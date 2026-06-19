/NEET UG Re-Exam: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాసే విద్యార్థులకు అలెర్ట్.. పరీక్ష రోజూ ఇవి అస్సలు వేసుకెళ్లొద్దు! డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్ ఇవే!

NEET UG 2026 Dress Code: నీట్ పరీక్ష రద్దయిన నేపథ్యంలో రీనీట్ ఎగ్జామ్ 2026 జూన్ 21 ఆదివారం నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ నీట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది.. అయితే ఈ పరీక్షకు హాజరయ్య అభ్యర్థులు డ్రెస్ కోడ్, సెంటర్లోకి అనుమతించే వస్తువులకు సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ ఎన్టీఏ విడుదల చేసింది. ఈ వస్తువులు ఎగ్జామ్ కేంద్రంలోకి తీసుకెళ్తే లోపలికి అనుమతించారు. అందుకే ముందుగానే అభ్యర్థులు తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడాలి తమతో పాటు కచ్చితంగా హాల్ టికెట్ కూడా తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఒక గుర్తింపు కార్డు కూడా తప్పనిసరి.
నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ డ్రెస్ కోడ్...
నీట్ రీ ఎగ్జామ్ రాసే అభ్యర్థులు తమతో పాటు కేవలం ట్రాన్సపరెంట్ వాటర్ బాటిల్ మాత్రమే పరీక్ష కేంద్రంలోకి తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అడ్మిట్ కార్డు, పౌచ్, చేతికి దారాలు, తలపాగా వంటివి ధరిస్తే ముందుగానే పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్స్ సెంటర్స్ సిబ్బందికి చెకింగ్ విషయంలో సహకరించాల్సి ఉంటుంది.
నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే అభ్యర్థులు కేవలం లైట్ కలర్ లో ఉండే దుస్తులను మాత్రమే ధరించాలి. అంతేకాదు హాఫ్ స్లీవ్స్ ధరిస్తే బెట్టర్, ఫుల్ స్లీవ్స్ ఉండే బట్టలు దీంతోపాటు ఉలెన్తో తయారు చేసినవి వేసుకోకూడదు. హై హీల్స్ కూడా పర్మిషన్ ఉండదు. స్లిప్పర్స్ ,లోహిల్స్ మాత్రమే పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తారు.
పరీక్షా కేంద్రానికి అనుమతించే వస్తువులు...
ఎన్టీఏ పరీక్షకు తమతోపాటు కొన్ని వస్తువులను పొరపాటున కూడా తీసుకోకూడదని అభ్యర్థులకు గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేసింది. అందులో మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచ్, బ్లూటూత్ డివైస్, కమ్యూనికేషన్ డివైస్, మెటాలిక్ ఐటమ్స్, పెద్ద బెల్టు, హెవీ జువెలరీ వంటివి నిషేధించింది.
సెక్యూరిటీ చెక్ తప్పనిసరి...
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అభ్యర్థులకు తప్పనిసరిగా సెక్యూరిటీ చెక్ ఫుల్ గా చేసిన తర్వాతనే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తామని సూచిస్తోంది. భద్రత తనిఖీలు సజావుగా సాగాలని విద్యార్థులకు అసౌకర్యం కాకూడదంటే నిర్ణీత సమయంలోనే పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏవైనా పరీక్ష సంబంధించిన సందేహాలు ఉంటే 0114075900 లేదా 01169227700 నెంబర్ కి కాల్ చేయవచ్చు అదే విధంగా NEET Ug 2026@nta.ac.in సంప్రదించవచ్చు.
అంతేకాదు ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ డ్రెస్ కోడ్ అభ్యర్థులకు కచ్చితంగా పాటించాలని అదే సూచించింది ఏవైనా విరుద్ధమైన పనులకు పాల్పడితే పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతించబోమని చెప్పింది.. దేశవ్యాప్తంగా మే 13వ తేదీ నీటి పరీక్ష రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. పేపర్ లిక్ కారణంగా పరీక్ష రద్దు చేసి, ప్రస్తుతం జూన్ 21వ తేదీన ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని కూడా తాత్కాలికంగా రద్దు చేసింది కేంద్రం. పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నాపత్రాలు అంటూ అభ్యర్థులను మోసం చేసి విక్రయిస్తున్నారని ఈ నేపథ్యంలో ఈ టెలిగ్రామ్ నిషేధించారు.
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