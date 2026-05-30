Operation Sindoor 2.0: 'ఆపరేషన్ సింధూర్ 2.0'కి త్రివిధ దళాలు రెడీ..ఆర్మీ చీఫ్ ఉపేంద్ర ద్వివేది కీలక ప్రకటన!

Upendra Dwivedi On Operation Sindoor: భారత సరిహద్దుల్లో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది శనివారం అనగా మే 30 నాడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శత్రు దేశాల కుట్రలను అడ్డుకోవడానికి, జాతీయ రక్షణ లక్ష్యంతో 'ఆపరేషన్ సింధూర్ 2.0'కు భారత్ సన్నద్ధమవుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కశ్మీర్లోని పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్థాన్ చర్యలకు ప్రతిస్పందనగా భారత్ తీసుకున్న కఠినమైన సైనిక వైఖరి ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని ఆయన అన్నారు.
ఏఎన్ఐ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడిన జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత సరిహద్దు పరిస్థితిని ఆయన తాత్కాలిక ఘర్షణల విరమణగా అభివర్ణించారు. పాకిస్థాన్ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకుండానే శత్రువుకు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
భవిష్యత్తులో కొత్త ఆపరేషన్ చేపట్టాల్సి వస్తే, కేవలం సైన్యం మాత్రమే కాకుండా వాయుసేన, నావికా దళం కూడా సంయుక్త దాడికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. తదుపరి యుద్ధం కోసం ఈ మూడు దళాలు రోజుకు 24 గంటలూ సిద్ధంగా ఉన్నాయని, వాటి మధ్య సమన్వయం పెంచబడుతోందని ఆయన అన్నారు.
ఆధునిక యుద్ధ వ్యూహాల గురించి మాట్లాడుతూ, సైన్యాధిపతి ఉపేంద్ర ద్వివేది కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఈ రోజుల్లో యుద్ధరంగం చాలా పారదర్శకంగా మారింది. మన ప్రతి కదలిక ఇతరులకు తెలిసిపోతోంది. కాబట్టి మన సైనికులను, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని పౌరులను రక్షించడానికి వ్యూహాత్మక రక్షణ, సైనిక మోహరింపు విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి" అని ఆయన అన్నారు.
అంతేకాకుండా, కేవలం సరిహద్దుల వెంబడి మాత్రమే కాకుండా, సమాచార యుద్ధంలో గెలవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. యావత్ దేశం ఐక్యంగా ఉండి, అధికారిక సమాచారాన్ని విశ్వసించినప్పుడే సమాచార యుద్ధంలో గెలవగలమని, అటువంటి ఐక్యత ఉన్న దేశం ఎల్లప్పుడూ యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
'ఆపరేషన్ సింధూర్' అంటే?
గత ఏడాది (2025 మే 7 - మే 8 మధ్య), పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదానికి గట్టి ప్రతీకారంగా భారతదేశం 'ఆపరేషన్ సింధూర్'ను ప్రారంభించింది. అంతకుముందు ఏప్రిల్ 22న, కాశ్మీర్లోని పహల్గామ్ జిల్లా, బైసారన్ లోయలో పాకిస్థాన్ మద్దతుగల ఉగ్రవాదులు జరిపిన కాల్పుల్లో 26 మంది సాధారణ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఉగ్రవాద దాడులకు గట్టి హెచ్చరిక ఇవ్వడానికే భారత సైన్యం ఈ ఆపరేషన్ను చేపట్టింది. ఇప్పుడు దానికి కొనసాగింపుగా.. రెండవ భాగం (ఆపరేషన్ సింధూర్ 2.0) కోసం మూడు దళాలు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆర్మీ చీఫ్ చేసిన ప్రకటన అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
