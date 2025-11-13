Children's Day: నవంబర్ 14 స్పెషల్.. బాలల దినోత్సవం రోజు అదిరిపోయే స్పీచ్ మీ కోసం..!

Children Day Essay in Telugu: భారతదేశ తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది నవంబర్ 14న బాలల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఆయనకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం కావడంతో.. ఆ రోజున బాలల దినోత్సవం జరపాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈరోజున పిల్లలందరికీ స్కూళ్లలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. మీరు బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక మంచి ఉపన్యాసం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా..? అయితే పిల్లలందరికీ మీ ఈ ఉపన్యాసం ద్వారా మంచి మెసెజ్ని అందించవచ్చు. అంతేకాకుండా పండిత జవహర్ లాల్ నెహ్రూ దేశానికి చేసిన సేవలను మరోసారి గుర్తు చేసుకోవచ్చు.
బాలల దినోత్సవ ఉపన్యాసం..
"ముందుగా అందరికీ బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన భారత మాజీ ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి జన్మదినం సందర్భంగా.. ఈ రోజున చిల్డ్రన్స్ డే జరుపుకుంటామనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. నెహ్రూ గారికి పిలల్లలతో వున్న అనుబంధాన్ని తెలియజేస్తూ.. ఈ బాలల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. నేటి బాలలే రేపటి మన దేశ భవిష్యత్తు అని నెహ్రూ గారు బలంగా నమ్మేవారు. చిన్న పిల్లల కల్మషం లేని మనసు.. అలాగే వారి ఆలోచనలు అంటే నెహ్రూ గారికి ఎంతో ఇష్టం. అందుకే వీలున్నప్పుడల్లా పిల్లలతో టైమ్ స్పెండ్ చేయడానికి ఆయన ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. ఇక నెహ్రూ గారు ఎక్కడికి వెళ్లిన పిల్లలను అప్యాయంగా పలకరించేవారు. అందుకే చిన్నారులంతా ఆయన్ని చాచా నెహ్రూ అని పిలిచేవారు. నెహ్రూ గారు గులాబీలు అన్న కూడా అమితమైన ప్రేమ. 1964లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరణానంతరం ఆయన గౌరవార్ధం.. నవంబర్ 14ను బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మరోసారి అందరికీ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే. థాంక్యూ.." అని చెప్పి మీ ప్రసంగాన్ని ముగించండి.
