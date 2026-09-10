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Indian Railways: తత్కాల్ కొత్త రూల్స్ వచ్చినా దక్కని ప్రయాణం.. సెకన్లలోనే 'నో రూమ్'!

రైల్వే ప్రయాణీకులకు ఇబ్బందులు తొలగేలా లేదు.. ప్రధానంగా పండుగ సమయాల్లో అయితే, సీట్లు దొరకడం మరింత కష్టతరం. అయితే, తత్కాల్‌ విధానంలో కొత్త మార్పులు కూడా తీసుకోచ్చారు. అయినా కానీ, టిక్కెట్‌ దొరకడం కష్టంగానే మారింది. ఇక రానున్న దీపావళి, ఛత్‌పూజ సందర్భంగా కూడా ఊళ్లకు వెళ్లాలంటే రైలు రిజర్వేషన్‌ కాదు.. తత్కాల్‌ కూడా కొద్దిసేపటిలోనే నోరూమ్‌ అని చూపిస్తోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:35 AM IST
Indian Railways: తత్కాల్ కొత్త రూల్స్ వచ్చినా దక్కని ప్రయాణం.. సెకన్లలోనే 'నో రూమ్'!
Image Credit: Tatkal Ticket Booking: 

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Indian Railways: తత్కాల్ కొత్త రూల్స్ వచ్చినా దక్కని ప్రయాణం.. సెకన్లలోనే 'నో రూమ్'!
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