Dry Days November 2025: నవంబర్ నెలలోని కొన్ని రోజులను దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో డ్రై డేస్గా పాటిస్తారు. డ్రై డేస్ అంటే ఆల్కహాల్ అమ్మకాన్ని బంద్ చేసే రోజు. ఈ రోజుల్లో మద్యం అమ్మకం, మద్యపానం సేవించడం పూర్తిగా నిషేధం. ఇలాంటి డ్రై డేస్ మందుబాబులకు చెమటలు పట్టిస్తున్నాయి.
వారాంతపు విహారయాత్ర అయినా, స్నేహితులతో పార్టీ అయినా, కుటుంబ సమావేశం అయినా కొందరు మద్యపానం సేవించేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అలాంటి వాళ్లకు ఈ డ్రై డేస్ అంతరాయం కలిగించవచ్చు. అందువల్ల నవంబర్ 2025లో భారతదేశం అంతటా మద్యం నిషేధించబడే తేదీలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. కొన్ని మతపరమైన, సాంస్కృతిక సందర్భాలలో అనేక రాష్ట్రాలు నవంబర్ 2025లో డ్రై డేస్ను ప్రకటిస్తాయి.
నవంబర్లో ఎప్పుడు డ్రై డేస్ ఉంటాయనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?
నవంబర్ 1, 2025 (శనివారం) - కార్తీక ఏకాదశి - కార్తీక ఏకాదశి ఇప్పటికే గడిచిపోయినా.. ఆ రోజు అనేది విష్ణువుకు అంకితం చేయబడిన ఒక ముఖ్యమైన హిందూ పండుగ. ఈ రోజు మహారాష్ట్రలోని ముంబై, పూణే, థానే, నాసిక్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో డ్రై డేగా ఉంటుంది. బార్లు, పబ్లు, రెస్టారెంట్లు, మద్యం దుకాణాలలో మద్యం అమ్మకం ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది. కాబట్టి, ఈ రోజు కోసం ఏదైనా మద్యపాన సంబంధిత ప్రణాళికలు వేసే ముందు దీన్ని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.
నవంబర్ 5, 2025 (బుధవారం) - గురునానక్ జయంతి
సిక్కు మత స్థాపకుడు గురునానక్ దేవ్ జీ జన్మదినాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు ఢిల్లీ, పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో డ్రై డేగా ఉంటుంది. ప్రార్థనలు, ఊరేగింపులు, మతపరమైన వేడుకల కారణంగా ఈ రోజున మద్యం అమ్మకం, వినియోగం నిషేధిస్తారు. ఈ రోజు సిక్కు సమాజానికి చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి ప్రభుత్వ నిబంధనలను పాటించడం ముఖ్యం.
నవంబర్ 24, 2025 (సోమవారం) – గురు తేజ్ బహదూర్ అమరవీరుల దినోత్సవం
ఢిల్లీ, చండీగఢ్, ఇతర ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో గురు తేజ్ బహదూర్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా డ్రై డే జరుపుకుంటారు. గురు తేజ్ బహదూర్ మత స్వేచ్ఛను కాపాడటానికి తన ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. అతని గౌరవార్థం, ఈ రోజున మద్యం నిషేధించారు. అనేక ప్రభుత్వ, ప్రజా కార్యక్రమాల సమయంలో మద్యం అమ్మకం, వినియోగం నిషేధించబడింది.
రాష్ట్రాల వారీగా నియమాలు మారుతూ ఉంటాయి
ఎక్సైజ్ చట్టాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది కాబట్టి, డ్రై డే నియమాలు రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి మారవచ్చని గమనించడం ముఖ్యం. అందువల్ల, ఏదైనా మద్యానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు లేదా పార్టీలను ప్లాన్ చేసే ముందు, సమీపంలోని మద్యం దుకాణాల నుండి అధికారిక సమాచారం కోసం స్థానిక ఎక్సైజ్ శాఖను సంప్రదించడం ముఖ్యం.
Also REad: IND Vs AUS: యువరాజ్కి పోటీ వచ్చిన శిష్యుడు..ఆస్ట్రేలియాలో అత్యంత వేగంగా హాఫ్ సెంచరీ చేసిన అభిషేక్..!
Also Read: IND Vs AUS: ఆస్ట్రేలియా కంగారూలను చితక్కొట్టిన టీమ్ఇండియా..5 వికెట్ల తేడాతో భారీ విజయం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook