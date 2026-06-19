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NEET UG Re-Exam: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాసే విద్యార్థులకు అలెర్ట్.. పరీక్ష రోజూ ఇవి అస్సలు వేసుకెళ్లొద్దు! డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్ ఇవే!

NEET UG 2026 Dress Code: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జూన్ 21న జరగనున్న నీట్ (NEET) పరీక్షల కోసం అభ్యర్థుల డ్రెస్ కోడ్ మరియు ఇతర నిబంధనలను విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా జరగనున్న ఈ కీలక పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థులు పాటించాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:42 PM IST
NEET UG Re-Exam: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాసే విద్యార్థులకు అలెర్ట్.. పరీక్ష రోజూ ఇవి అస్సలు వేసుకెళ్లొద్దు! డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్ ఇవే!
Image Credit: NEET UG 2026 Dress Code:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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