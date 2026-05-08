Operation Sindoor: 2025 మే 7న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్ ప్రధాన లక్ష్యం పహల్గామ్ దాడికి బాధ్యులైన ఉగ్రవాద సంస్థలకు గట్టి సమాధానం ఇవ్వడం. ఆ దాడిలో 27 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది.
ఈ ఆపరేషన్లో భారత ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అద్భుత సమన్వయం చూపించాయి. ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉగ్రవాద శిబిరాలు, మిలిటరీ బేస్లపై ఖచ్చితమైన దాడులు చేసింది. మరోవైపు ఆర్మీ సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్పై తీవ్ర ఒత్తిడి కొనసాగించింది.
సైన్యానికి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ పూర్తి నాయకత్వం వహించారు. ప్రతి దాడి ముందే ప్లాన్ చేసి అమలు చేసినట్లు రక్షణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భారత నేవీ కూడా యుద్ధానికి ముందే సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అవసరం అయితే బ్రహ్మోస్ మిస్సైళ్లతో పాకిస్థాన్ దక్షిణ ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేయడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిందని మాజీ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ శంకర్ ప్రసాద్ తెలిపారు.
ఈ ఆపరేషన్లో భారతీయ సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషించింది. స్వదేశీ డ్రోన్లు, ఆకాశ్ మిస్సైల్ వ్యవస్థలు, ఆధునిక రాడార్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ISRO మరియు DRDO కూడా పూర్తి సాంకేతిక సహాయం అందించాయి.
తప్పుడు ప్రచారానికి చెక్..!
పాకిస్థాన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా తప్పుడు ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నించినా భారత్ వెంటనే వాటిని అడ్డుకుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫేర్లో కూడా భారత బలగాలు విజయవంతమయ్యాయి. ప్రజలకు నిజమైన సమాచారం అందిస్తూ సైన్యం నమ్మకాన్ని పెంచింది.
రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తాజాగా మాట్లాడుతూ, “తదుపరి అవకాశం వస్తే భారత నేవీకి కూడా పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఇస్తాం” అని అన్నారు. దీంతో ఆపరేషన్ సిందూర్ పూర్తిగా ముగియలేదనే సందేశం వెళ్లింది.
ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా భారత్ ప్రపంచానికి ఒక స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది. దేశ భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని, ఉగ్రవాదానికి కఠిన సమాధానం తప్పదని భారత ప్రభుత్వం నిరూపించింది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఆపరేషన్ సిందూర్ను అధ్యయనం చేస్తున్నాయి. తక్కువ సమయంలో మూడు సైన్యాల సమన్వయంతో ఎలా విజయాన్ని సాధించారో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి.
