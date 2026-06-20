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Operation Opposition: దేశ రాజకీయాల్లో ఆపరేషన్ అపోజిషన్..పార్లమెంటులో బలమైన శక్తిగా ఎన్డీయే కూటమి..

Operation Opposition: రాజకీయాల్లో వారిది ప్రత్యేక ఎత్తుగడ… చట్టసభల్లో మెజారిటీగా ఉండాలన్నదే లక్ష్యం. ప్రతిపక్షం ఉన్నా.. అధికార పార్టీదే పైచేయిగా నిలవాలన్నదే ధ్యేయం. ఎన్నికల్లో గెలిచి ప్రజల్లో విశ్వాసం చూరగొనడం వేరు. గెలవకపోయినా ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీలను తమవైపు తిప్పుకోవడం వేరు. ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లే చేసిన గేమ్‌నే బీజేపీ ఆడుతుంది. అంతేకాదు కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీయే సర్కారు ఆపరేషన్ అపోజిషన్ తో ప్రతిపక్షాలను కోలుకోలేని దెబ్బ తీయడానికి వ్యూహాలకు పదును పెట్టింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:10 AM IST
Operation Opposition: దేశ రాజకీయాల్లో ఆపరేషన్ అపోజిషన్..పార్లమెంటులో బలమైన శక్తిగా ఎన్డీయే కూటమి..
Image Credit: Parliament NDA Majority (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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దేశ రాజకీయాల్లో ఆపరేషన్ అపోజిషన్..పార్లమెంటులో బలమైన శక్తిగా ఎన్డీయే కూటమి..
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