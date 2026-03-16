Odisha Fire Accident: ఆసుపత్రి ఐసీయూలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. 10 మంది పేషంట్స్‌ దుర్మరణం, విజువల్స్‌..!

Odisha Cuttack SCB Medical College Fire Accident: ఒడిశాలోని కటక్ ఏసీబీ మెడికల్ కాలేజీలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం ఈరోజు ఉదయం చోటుచేసుకుంది. ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న 10 మంది రోగులు మంటలు అంటుకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పూర్తిగా కాలిపోయిన మృతదేహాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో మరో 23 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఘటనపై సీఎం మోహన్ చరణ్ మాంఝీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. క్షతగాత్రులను పరామర్శించి ఇక మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. ఇక ప్రమాదంపై కూడా విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ ప్రమాదం సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. ఒడిశాలోని కటక్ ఎస్ఈబీ మెడికల్ కాలేజీ ట్రామా కేర్ యూనిట్లో ఈ ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో ఐసీయూ వార్డు మొత్తం పొగతో నిండిపోయింది. ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ పై చాలామంది రోగులు చికిత్స పొందుతున్నారు. వీళ్లంతా అగ్ని ప్రమాదంలో ఆహుతి అయ్యారు. వెంటనే ఆసుపత్రి సిబ్బంది అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేయడంతో సహాయక చర్యలు ఘటన స్థలానికి వచ్చి వెంటనే ప్రారంభించారు. అయితే అప్పటికే 10 మంది చనిపోయారు. వారు పదుల సంఖ్యలో రోగులను బయటకు ప్రాణాలతో కాపాడి తీసుకు రాగాలిగారు. కొన్ని గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.
Also Read: Nalgonda: ఘోర ప్రమాదం.. దేవతపల్లి గేట్ వద్ద ఆటోను వేగంగా ఢీకొట్టిన లారీ, నలుగురు స్పాట్ డెడ్..!!
Also Read: Nizamabad: రాష్ట్రంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. ప్రైవేటు టూరిస్టు బస్సు బోల్తా, నలుగురి దుర్మరణం..!
ముఖ్యమంత్రి మాంఝీ మాట్లాడుతూ.. ఆసుపత్రి ఐసీయూ వార్డులో 23 మంది రోగులు వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నట్లు చెప్పారు. సహాయక చర్యలు సత్వరమే ప్రారంభించారు. ఇంతలోనే ఏడు మంది చనిపోయారు. ఆ తర్వాత పొగ పీల్చడం వల్ల మరో ముగ్గురు కూడా చనిపోయారు. మొత్తంగా ఈ ప్రమాదంలో పదిమంది దుర్మరణం చెందారని ప్రకటించారు. ఇక మంటల్లో తీవ్ర గాయాల పాలైన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి రూ.25 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా కూడా ప్రకటించారు.
అయితే ఈ అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణం ప్రాథమికంగా ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగటం వల్లే జరిగిందా? లేకపోతే వైద్య పరికరాల వల్ల మంటలు అంటుకుని ఉండవచ్చా? అని ఆరా తీస్తున్నారు. ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తునకు సీఎం ఆదేశించారు.
Fire In #Cuttack Hospital ICU #Kills 10 Patients, #Injures 11 Staff
— Goldy Srivastav (@GoldySrivastav) March 16, 2026
