలై 1 నుంచి తత్కాల్ ప్రీమియం ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ ఆధార్ అథెంటికేషన్, ప్రోఫైల్ వెరిఫై, ఓటీపీ వయా అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి చేశారు. ఇక మొదటి అరగంట వరకు ఏజెంట్స్ బుకింగ్ కూడా నిలిపివేశారు. ఉదయం 10 నుంచి 10:30 గంటలు, నాన్ ఏసీ ఉదయం 11:00 నుంచి 11:30 వరకు రెగ్యులర్ ప్రయాణీకులు మాత్రమే బుకింగ్ చేసుకోవాలి.
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