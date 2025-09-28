English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tvk Vijay rally Stampede: కరూర్ ఘటనపై 15 రోజుల ముందే చెప్పిన నెటిజన్.?. సంచలనంగా మారిన ట్విట్.. ఏముందంటే..?

Vijay karur rally stampede: విజయ్ దళపతి కరూర్ ర్యాలీపై ఒక నెటిజన్ చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై ప్రస్తుతం నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు దీనిలో కుట్రకోణం ఉందని విజయ్ మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ సైతం దాఖలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 28, 2025, 02:30 PM IST
  • కరూర్ ఘటనపై ముందు ట్విట్ చేసిన నెటిజన్..?..
  • షాక్ లో నెటిజన్లు..

Tvk Vijay rally Stampede: కరూర్ ఘటనపై 15 రోజుల ముందే చెప్పిన నెటిజన్.?. సంచలనంగా మారిన ట్విట్.. ఏముందంటే..?

One netizen made tweet on Vijay thalapathy 15 days ago going viral: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే పార్టీ మీటింగ్ పెను విషాదకంగా మారింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 39 మంది దుర్మరణం చెందారు. మరో వంద మంది వరకు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. విజయ్ ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలి రావడంతో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. మరోవైపు పదివేల మంది కోసం పర్మిషన్ తీసుకుంటే, యాభై వేల మంది కంటే ఎక్కువగా అభిమానులు వచ్చారు.

విజయ్ కూడా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు బదులు, రాత్రి 7కు రావడంతో అప్పటి వరకు అభిమానులు చాలా సొమ్మసిల్లిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో తోపులాట జరిగి , అది కాస్త ప్రాణ భయంతో తొక్కిసలాట వరకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఘటనపై విజయ్ సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు. బాధితులకు అండగా నిలిచారు. మరోవైపు  ఈ ఘటనకు 15 రోజుల ముందు ఒక నెటిజన్ చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

2026 ఎన్నికలకు ముందు తమిళనాడులో పెద్ద విషాదం జరుగుతుందని, ఇందులో 50 మంది వరకు తొక్కిసలాట జరిగి యువత చనిపోతారని, ఇది విజయ్ మతిలేని పనులవల్లే అవుతుందని ఆయన ట్విట్ లు చెప్పాడు. దీనిలో విజయ్ ను ఆయన ఏకీపారేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్విట్ వైరల్గా మారింది. మరీ అతను ముందే ఊహించాడా..?..మరీ ఏం జరిగిందో కానీ.. ఈ ఘటన తర్వాత అతగాడి ట్విట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

మరోవైపు విజయ్ మద్రాస్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. పోలీసుల లాఠీ చార్జీల వల్లే తొక్కిసలాట ఘటన జరిగిందని టీవీకే పార్టీ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.  అంతే కాకుండా దీనిపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని పిటిషన్ వేసింది. ఈ పిటిషన్ ను రేపు కోర్టులో రేపు విచారించనుంది. టీవీకే అధినేత విజయ్ ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

Read more: Vijay Thalapathy: కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన.. ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించిన విజయ్.. ఎంత ఇచ్చాడంటే..?

కరూర్ తొక్కిసలాట భాదితుల పరామర్శకు విజయ్ వెళ్లేందుకు పోలీసుల అనుమతిని కోరారు.  దీనిపై పోలీసుల సూచనల ప్రకారం ముందుకెళ్లనున్నారు. మరోవైపు.. టీవీకే జనరల్ సెక్రెటరీ, జాయింట్ జనరల్ సెక్రెటరీ పై కరూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

 

Vijay Thalapathytvk Vijay rally stampedeactor vijay rally Tragedyvijay thalapathy announces ex gratiakarur rally stampede

