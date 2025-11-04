Public Holiday: ఉద్యోగులకి పండగే.. రేపు అన్ని ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Tomorrow Public Holiday In Telangana: అక్టోబర్ నెలలో ఉద్యోగులకు ఎన్నో సెలవులు వచ్చాయి. అయితే నవంబర్ నెలలో కూడా సెలవులతో ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా పోయిన నెలలో దసరా తో పాటు బతకమ్మ, దీపావళి, మరికొన్ని ప్రత్యేకమైన సెలవులు రావడంతో చాలామంది ఉద్యోగులకు అనుకున్నన్నీ సెలవులు లభించాయి. ఇక నవంబర్ నెలలో కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన సెలవులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ నెల ప్రారంభంలోనే గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా ప్రైవేట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక ప్రత్యేకమైన సెలవు లభించింది. అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు వరసగా రెండు రోజులపాటు సెలవులు కూడా లభించాయి. ఇక నవంబర్ 5వ తేదీ గురునానక జయంతి సందర్భంగా ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవులను ప్రకటించింది. అలాగే అన్ని పాఠశాలలు బంద్ ఉంటాయని అధికారికంగా తెలిపింది.
ప్రతి ఏడాది సెలవులో క్యాలెండర్ లో భాగంగా గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు సెలవులను ప్రకటిస్తూ వస్తోంది. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది కూడా ప్రభుత్వ హాలిడే ఉండబోతున్నట్లు మంగళవారం వెల్లడించింది. ఇక ప్రైవేట్ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలకు కూడా హాలిడే ఇచ్చేసింది. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్లోని అన్ని జిల్లాల ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు అధికారికంగా సెలవులు అందించింది. ముఖ్యంగా బులంద్షహర్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు నవంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి బంద్ కొనసాగుతోంది. ఈ సెలవులను ఆరవ తేదీ వరకు ప్రకటించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే.
బులంద్షహర్ జిల్లాలోని మళ్లీ పాఠశాలలు తిరిగి నవంబర్ 7వ తేదీన తెరుచుకుంటాయని ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించింది. అలాగే గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు, కార్యాలయాలకు సెలవులను ప్రకటించింది. దీంతో నవంబర్ 5వ తేదీ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు సెలవు లభించబోతోంది. అలాగే మళ్లీ కార్యాలయాలు నవంబర్ ఆరవ తేదీన ప్రారంభమవుతాయని తెలిపింది. ఇక బులంద్షహర్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు మాత్రం అదనంగా ఒక రోజు వరకు సెలవును పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ జిల్లాలో గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా పుష్కర ఘాట్లు భక్తులతో నిండిపోతాయి.
అలాగే బులంద్షహర్ జిల్లాలోని అన్ని పుష్కర ఘాట్లకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు. దీని కారణంగా గురుపౌర్ణమితో పాటు ఆ మరుసటి రోజు కూడా ఆ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తు భక్తులు స్నానాలు ఆచరిస్తారు. దీనికి కారణంగా రోడ్లపైకి ఎక్కువగా వాహనాలు వచ్చి ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. దీని కారణంగా విద్యార్థులకు ఎంతగానో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జిల్లా యంత్రాంగం అదనంగా ఒకరోజు సెలవు ప్రకటించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇదే జరిగితే మళ్లీ ఆరవ తేదీన సెలవు యధావిధిగా కొనసాగుతుంది. ఆ మరుసటి రోజు నవంబర్ ఏడవ తేదీ పాఠశాలలు తెరుచుకుంటాయి.
