Man digs up Sisters skeleton Video: అత్యంత అమానవీయం.. సమాధి నుంచి అక్క అస్థిపంజరం బైటకు తీసి బ్యాంకుకు.. వీడియో వైరల్..

Man brings sisters skeleton to bank in odisha: సమాజంలో ప్రస్తుతం మానవ సంబంధాలు అన్ని మంట కలిశాయని చెప్పుకొవచ్చు. కేవలం ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే కన్పిస్తున్నాయి. డబ్బుల కోసం, ఆస్తి పాస్తుల కోసం ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికైన కొంత మంది వెనుకాడటంలేదు. ఈ క్రమంలో ఒడిశాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా కియోంఝర్ జిల్లాలో దియానాలీ గ్రామంకు చెందిన ఒక గిరిజన వ్యక్తి జీతు ముండా తన అక్క మరణించింది. 2026 జనవరి 26న తన అక్క కల్రా ముండా (56) అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోయింది. ఆమె తన పశువులను అమ్మి ఆ డబ్బులను బ్యాంక్ ఖాతాలో వేసింది.
పాపం.. అమాయకుడు ఇంతకంటే ఏమి చేయగలడు?
ఒడిశాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. చనిపోయిన సోదరి బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి రూ.20,000 తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తికి, ఆమె స్వయంగా రావాలని అధికారులు చెప్పడంతో..
ఆమె మరణించిందని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోకపోవడంతో, తీవ్ర నిరాశకు లోనైన…
— greatandhra (@greatandhranews) April 28, 2026
మరో చట్టబద్ధమైన వారసుడు లేకపోవడంతో, ముండా కొన్ని రోజుల క్రితం డబ్బు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి బ్యాంకును ఆశ్రయించాడు. కానీ బ్యాంక్ అధికారులు మాత్రం నామినీ రాయలేదని చెప్పారు. దీంతో డెత్ సర్టిఫికేట్ తో పాటు, నామినీ పత్రాలు, చట్ట బద్ద వారసుడు అని ప్రూఫ్ చూపించేలా పత్రాలు తీసుకొని రమ్మని చెప్పారు. దీంతో జీతు ముండా చేసేది లేక తన అక్క స్కెలిటన్ నుంచి సమాధి నుంచి బైటకు తీసి నేరుగా బ్యాంక్ కు తీసుకొని వెళ్లాడు.దీంతో అక్కడి వారు షాక్ కు గురయ్యారు.
చాలా సార్లు తన సోదరి చనిపోయిందని చెప్పిన వారు నమ్మలేదన్నారు. అందుకే తన సోదరి స్కెలిటన్ ను తీసి భూజాన పెట్టుకుని మరీ బ్యాంక్ కు వెళ్లినట్లు జీతు ముండా చెప్పాడు. బ్యాంక్ బైట శవాన్ని పెట్టి నిరసనలకు దిగాడు. ఈ క్రమంలో బ్యాంక్ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
సమాచారం అందుకున్న తర్వాత బ్యాంకుకు చేరుకున్న పటానా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్చార్జ్ (ఐఐసి) కిరణ్ ప్రసాద్ సాహు మాట్లాడుతూ.. జీతూ నిరక్షరాస్యుడైన గిరిజన వ్యక్తి అని చెప్పారు. రూల్స్ ప్రకారం.. చట్టబద్ధమైన వారసుడు లేదా నామినీ అంటే ఎవరో అతనికి తెలియదన్నాడు.
మరణించిన వ్యక్తి ఖాతా నుండి డబ్బు విత్డ్రా చేసుకునే విధానాన్ని అతనికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడంలో బ్యాంకు అధికారులు విఫలమయ్యారని అన్నారు. దీంతో పోలీసులు మరల అస్థిపంజరంను మళ్లీ శ్మశానంలో పూడ్చి పెట్టాడు. స్థానిక అధికారులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. వీలైనంత త్వరగా డబ్బు అందేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని స్థానిక యంత్రాంగం బ్యాంకు అధికారులను ఆదేశించింది.
