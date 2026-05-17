Operation Kisan Zee Media: దేశానికి వెన్నెముకగా భావించే రైతులకు చెందాల్సిన యూరియా పక్కదారి పట్టిస్తున్న వివరాన్ని ఇటీవలే జీ మీడియా (ZEE NEWS) ఓ స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా బట్టబయలు చేసింది. రాయితీతో రైతుల చెంతకు చేరాల్సిన యూరియాను ప్లైవుడ్ పరిశ్రమలను అక్రమంగా తరలిస్తుండడంపై ఆధారాలతో సహా బట్టబయలు చేసిన విశేషాలను ఇప్పుడు మరిన్ని బయటకొచ్చాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఓవైపు దేశంలోని రైతులు ప్రభుత్వం అందించే రాయితీ యూరియా కోసం మండుటెండలో గంటలకు తరబడి క్యూలో నిల్చొని ఉంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంత వేచి చూసినా యూరియా దొరకడం అసాధ్యంగా మారిన పరిస్థితులు చాలానే ఉన్నాయి. కోట్ల రూపాయల ఖర్చు చేసి రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీలో యూరియా బస్తాలను పంపిణీ చేస్తుంటే.. ఆ యూరియా బస్తాలను అక్రమంగా అమ్ముకొంటూ దళారులు డబ్బులు దండుకుంటున్నారు.
ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్లో పోలీసులు జరిపిన దాడిలో, మూడు ట్రక్కులలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న 1,575 బస్తాల ప్రభుత్వ సబ్సిడీ యూరియాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ యూరియాను ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ప్లైవుడ్ ఫ్యాక్టరీలకు లేదా రెసిన్ తయారీ యూనిట్లకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నారనే నిజం ఇప్పుడు బయటకొచ్చింది.
ప్లైవుడ్, MDF, పార్టికల్ బోర్డుల తయారీలో ఉపయోగించే జిగురుల ఉత్పత్తికి యూరియా ఒక ముఖ్యమైన ముడిపదార్థంగా ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం.. ఈ పరిశ్రమలు 'టెక్నికల్ గ్రేడ్' యూరియాను మాత్రమే ఉపయోగించాల్సి ఉంది. అయితే దీని ధర మార్కెట్లో కిలోకి రూ.80 నుంచి రూ.100 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.
అయితే అధిక లాభాల ఆశతో ఫ్యాక్టరీలు వ్యవసాయం కోసం రైతులకు ఇచ్చే సబ్సీడీ కింద ఇచ్చే యూరియాను అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. ఎందుకంటే రైతులకు యూరియా కేవలం రూ.6 లకే (ఒక కిలో) దొరకడం వల్ల ఎక్కువ లాభం కోసం ప్లైవుడ్ పరిశ్రమలు వాటిని అక్రమంగా కొనుగోలు చేసున్నాయి. దీని వల్ల ఆయా కంపెనీలు లాభ పడుతుండగా.. రైతులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖాజానాకు ఎంతో వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోంది.
సీక్రెట్ ఆపరేషన్ వివరాలు..
హర్యానాలోని యుమునా నగర్లో ఈ ప్లైవుడ్ దందాను మరింత తెలుసుకునేందుకు జీ న్యూస్ టీమ్ ధైర్యవంతంగా ఆ తయారీ కేంద్రంలోకి రహస్యంగా ప్రవేశించింది. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కూడా జీ న్యూస్ సంస్థ బయటపెట్టింది.
సీక్రెట్ ఆపరేషన్లో జరిగిన మాటామంతి..
రిపోర్టర్: మీరు దీని గురించే మాట్లాడుతున్నారా?
కార్మికుడు: ఇది మీ పని ప్రదేశానికి వచ్చేది కాదు.
రిపోర్టర్: ఇక్కడ ఏమి తయారు చేస్తారు?
కార్మికుడు: జిగురు.
రిపోర్టర్: మీరు దానిలో ఎరువు కలుపుతారా? దానివల్ల ఏమైనా సమస్య ఉందా?
కార్మికుడు: లేదు, ఏ సమస్యా లేదు.
రిపోర్టర్: ట్యాంకర్లలో ఏముంటుంది?
కార్మికుడు: దానిలో ఫార్మాలిన్ ఉంటుంది, దాని నుంచే మేము రెసిన్ (జిగురు) తయారు చేస్తాము.
అంతేకాకుండా, జిగురు తయారు చేయడానికి ఎరువును (యూరియా) నేరుగా కలపడానికి ఫార్మాల్డిహైడ్ ట్యాంకర్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు రహస్య కెమెరా ఫుటేజ్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఫ్యాక్టరీ యజమానితో సంభాషణ
రిపోర్టర్: ఇదంతా ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా జరుగుతోందా? (చట్టం అంటే భయం లేదా అని అడగ్గా..)
ఫ్యాక్టరీ యజమాని: ఇక్కడ ఎవరూ నిర్దోషులు కాదు. అధికారులు ప్రతినెలా తమ వాటా పట్టుకెళ్తారు. ఉత్పత్తి కొనసాగినా, ఆగిపోయినా, అధికారులు తమ వాటాను తీసుకుంటారు. ఇదంతా పెద్ద దందా".
ఈ కుంభకోణాన్ని స్వయంగా పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్పర్సన్ కీర్తి ఆజాద్ బట్టబయలు చేశారు. రసాయనాలు, ఎరువులపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్పర్సన్ అయిన ఆమె, ఈ వ్యవస్థీకృత దోపిడీని అంగీకరించారు. ఆమె అధికారిక ఆడియో రికార్డింగ్లో... "ఈ కుంభకోణం వెనుక 200 నుండి 300 మందితో కూడిన ఒక పెద్ద సిండికేట్ పనిచేస్తోంది. ఈ సిండికేట్ సభ్యులు మార్కెట్ నుండి రైతులకు సబ్సిడీగా ఇచ్చే యూరియాను అక్రమంగా కొనుగోలు చేసి, ట్రక్కుల ద్వారా నేరుగా పారిశ్రామిక కంపెనీలకు సరఫరా చేస్తున్నారు."
ఈ నిజాన్ని ఆమె స్వయంగా బయటపెట్టారు.
దేశంలోని అనేక ప్రసిద్ధ ప్లైవుడ్ కంపెనీలు తాము బయటి నుంచి ఎలాంటి జిగురు లేదా రెసిన్ను కొనడం లేదని గొప్పలు చెప్పుకుంటాయి. కానీ తెర వెనుక, వారు అలాంటి చిన్న అక్రమ యూనిట్ల ద్వారా వ్యవసాయ యూరియాతో తయారు చేసిన జిగురును వాడుతున్నారని జీ మీడియా స్పష్టమైన పత్రాల ద్వారా వెల్లడించింది.
ఈ ఆపరేషన్ కిసాన్ ఇంకా ముగియలేదు. ప్రభుత్వానికి, వ్యవస్థకు నష్టాలు కలిగించడానికి కంపెనీలు ఎలా కుట్ర పన్నుతున్నాయో, యూరియా దోపిడీని అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం ఎక్కడ తడబడుతోందో వంటి దిగ్భ్రాంతికరమైన నిజాలు రాబోయే రోజుల్లో, తదుపరి "ఆపరేషన్ కిసాన్"లో వెల్లడి కానున్నాయి... అతి త్వరలో..!
