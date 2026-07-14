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శ్రీరామ జన్మభూమి ట్రస్ట్ విచారణ.. ప్రభుత్వానికి సిట్ నివేదిక..

Ayodhya Ram Mandir Case: అయోధ్య రామమందిరంలో కానుకలు మాయమైన కేసులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగు చూశాయి. రామమందిరంలో ఉద్యోగులే దొంగలుగా మారిన విషయంపై సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సీరియస్ అయ్యారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం రంగంలోకి దిగింది. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రతినిధులను, ఆలయ ఉద్యోగులను విచారించింది. ఆలయ నిర్వహణ తీరూ తెన్నులేంటి? అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి భక్తులు  సమర్పించిన కానుకలు ఏమయ్యాయి? రాములోరి ఆభరణాలను ట్రస్టు ఏంచేస్తోంది? అయోధ్య పోలీసుల సహకారంతో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఏంచేసింది? ఎంతమందిని అరెస్టు చేశారు? ఎంత నగదు రికవరీ చేశారు?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:05 AM IST
శ్రీరామ జన్మభూమి ట్రస్ట్ విచారణ.. ప్రభుత్వానికి సిట్ నివేదిక..
Image Credit: Ayodhya Issue (File Photo /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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