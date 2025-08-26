English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Festival Bonus: పండగ ముందు బోనస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..ఒక్కొక్కరికి రూ.4,500 పండగ బోనస్!

Onam Bonus 2025: ఏ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కంపీనీలైనా అందులో ఉద్యోగస్తులకు పండగ వస్తుందంటే మొదటగా గుర్తొచ్చేది బోనస్. అందులోనూ స్పెషల్ పండగలకు ఎంతమేర బోనస్ కంపెనీ లేదా ప్రభుత్వం ఇస్తుందా అని ఉద్యోగులు ఆశగా ఎదురుచూస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కేరళలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చూస్తున్న ఎదురుచూపులకు ఇప్పుడు మంచి కబురు లభించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 26, 2025, 12:55 PM IST

ఓణం పండుగ సందర్భంగా  ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు బోనస్ ను రూ. 500 పెంచారు. దీంతో వారందరికీ ఈ సారి పండుగ బోనస్ కింద రూ. 4,500 జీతంతో పాటు అదనంగా లభిస్తుంది. అయితే బోనస్ కు అర్హత లేని వారికి కూడా కొద్దిమేర పెంపుదల చేస్తూ.. రూ. 2,750 నుంచి రూ. 3,000లకు పెంచుతున్నట్లు ఆ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి కేఎన్ బాల గోపాల్ వెల్లడించారు. 

అంతే కాకుండా ఓణం పండుగ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ పెన్షన్ దారులకు కూడా తీపికబురు అందించింది కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. పండుగ సందర్భంగా పెన్షనర్లకు ప్రత్యేక పండుగ భత్యాన్ని ఇవ్వనున్నారు. రూ. 250 పెంచి దాన్ని రూ. 1,250కి ఖాయం చేశారు. దీంతో పెన్షన్ కింద రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వారికి ఈ మొత్తం లభించనుంది. ఇదిలా ఉండగా కేరళ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రూ. 20,000 ఓణం పండుగ అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 

పార్ట్‌టైమ్, కంటింజెంట్ ఉద్యోగులు సహా ఇతర ఉద్యోగులకు అడ్వాన్స్ రూ. 6,000. గత సంవత్సరం దీనిని అందుకున్న కాంట్రాక్ట్-స్కీమ్ కార్మికులు సహా అన్ని వర్గాల ఉద్యోగులకు పండుగ భత్యం రూ. 250 పెంచారు. ఓణం పండుగ సందర్భంగా ప్రకటించిన ఈ ప్రత్యేక బోనస్ అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగులకు, కార్మికులకు చేరుతుంది. 

కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఓణం ప్రయోజనాలను పెంచాలని కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గత సంవత్సరం ప్రయోజనాలను పొందిన అన్ని వర్గాలకు ఈసారి పెరిగిన ప్రయోజనాలను నిర్ధారించనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Ganesh Chaturthi: వినాయక చవితి రోజున ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి! లేదంటే ఆగ్రహానికి గురవుతారు!

Also Read: Viral Video: పిల్ల గొరిల్లాని చంపబోయిన సింహం..తల్లి గొరిల్లా వచ్చి నేలకేసి బాదింది..వైరల్ వీడియో!

 

Festival BonusOnam Bonus 2025Kerala government Onam benefitsOnam bonus for Kerala employeesKerala pensioners Onam allowance

