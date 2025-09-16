English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Online Gaming: ఆన్‌లైన్ గేమ్ ఆడుతూ రూ.13 లక్షలు పోగొట్టాడు..మనస్తాపంతో 6వ తరగతి విద్యార్థి ఆత్మహత్య!

Online Gaming Suicide: ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌లో రూ.13 లక్షలు పోగొట్టాడో ఆరో తరగతి విద్యార్థి. అయితే అప్పటికీ తన తండ్రి పెద్దగా మందలించలేదు. కానీ, తప్పు చేశానని గమనించిన ఆ విద్యార్థి ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
6
gold price
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
Online Gaming: ఆన్‌లైన్ గేమ్ ఆడుతూ రూ.13 లక్షలు పోగొట్టాడు..మనస్తాపంతో 6వ తరగతి విద్యార్థి ఆత్మహత్య!

Online Gaming Suicide: ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌లో రూ.13 లక్షలు పోగొట్టాడో ఆరో తరగతి విద్యార్థి. అయితే అప్పటికీ తన తండ్రి పెద్దగా మందలించలేదు. కానీ, తప్పు చేశానని గమనించిన ఆ విద్యార్థి ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లక్నోలోని మోహన్ లాల్‌గంజ్ ప్రాంతంలో ఒక విషాద సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానిక బిఐపిఎస్ స్కూల్‌లో 6వ తరగతి చదువుతున్న యష్ కుమార్ అనే విద్యార్థి ఆన్‌లైన్ గేమ్‌లో రూ.13 లక్షలు పోగొట్టాడు. వాళ్ల తండ్రికి చెందిన డబ్బును ఇలా వృథా చేయడం వల్ల భయపడిపోయిన ఆ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. యష్ తండ్రి సురేష్ కుమార్ యాదవ్ పెయింటర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. అతను రెండేళ్ల క్రితం ఆ భూమిని అమ్మి యూనియన్ బ్యాంక్ బిజోర్ బ్రాంచ్‌లో రూ.13 లక్షలు డిపాజిట్ చేశాడు.

ఇటీవల తన పాస్‌బుక్‌ను అప్‌డేట్ చేసిన తర్వాత, తన ఖాతా నుండి రూ.13 లక్షలు కట్ అయినట్లు అతనికి తెలిసింది. దీంతో అతను షాక్ అయ్యాడు. తర్వాత దర్యాప్తులో ఈ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌లో ఈ డబ్బు కట్ అయినట్లు తేలింది. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సురేష్ తన కొడుకు యష్‌ను దీని గురించి ప్రశ్నించాడు. మొదట తనకు దీని గురించి ఏమీ తెలియదని చెప్పాడు. తర్వాత ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్ ఆడుతూ డబ్బు అంతా పోగొట్టుకున్నానని ఒప్పుకున్నాడు.

ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు పోగొట్టుకున్నప్పటికీ, తండ్రి ఎప్పుడూ తన కొడుకును తిట్టలేదు. కానీ తాను పెద్ద తప్పు చేశానని గ్రహించిన యష్ తన గదిలోకి వెళ్లి ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే యష్‌ను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ అక్కడికి చేరుకునే లోపే అతను మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారు. దీని గురించి సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం తరలించారు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనతో గ్రామం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కారణంగా తమ కొడుకు ప్రాణం, డబ్బు పోయాయని యష్ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. 

Also Read: Viral Video: మంచంపైకి ఎక్కిన నాగుపాము.. తెల్లార్లు పాముతో పడుకున్న ఆడపిల్ల..!

Also Read: Hardik Pandya: దుబాయిలో అమ్మాయి రూమ్‌కి వెళ్లిన హార్దిక్ పాండ్యా..వీడియోలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Online gameLucknowUttar PradeshBoy suicideOnline Game

Trending News