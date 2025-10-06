English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nobel Prize 2025: వైద్యశాస్త్రంలో 2025 సంవత్సరానికి గాను ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారం..!!

 Nobel Prize 2025: వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటించారు. ఈ సంవత్సరం శరీరధర్మ శాస్త్రం లేదా వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని మేరీ ఇ. బ్రుంకో, ఫ్రెడ్ రామ్స్‌డెల్, షిమోన్ సకాగుచికి ప్రదానం చేశారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 6, 2025, 04:45 PM IST

 Nobel Prize 2025: 2025 సంవత్సరానికి నోబెల్ బహుమతి ప్రకటన సోమవారం నుండి ప్రారంభమైంది. స్టాక్‌హోమ్‌లోని కరోలిన్స్కా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఒక కమిటీ వైద్య రంగంలో అవార్డును ప్రకటించడంతో ఇది ప్రారంభమైంది. ఈ సంవత్సరం వైద్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతి ప్రకటించారు. వైద్య రంగంలో ఇచ్చే నోబెల్ బహుమతిని అధికారికంగా 'ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్'లో నోబెల్ బహుమతి అని పిలుస్తారు. ఈ గౌరవం 1901,,  2024 మధ్య 229 మంది నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలకు 115 సార్లు ఇచ్చారు. 

గత సంవత్సరం బహుమతిని అమెరికన్లు విక్టర్ ఆంబ్రోస్, గ్యారీ రువ్కున్ లు మైక్రోఆర్ఎన్ఎ (రైబోన్యూక్లియిక్ యాసిడ్) ను కనుగొన్నందుకు పంచుకున్నారు. మైక్రోఆర్ఎన్ఏలు జన్యు పదార్ధం  చిన్న కణాలు, ఇవి కణాల లోపల ఆన్-అండ్-ఆఫ్ స్విచ్‌లుగా పనిచేస్తాయి. కణాలు ఏమి చేస్తాయి, ఎప్పుడు చేస్తాయో నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.

భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతుల విజేతలను మంగళవారం, రసాయన శాస్త్రం బుధవారం, సాహిత్యంలో గురువారం ప్రకటిస్తారు. శుక్రవారం నోబెల్ శాంతి బహుమతిని, అక్టోబర్ 13న ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ స్మారక బహుమతిని ప్రకటిస్తారు. బహుమతులను స్థాపించిన ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ వర్ధంతి అయిన డిసెంబర్ 10న అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరుగుతుంది. నోబెల్ ఒక సంపన్న స్వీడిష్ పారిశ్రామికవేత్త,  డైనమైట్ ఆవిష్కర్త. ఆయన 1896లో మరణించారు.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

nobel prize 2025 winners listnobel peace prize winners 2025nobel peace prize 2025nobel prize winners in indiashimon sakaguchi

