/NEET 2026: మళ్లీ మొదటికే.. నీట్ పేపర్ లీక్, పరీక్షను రద్దు చేస్తూ NTA సంచలన నిర్ణయం!

NEET UG May 3 exam cancelled: నీట్ పరీక్ష 2026 దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాలలో మే 3వ తేదీ ఆదివారం నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దేశవ్యాప్తంగా 551 కేంద్రాలతో పాటు అంతర్జాతీయంగా సిటీలో 14 సెంటర్లలో నిర్వహించారు. మొత్తంగా 22.79 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. అయితే రాజస్థాన్ పరీక్ష కేంద్రంలో పేపర్ లీక్ అయిన వార్త కలకలం రేపుతోంది. దీంతో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) నీట్ పరీక్షను 2026 రద్దు చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
పరీక్ష జరిగిన మరుసటి రోజు నుంచి నీట్ పేపర్ లీక్ అయిందని వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. తాజాగా నీట్ రాసిన విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ షాక్ ఇచ్చింది. పరీక్ష రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. నీట్ యూజీ 2026 రీ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన తేదీలను అతి త్వరలో ప్రకటిస్తామని తెలిపింది.
మన దేశంలో నీట్ అనేది ఒక కీలకమైన పరీక్ష. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ మెడికల్ కోర్సుల్లో కాలేజీల ప్రవేశాలకు గాను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ పరీక్షల నిర్వహిస్తుంది. దీంతో MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BVSC కోర్సుల్లో అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. ఈ సీట్ల కేటాయింపునకు నీట్ స్కోర్ తప్పనిసరి. అందుకే లక్షలాదిమంది విద్యార్థులు ప్రతి ఏడాది నీట్ పరీక్షకు హాజరవుతారు. ఈ పరీక్ష ఆఫ్ లైన్ విధానంలో ఓఎంఆర్ షీట్ పై జరుగుతుంది. మొత్తంగా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అంశాలపై 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. సరైన సమాధానం టిక్ చేస్తే నాలుగు మార్కులు, తప్పుడు సమాధానానికి ఒక్క మార్కు తగ్గింపు కూడా ఉంటుంది. తెలుగుతో పాటు 13 భాషల్లో దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష నిర్వహించారు.
ప్రధానంగా రాజస్థాన్లో జరిగిన నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ అయినట్లు వార్తలు రావడంతో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దును ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించింది. తదుపరి పరీక్ష తేదీలు త్వరలో ప్రకటన చేయనున్నట్లు తెలిపింది. అయితే రాజస్థాన్లో జరిగిన పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందే గెస్ పేపర్ పేరిట క్వశ్చన్ పేపర్ ను రూ.30 వేలకు విక్రయించినట్లు సమాచారం. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా మే 3న జరిగిన ఈ పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది. అయితే రేయింబవళ్లు కష్టపడిన విద్యార్థులకు ఇది షాకింగ్ విషయమని చెప్పాలి. కష్టపడి డాక్టర్ కావాలనే కలతో ఈ నీట్ పరీక్ష రాస్తారు. ఈపేపర్ లీకేజీలతో వారికి శాపంగా మారాయి. కొందరి స్వార్థం వల్ల విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి నెడుతోంది. పరీక్షల రద్దు, రీ టెస్టులతో వారు తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
