Bank Holiday: నవంబర్‌నెలలో బ్యాంకులు 13 రోజులు బంద్‌..! తెలుగురాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడెప్పుడు తెలుసుకోండి..!

November Bank Holidays 2025: దేశవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు కొన్ని రోజులపాటు సెలవులు రానున్నాయి. అయితే నవంబర్ నెలలో మొత్తంగా 13 రోజులపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఇది రెండో, నాలుగో శనివారంతోపాటు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా కూడా ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:27 PM IST

November Bank Holidays 2025: ఎప్పుడైనా బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ ఆన్‌లైన్ సర్వీస్ లో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అంతే కాదు మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్, నెఫ్ట్‌, ఆర్టిజిఎస్, డీడీ, చెక్ బుక్, క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్, ఏటీఎం సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అంతేకాదు ఇంటి వద్ద కూర్చొని లాకర్ కి కూడా అప్లై చేసే సదుపాయం ఉంది.

 నవంబరు 1న కర్ణాటకలో రాజతోత్సవ్‌ భాగంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే ఉత్తరాఖండ్‌లో కూడా ఈగస్ భగవాన్ అనే ఫెస్టివల్ సందర్భంగా కూడా బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు బంద్ ఉన్నాయి. ఇక నవంబర్ 2వ తేదీ ఆదివారం కాబట్టి యథావిధిగా బ్యాంకులన్నీ బంద్ ఉంటాయి.

 నవంబర్ 5వ తేదీ గురునానక్ జయంతి. ఆ రోజు కార్తీక పౌర్ణమి పండుగ కూడా జరుపుకొనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకు లు బంద్ ఉంటాయి. ఇది చాలా రాష్ట్రాల్లో బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది. గురునానక్ జయంతి సిక్కులు జరుపుకునే వేడుక. ఇక కార్తీక పౌర్ణమి దేశవ్యాప్తంగా హిందువులు వైభవంగా జరుపుకుంటారు. చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఇక ఢిల్లీ, చంఢీగఢ్‌, ముంబై, జైపూర్, లక్నో, కోల్‌కతా, భూపాల్, రాంచీ, డెహ్రాడూన్, జమ్మూతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉండనున్నాయి. 

 నవంబర్ 7వ తేదీ వంగళ ఫెస్టివల్ ఇది మేఘాలయలో జరుపుకుంటారు. ఇది పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు జరుపుకునే పండుగ .సాంప్రదాయంగా ఎన్నో ఎళ్లుగా ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈ వేడుకను షీలాంగ్లో కూడా జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక నవంబర్ 8వ తేదీ కనకదాస జయంతి సందర్భంగా యథావిధిగా బ్యాంకులు ఆ ప్రాంతాల్లో బంద్ ఉంటాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తాయి.

 ఇక నవంబర్ 9వ తేదీ ఆదివారం రానుంది కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఇక నవంబర్ 11వ తేదీ సిక్కిం లో జరుగుతున్న లాబబ్ డషే అనే పండుగ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ బ్యాంకులు బ్రాంచ్ బంద్ ఉంటాయి. ఇక నవంబర్ 16వ తేదీ ఆదివారం రానుంది. నవంబర్ 22వ తేదీ నాలుగో శనివారం, 23వ తేదీ ఆదివారం రానుంది.కాబట్టి యథావిధిగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక నవంబర్ 25వ తేదీ పంజాబ్‌లో బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఈరోజు అమరవీరుడు శ్రీ గురుతేజ్‌ బహదూర్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.

November bank holidays 2025bank holidays in November 2025RBI holiday list Novemberbank holiday list India 2025

