Strike: రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఓలా, ఉబర్‌, ర్యాపిడో సేవలు బంద్‌.. రైడ్‌ హైలింగ్‌ డ్రైవర్స్‌ స్ట్రైక్‌, డిమాండ్లు ఇవే..!

Ola Uber Rapido Strike On Feb 7: ఓలా, ఉబర్, ర్యాపిడో వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్. రైడ్ హైలింగ్ డ్రైవర్‌లు రేపు దేశవ్యాప్తంగా బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధానంగా ఆటో, బైక్, టాక్సీ యూనియన్స్‌ ఈ దేశ వ్యాప్త సమ్మె ప్రకటించాయి. కనీస ఛార్జీలను నిర్ణయించే నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ డ్రైవర్లు రేపు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె పాటిస్తున్నారు. తెలంగాణ గిగ్‌ అండ్‌ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ అధ్వర్యంలో కార్మికులు 6 గంటల పాటు ఆఫ్ లైన్ లో ఉండనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 6, 2026, 05:50 PM IST

Strike: రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఓలా, ఉబర్‌, ర్యాపిడో సేవలు బంద్‌.. రైడ్‌ హైలింగ్‌ డ్రైవర్స్‌ స్ట్రైక్‌, డిమాండ్లు ఇవే..!

Ola Uber Rapido Strike On Feb 7:  ఓలా, ఉబర్, రాపిడో బైక్ ఆటో టాక్సి డ్రైవర్లు రేపు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె పాటించనున్నారు. తమ డిమాండ్‌లను ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కనీస చార్జీలు నోటిఫికేషన్ పై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ డ్రైవర్స్‌ 6 గంటల పాటు ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ సమ్మె పాటించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫ్ లైన్లో వారు 'ఆలిండియా బ్రేక్ డౌన్' పాటిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా గత నెలలోనే ఫుడ్ డెలివరీ సంబంధించిన క్విక్ కామర్స్ కార్మికులు కూడా సమ్మె పాటించిన సంగతి తెలిసిందే. స్విగ్గి, జొమాటో, బ్లింకిట్‌ కార్మికులు తక్కువ జీతం వల్ల వాళ్ళు కంపెనీల కనీస ఛార్జీలపై వ్యతిరేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ సమ్మె పాటించారు. తాజాగా ఓలా, ఉబర్, ర్యాపిడో డ్రైవర్లు కూడా అదే బాట పట్టారు. 

 డ్రైవర్ల సమస్యలపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి పాటిస్తోందని.. కనీస ఛార్జీల విధానాలపై వారు తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రైవర్స్ సంఘాలు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. రేపు ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఆఫ్‌లైన్‌లో ఉండనున్నారు. ప్రధానంగా ఈ సమయంలో రైడ్ హైలింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండకపోవడంతో ఇక ఓలా ఉబర్ రాపిడో వినియోగదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది.పెరుగుతున్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా కనీస ఛార్జీలో ఖరారు చేయడం, వేతనాల్లో పారదర్శకత వంటివి డ్రైవర్ల ప్రధాన డిమాండ్లు. 

 ఉన్నట్టుండి డ్రైవర్ల ఐడీలు బ్లాక్‌ చేస్తున్నట్లు వాపోతున్నారు..ఇక బీమా రక్షణ కల్పించడం వంటివి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఈ డ్రైవర్ల సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. టీజీపీడబ్ల్యూ అధికారికంగా దీన్ని ఎక్స్‌లో షేర్ చేస్తూ 2026 ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఆల్ ఇండియా బ్రేక్ డౌన్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కారీకి ఈ డిమాండ్లపై లేఖ రాశారు.  కొన్ని మిలియన్ల మంది వర్కర్లు ఈ రైడ్ సంస్థలపై ఆధారపడి ఉన్నారు. 2025 -16 వెహికల్ మార్గదర్శల ఉన్నప్పటికీ డ్రైవర్ల ఆదాయాలు కంపెనీలు స్వయంగా నిర్ణయించుకుంటున్నాయని ఆటో యూనియన్లు ఆరోపిస్తున్నాయి. 

 ఇక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనీస బేస్ ఛార్జీలను నిర్ణయించాలని కోరుతూ వారు రేపు దేశవ్యాప్త సమ్మె 6 గంటల పాటు చేయనున్నారు. ఇక ఈ రంగంలో ఇప్పటివరకు భారత శ్రామిక శక్తులు రెండు శాతానికి పైగా ఉన్నారు. ఇక గిగ్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. కానీ ఆదాయాలు మాత్రం అస్థిరంగా ఉన్నాయని 2025- 26 ఆర్థిక సర్వే ప్రస్తావించింది. అంటే ఇందులో 40 శాతం గిగ్ వర్కర్లు కనీసం రూ. 15000 కూడా సంపాదించడం లేదు అని ఈ సర్వే పేర్కొంది.

