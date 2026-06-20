/Operation Opposition: దేశ రాజకీయాల్లో ఆపరేషన్ అపోజిషన్..పార్లమెంటులో బలమైన శక్తిగా ఎన్డీయే కూటమి..

NDA Majority in Parliament: ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ ఎన్నికలు జరుగుతుండగానే.. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే సర్కారు.. మహిళా బిల్లుతో పాటు డీ లిమిటేషన్ బిల్లును పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు పెట్టి ఆమోదింపచేసుకోవాలనుకుంది. కానీ బీజేపీ పన్నిన వ్యూహానికి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి ప్రతివ్యూహం పన్ని ఎన్డీయే కూటమిని కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో పశ్చిమ బెంగాల్లో కాషాయ జెండా ఎగరేయడంతో బీజేపీ రాబోయే రోజుల్లో కీలక బిల్లును ఆమోదించుకోవాలంటే రెండు సభల్లో 2/3 వంతు మెజారిటీ అవసరం అనే విషయాన్ని గ్రహించి అందుకు తగ్గట్టు ప్రతిపక్షాలను నిర్వీర్యం చేసే ప్లాన్ను అమల్లో పెట్టింది.
పార్లమెంటులో అధికార పక్షాన్ని అడుగడుగునా ప్రతిపక్షం నిలదీస్తే పాలన పారదర్శకంగా ఉంటుందని విశ్వాసం. ఉభయ సభల్లో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టినపుడు విపక్షం వ్యతిరేకిస్తే.. బిల్లుముందుకు కదిలే పరిస్థితి లేదు. దీంతో లోక్ సభలో మెజారిటీ సభ్యులను కూడగట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఎన్డీయే అధికార పక్షం సఫలీ కృతమైంది. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ పరిస్థితులను అనుకూలంగా మలచుకోవడంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా రాజకీయ ఎత్తుగడలు ఫలిస్తున్నాయి.
ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వారు ఎంతటివారైనా సరే.. ప్రశ్నించే ధోరణి పక్కనబెట్టి… కీలక బిల్లులను ఆమోదించేందుకు సహకరిస్తే చాలనే భావనతో ఎన్డీయే అధికార పక్షం ఆపరేషన్ అపోజిషన్ చేపట్టింది. ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ పొరుగు రాజకీయ పార్టీ సభ్యుల్ని ఎన్డీయే కూటమికి మద్ధతు ఇచ్చే విధంగా రాజకీయ పరిణామాలు మారేలా వ్యూహాలకు పదును పెట్టాయి.
దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన డీ లిమిటేషన్, మహిళలకు చట్టసభల్లో 33శాతం రిజర్వేషన్ బిల్లులను అధికార పార్టీ పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టింది. రాజ్యాంగ బిల్లులకు కావాల్సిన 2/3 మెజారిటీ రాకపోవడంతో ఆ బిల్లులకు లోక్సభలో ప్రతిపక్షం మోకాలడ్డు వేయంతో ఆ బిల్లులను ఉపసంహరించుకున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఓ రకంగా 12 యేళ్ల బీజేపీ పాలనలో తొలిసారి ఓ బిల్లు విషయంలో అధికార బొక్కబోర్లా పడింది. మోడీ, అమిత్ షా వ్యూహాలకు తొలిసారి ఓ కుదుపుకు లోనయ్యాయి. దీంతో ఆపరేషన్ అపోజిషన్ చేపట్టింది కాషాయ దళం. తమ టార్గెట్ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రతిపక్ష పార్టీ ప్రతినిధులను అధికార పార్టీ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం సఫలీకృతమవుతోంది.
వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల ఉనికిని తగ్గించడానికి కాంగ్రెస్ ముక్త్ భారత్ లక్ష్యంగా బీజేపీ చాలా కాలంగా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది.అందులో ముందుగా కమ్యూనిస్ట్ ముక్త్ భారత్ చేయడంలో సఫలీకృతమైంది. తొలిసారి కమ్యూనిస్టులు ఏ రాష్ట్రంలో అధికారంలో లేకుండా పోయారు. ఇక బీజేపీ కూడా బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీలతో పొత్తులు, పార్టీల ఎంపీలను తమ వైపునకు తిప్పుకోవడం వంటి ఎత్తుగడలను ఎన్డీయే కూటమి అనుసరిస్తోంది. గత ఐదేళ్ల క్రితమే మహారాష్ట్రలో పాగావేసిన బీజేపీ, అక్కడ శివసేనలో చీలికతెచ్చి ఉద్ధవ్ థాకరే రాజకీయ ఉనికి కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.శివసేన ఉద్ధవ్ పార్టీకి 9 మంది ఎంపీలు ఉండగా.. అందులో ఆరుగురు వేరు కుంపటి పెట్టారు. వాళ్లంతా బీజేపీ కూటమికి మద్దతు ఇస్తామని తెలిపారు.
SP పార్టీలో చీలిక..
ఇక ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో సమాజ్ వాదిపార్టీలోని కొందరు ఎంపీల మద్ధతు కూడగట్టుకోవడంలో సఫలమయ్యారు కాషాయ నేతలు. ఎస్పీ పార్టీ సీనియర్ నేత రాంగోపాల్ యాదవ్ తో బీజేపీ పెద్దలు గేమ్ మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటికే ముగ్గురు ఎంపీలు NDAకు జై కొట్టడానికి సిద్దమయ్యారు. ఈ సంఖ్య మరింతగా పెరుగుతుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అటు వెస్ట్ బెంగాల్ లో ప్రతిపక్షమే లేకుండా పోయింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీల్లో చీలికతో బీజేపీకి భేషరతుగా మద్ధతు ప్రకటించే వారిసంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. బిహార్ లో ప్రతిపక్షం ఉన్నా లేనట్లేననే పరిస్థితిగా మారింది. తమిళనాడులోనూ కాంగ్రెస్ కూటమిలో చీలికతో డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే ఎంపీలు ఎన్డీయే కూటమికి మద్ధతు ఇస్తున్నారు. ఢిల్లీలోనూ రాజకీయ వ్యూహంతో ఆమ్ ఆద్మీపార్టీ ఎంపీలను ఎన్డీయేవైపు మొగ్గుచూపే విధంగా ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది.
543 లోక్ సభ ఎంపీల్లో NDAకు 293..
దేశీయంగా చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలతో పార్లమెంటులో ఎన్డీయే కూటమి బలమైన శక్తిగా రూపుదిద్దుకుంది. 543 లోక్ సభ ఎంపీల్లో ఎన్డీయేకూటమికి 293, ఇండియా కూటమికి 183 మంది సభ్యులున్నారు. మూడింటి రెండొంతలకు 362 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. తటస్థంగా 37 మంది లోక్ సభ సభ్యులున్నారు. దీంతో లోక్ సభలో బిల్లు పాసయ్యేందుకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పోయిందనే భావన అధికార పక్షంలో వ్యక్తమవుతోంది. రాజ్యసభలో నూ ఎన్డీయే బలం పుంజుకుంది. దీంతో ఎన్డీయే కూటమి నేతల వ్యూహం ఫలించిందని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
రాజ్యసభలో 2/3 వంతు మెజారిటీ..
ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో మూడింటి రెండింతలు మెజారిటీకి 163 సభ్యుల మద్దతు అవసరం. దీంతో త్వరలో ఎగువు సభలో ఒకరి తర్వాత మరొకరు రాజీనామా చేయడం వలన పలు స్థానాలు బీజేపీ పరం కానున్నాయి.
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు..
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. సమాజ్ వాది పార్టీ ఎంపీల్లో భారీ చీలిక ఉంటుందనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. పార్టీలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో సమాజ్ వాది పార్టీ ఎంపీలు బీజేపీకి మద్ధతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. గనుల కుంభకోణం, గోమతి రివర్ ఫ్రంట్ కుంభకోణం వెలుగుచూడటంతో లోక్ సభ ఎంపీల్లో ఆందోళన ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తోందని సర్వత్రా అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. దీంతో సమాజ్ వాది పార్టీ ఎంపీలు బీజేపీకి భేషరతుగా మద్ధతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
వెస్ట్ బెంగాల్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ లో చీలిక..
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కకావికలమైపోయింది. పార్టీలోనెలకొన్న అంతర్గత విభేదాలతో 20 మందికి పైగా లోక్ సభ ఎంపీలు, రాజ్యసభ సభ్యులు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఎన్డీయే కూటమికి భేషరతుగా మద్ధతు తెలిపారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఇటీవల లోక్ సభ స్పీకర్ ను కలిసి మద్ధతు లేఖను అందించారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. తమిళనాడులో ఏర్పడిన టీవీకే సారధి విజయ్ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మద్ధతుగా నిలవడంతో ఇండియా కూటమిలో చీలిక ఏర్పడింది. దీంతో డీఎంకే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది. దీంతో పార్లమెంటులో ఎన్డీయే కూటమికి బలం పెరిగింది. ఇక ఉభయ సభల్లో పెట్టే కీలక బిల్లుల ఆమోదానికి తిరుగులేని మద్ధతు లభిస్తుందనే ధీమా అధికార పక్షంలో వ్యక్తమవుతోంది.
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