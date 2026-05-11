/Operation Lotus: తెలంగాణలో ఆపరేషన్ లోటస్.. మోడీ మార్క్ బిగ్ స్కెచ్..

Modi - Shah Focus on Telangana :ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీ ఉనికి లేని రాష్ట్రాల్లో కూడా జెండా ఎగరేస్తోంది. రోజులు మారుతున్న క్రమంలో అన్నిరాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు సన్నాహాలకు ప్రజలనుంచి మద్ధతు లభిస్తోంది. వెస్ట్ బెంగాల్ లో కాషాయ జెండా రెపరెపలాడిన తర్వాత టార్గెట్ తెలంగాణ ప్రస్తావన వచ్చింది. తాజాగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ హైదరాబాద్ పర్యటనలోనూ ప్రత్యేకంగా టార్గెట్ తెలంగాణ ఆపరేషన్ చర్చనీయాంశమైంది.
రోజులు మారుతున్నాయి... రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీల హవా కనుమరుగవుతోంది. గత పదేళ్లలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా రాజకీయ పార్టీల్లో ప్రకంపనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అధికార మార్పు కోరుతున్న ప్రజలు బీజేపీకి పట్టం కడుతున్నారు. 17 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో పాలన సాగుతోంది. 2014 మే 26 తేదీన భారత ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీ ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత 2019, 2024లోనూ వరుసగా కేంద్రంలో మూడు సార్లు బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీతో సమానంగా రాష్ట్రాల్లోనూ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంటే అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల అమలుకు నిధులకు ఢోకా ఉండబోదనే సంకేతాన్ని బలోపేతం చేశారు.
స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటినుంచి దేశమంతటా కాంగ్రెస్ పార్టీదే హవానడిచింది. దేశంలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో అధికార మార్పు చోటుచేసుకుంది. 1998లో భారత ప్రజానీకం అధికార మార్పు కోరింది. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసే అవకాశం వచ్చింది. బీజేపీ అగ్రనేత వాజ్ పేయి భారత ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. విశ్వాస పరీక్షలో ఒక్క ఓటు తేడాతో ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1998లో జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి తరఫున మళ్లీ భారత ప్రధానిగా అటల్ బీహారి వాజ్ పేయి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 13 నెలల పాటు ప్రభుత్వాన్ని నడిపారు. 1999 సాధారణ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. మూడో సారి ప్రధానమంత్రిగా అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పూర్తిస్థాయిలో ఐదేళ్లపాటు ప్రభుత్వాన్ని నడిపించారు.
ఆ తర్వాత అధికార మార్పు జరిగింది. మన్మోహన్ సింగ్ సారథ్యంలో మరో పదేళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నడిపించారు. అధికార మార్పు కావాలని ప్రజాతీర్పుతో భారతీయ జనతా పార్ీ అతి పెద్దపార్టీగా అవతరించింది. 2014 వరకు
గుజరాత్ ముఖ్య మంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ.. కేంద్రంలో అధికార పగ్గాలు చేపట్టారు.
అంతేకాదు కేంద్రంలో ప్రజారంజక పాలన చూపిస్తూ... రాష్ట్రాల్లో ప్రజల మెప్పు పొందుతున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్ నింపింది. తదుపరి లక్ష్యం తెలంగాణనే అంటూ శ్రేణులు కేరింతలు కొడుతుండగా... మోదీ నోటి నుంచి సైతం అవే మాటలు వెలువడటం వారి ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసింది. సుమారు ఏడు గంటలపాటు రాష్ట్రంలో సుడిగాలి పర్యటన చేసిన మోదీ.. వివిధ పథకాల శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలతో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లి సుమారు గంటసేపు ఉండటంతో పాటు శస్త్రచికిత్స జరిగి విశ్రాంతి తీసుకొంటున్న ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ను పరామర్శించారు. హెటిరో సంస్థ నిర్మించిన సింధు ఆసుపత్రిని ప్రారంభించారు. అటు అభివృద్ధి పనులు, ఇటు రాజకీయ సభలతో ప్రధానమంత్రి పర్యటన వ్యూహాత్మకంగా జరిగింది. మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అయ్యాక... తొలిసారి మోదీ రాష్ట్రానికి వస్తున్నారంటూ బీజేపీ నాయకత్వం కొద్ది రోజులుగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయడంతో పాటు, దానికి తగ్గట్టుగా బహిరంగ సభకు జనాన్ని సమీకరించింది.
పశ్చిమబెంగాల్ ఎన్నికల్లో భారీ విజయంతో ఇక అధిష్ఠానం దృష్టి తెలంగాణపైనే అని రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు ధీమాతో ఉన్నారు. తెలంగాణలో తదుపరి ప్రభుత్వం బీజేపీ దేనంటూ బహిరంగ సభలో మోదీ ధీమాగా పేర్కొనడం వారిలో విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచింది. ‘అబ్కీ బార్ తెలంగాణ..’ అంటూ నినాదాలు చేయించడం ద్వారా కార్యకర్తల్లో నమ్మకం కల్పించడానికి మోదీ ప్రయత్నించారు. ముస్లిం, మార్క్స్వాదీ కాంగ్రెస్ అంటూ కొన్ని ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. ఓట్లు వేయించుకున్నాక ప్రజలను మర్చిపోతోందని రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్పై మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు. కుటుంబ పార్టీ అంటూ బీఆర్ఎస్ గురించి పరోక్షంగా మాట్లాడారు. అయితే రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి లేదా విపక్ష నేత కేసీఆర్ పేర్లను ప్రస్తావించకుండానే ప్రధాని ప్రసంగం కొనసాగింది.
రాష్ట్రానికి ప్రాధాన్యం
రాష్ట్రంలో రూ.9,377 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు మోదీ శంకుస్థాపనలు చేయడం... తెలంగాణకు బీజేపీ సర్కారు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందనే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోందని శ్రేణులు పేర్కొంటున్నాయి. రాష్ట్రానికి కేంద్రం ఏం తక్కువ చేయలేదని... అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు కౌంటర్లు ఇస్తూ రాష్ట్ర నాయకులు కూడా కార్యకర్తల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేశారు. 8 మంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలు ఉన్నా రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి ఏం తీసుకొచ్చారని తరచూ విమర్శించే వారికి ప్రధాని ఇప్పుడు ప్రారంభించిన అభివృద్ధి పనులే నిదర్శనమంటూ ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలు పదేపదే ప్రజలకు వివరించారు.
పరేడ్ చేసిన కమళ దళం
తాజా ఎన్నికల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో సత్తా చాటిన అనంతరం రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన నరేంద్ర మోడీకి బీజేపీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. హైదరాబాద్లో భారీ ఎత్తున హోర్డింగ్లు, కటౌట్లు, ప్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ జనసమీకరణ చేసి పరేడ్ మైదానానికి తరలించారు. సమీకరణలో యువత, మహిళలపై పార్టీ శ్రేణులు ఎక్కువగా దృష్టి సారించాయి. సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ఎటు చూసినా కాషాయ వర్ణమే కనిపించింది. ప్రధాని పరేడ్ మైదానంలోకి వస్తుండగానే వేల మంది కార్యకర్తలు, కళాకారులు డప్పు చప్పుళ్లు, తెలంగాణ సంస్కృతితో ఘన స్వాగతం పలికి తమ అభిమానం చాటుకున్నారు. మొత్తంగా ఆశించిన స్థాయిలో సభ విజయవంతమైందని బీజేపీ వర్గాలు సంతృప్తి వ్యక్తంచేశాయి.
(రచయత.. మునిరాజ్, తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్ )
