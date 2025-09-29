1 October Rules: అక్టోబర్ 1 నుండి అమల్లోకి వస్తున్న 5 ప్రధాన మార్పులు: తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

October 1 New Rules: అక్టోబర్ 1 నుండి కొన్ని కొత్త రూల్స్ అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులను పరిశీలిద్దాం. గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఆధార్ కార్డ్, UPI లావాదేవీలు, రైలు టికెట్ బుకింగ్, UPI బ్యాంక్ వంటి ఐదు ప్రధాన మార్పులు రానున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.
ప్రతి నెలా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేస్తాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ ధర మార్పు, ఆధార్ కార్డు సేవలకు ఛార్జీలు, యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI)కి సంబంధించిన కొత్త నియమాలు, నిబంధనలు, రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ కోసం తప్పనిసరి ఆధార్ కార్డు లింక్, 10 సంవత్సరాల కంటే పాత బ్యాంకు ఖాతాలకు KYC వంటి మార్పులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి, అక్టోబర్ నుండి సేవలలో ప్రధాన మార్పులు ఏమిటో చూద్దాం? దానికి పరిష్కారాలు ఏమిటి?
1. గ్యాస్ సిలిండర్ ధర మార్పు:
అంతర్జాతీయ చమురు ధరలను బట్టి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు నెలవారీగా నిర్ణయిస్తారు. అక్టోబర్ 1 నుండి కొత్త ధర ప్రకటిస్తారు. అదే సమయంలో.. ఇది అసెంబ్లీ ఎన్నికల సీజన్ కాబట్టి, సిలిండర్ ధరలలో తగ్గింపును ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.
2. ఆధార్ కార్డు రుసుము పెంపు:
ఆధార్ కార్డులో పేరు, మొబైల్ నంబర్, చిరునామా మార్పులకు రుసుము రూ. 50 నుండి రూ. 75 కు పెంచనున్నారు.
ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన వేలిముద్ర, తాటి ముద్ర రిజిస్ట్రేషన్లు: వేలిముద్ర, తాటి ముద్ర రిజిస్ట్రేషన్ సేవల రుసుము రూ. 100 నుండి రూ. 125 కు పెరిగింది.
3. UPI సేకరణ అభ్యర్థన నిలుపుదల:
అక్టోబర్ 1 నుండి, UPIలో కలెక్ట్ అభ్యర్థనలు పూర్తిగా నిలిపేస్తారు. ప్రత్యక్ష డబ్బు బదిలీలు సాధ్యం కావు. కాబట్టి, UPI యాప్లలో ప్రత్యక్ష డబ్బు బదిలీలు సాధ్యం కావు.
4. రైల్వే టికెట్ బుకింగ్:
రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ కోసం ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయడం తప్పనిసరి. లేకపోతే, బుకింగ్ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి, ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయడం తప్పనిసరి.
5. పాత బ్యాంక్ ఖాతాలను రెన్యూవల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది:
2015 నుండి 10 సంవత్సరాల కంటే పాత బ్యాంకు ఖాతాలను వెంటనే KYC తో నవీకరించకపోతే రద్దు చేస్తారు.
ప్రభుత్వ గ్రాంట్స్ సెక్యూరిటీ: గ్రాంట్లు, స్కాలర్షిప్లు, ప్రాజెక్ట్ నిధుల గ్రహీతలు తమ ఖాతాలను రెన్యూవల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పరిష్కారం, పరిగణించవలసిన విషయాలు:
1. గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు: ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందా అని ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు (ఇది అసెంబ్లీ ఎన్నికల సీజన్ కాబట్టి).
2. ఆధార్ కార్డ్ ఫీజు: ఆధార్ సంబంధిత సేవలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీరు కొత్తగా పెరిగిన రుసుమును చెల్లించాలి.
3. యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI): UPI యాప్లలో నేరుగా డబ్బు బదిలీలు సాధ్యం కాదు.
4. రైల్వే టికెట్ బుకింగ్: టికెట్ బుక్ చేసుకునే ముందు, మీరు మీ ఆధార్ కార్డును మీ రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ ఖాతాతో లింక్ చేయాలి.
5. పాత బ్యాంక్ ఖాతాలు (KYC): ప్రభుత్వ గ్రాంట్లు, స్కాలర్షిప్లు మొదలైనవి పొందుతున్న వారు, పాత బ్యాంక్ ఖాతాలు పొందుతున్న వారు కూడా వెంటనే తమ KYC వివరాలను నవీకరించాల్సి ఉంటుంది.
