Operation Sindoor: ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’కు యేడాది పూర్తి.. ఉగ్రవాదంపై పోరాటంలో భారత్ ఘన విజయం..

Operation Sindoor: దేశాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రాణమిస్తాం... ద్వేషిస్తే అంతులేకుండా చేస్తాం... ఇదీ భారత సైన్యం సంకల్పం... పర్యాటక స్థావరాన్ని చూసొద్దామని వెళ్లిన అమాయకుల ప్రాణాలను దుర్మార్గులు బలిగొన్నారు. ఉగ్రవాదుల దుశ్చర్యతో సైనికుల రక్తం మరిగిపోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో సైనిక బలగాలు ఆపరేషన్ సింధూర్ తో ఉగ్రవాద స్థావరాలను భూస్థాపితం చేశాయి. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి ఆపరేషన్ సింధూర్ ఆత్మశాంతి చేకూర్చింది. కోట్ల మంది భారతీయుల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపింది. భారతసైన్యం సత్తా ఏంటో గంటల్లో నిరూపించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 12:20 AM IST

అహ్లాదకర వాతావరణానికి,  ప్రశాంతతకు మారుపేరుగా నిలిచిన కాశ్మీర్ పర్యాటక ప్రాంతం పహల్గామ్ లో పర్యాటకులను ఉగ్రవాదులు పొట్టబెట్టుకున్నారు.   ఉగ్రమూకలు అలజడిరేపాయి. 2025, ఏప్రిల్ 22న  పహల్గామ్‌లో 26 మంది పర్యాటకులను నిర్థాక్షిణ్యంగా నిలువునా చంపేశారు. ఆ కుటుంబాలు పెద్దదిక్కును కోల్పోయి తల్లడిల్లాయి. ఈ ఘటనను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఉగ్రవాదరహిత దేశమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న తరుణంలో ఉగ్రవాద చర్యలు పెచ్చరిల్లడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన ప్రభుత్వం ప్రతీకార చర్యలకు సిద్ధమైంది. భారత సైనిక బలగాలను సమాయాత్తం చేసింది. సరిగ్గా సంవత్సర క్రితం 2025 మే 7న పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్, పాకిస్తాన్‌లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత సాయుధ దళాలు విరుచుకుపడ్డాయి. పాక్ సరిహద్దుల్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఉగ్రమూలాలను నామరూపాల్లేకుండా చేసింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో ఫైటర్ జెట్‌లు రాడార్‌లకు చిక్కకుండా, నిఘా ఆధారితంగా అత్యంత వేగంగా దాడులు నిర్వహించాయి. ఈ ఆపరేషన్ తో పాకిస్తాన్‌ వెన్నులో భారత్ బలగాలు వణుకు పుట్టించాయి.

ఆపరేషన్ సింధూర్ తో ఉగ్రవాదులు పరేషాన్ అయ్యారు. భార‌తీయ అమ్ముల‌పొదిలో ఉన్న అత్యాధునిక ఆయుధాల‌ను ఆపరేషన్ సింధూర్ లో వినియోగించారు.  పాకిస్థాన్ భూభాగంలో సుమారు 60 కిలోమీట‌ర్ల దూరం వ‌ర‌కు ఉన్న స్థావ‌రాల‌ను ఆర్మీ టార్గెట్ చేసింది. ఇక వైమానిక ద‌ళం మాత్రం మ‌రింత దూరంలో ఉన్న టార్గెట్లపై అటాక్ చేసింది. బిల్డింగ్‌ల‌ను, క్లస్టర్లను టార్గెట్ చేశారు. ముర్దికే, బ‌వాహ‌ల్‌పుర్‌లో ఉన్న క్యాంపుల‌ను వైమానిక ద‌ళం టార్గెట్ చేసింది. మిగతా లొకేష‌న్ల‌ను ఆర్మీ టార్గెట్ చేసింది. అమెరికా త‌యారీకి చెందిన ఎం777 హోవిజ‌ర్ గ‌న్‌ను ఈ ఆప‌రేష‌న్ కోసం ఆర్మీ వినియోగించింది. 40 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ల‌ను ఆ గ‌న్‌తో ఎంతో క‌చ్చిత‌త్వంతో పేల్చగ‌ల‌రు. త‌మ దాడుల్లో భాగంగా ఆర్మీ క‌మికేజ్ డ్రోన్లను వినియోగించారు. నిర్దేశిత టార్గెట్ల‌ను వీటితో స్ట్రయిక్ చేశారు. స్వదేశీ, విదేశీ త‌యారీ సిస్టమ్‌తో ఆప‌రేష‌న్ సింధూర్ నిర్వహించారు.

సింధూర్ అంటే భారత మహిళలు నుదుటి పై  పెట్టుకునే కుంకుమ తిలకం.  స్త్రీల గౌరవం, భద్రత, సంప్రదాయం, మాంగళ్యానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. మహిళల నుదుట తిలకధారణ సంకేతంగా భారత సైన్యం ‘ఆపరేషన్ సింధూర్’ అనే పేరుతో ఉగ్రమూలాలు చిధ్రంచేసింది. దేశమాతను రక్షించడానికి ఆమె నుదిటిపై ఉన్న తిలకం కాపాడే లక్ష్యంగా భారత భూభాగాన్ని ప్రాణాలనుపణంగా పెట్టి ఉగ్రవాదుల దుశ్చర్యలనుంచి రక్షించుకుంటామని ఆపరేషన్ కు సింధూర్ తో సమాధానమిచ్చారు.
ఆపరేషన్ సింధూర్ తో పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద శిక్షణ శిబిరాలను భారత క్షిపణులు ధ్వంసం చేశాయి. పాకిస్థాన్ లోని బాలాకోట్– పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్, ముజఫరాబాద్ – పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ రాజధాని, చకోతి – నియంత్రణ రేఖ  సమీప గ్రామం, కోట్లీ – పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్, నీలం లోయ – పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్, మాన్సెహ్రా – ఖైబర్ పఖ్తూన్‌ఖ్వా, పాకిస్తాన్, బహావల్‌పూర్ – పాకిస్తాన్ ప్రాంతాలపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది.   ఉగ్రవాదులపై భారత్ కన్నెర్ర చేసింది. భవిష్యత్తులో ఉగ్రవాదంతో చిల్లర చేష్టలు చేస్తే భూస్థాపితం చేస్తామని సైనిక బలగాలు తీవ్ర హెచ్చరిక పంపించాయి. 

ఒకవైపు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు దేశ రాజకీయాల్లో వేడి పుట్టిస్తుంటే, మరోవైపు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో సైనిక పరాక్రమం గురించి చేసిన ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లోనూ ఆసక్తి రేకెత్తించింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది కేవలం ఒక సైనిక చర్య కాదు, అది సాంకేతిక యుద్ధానికి ఒక ఆదర్శ నమూనాగా రాజ్ నాథ్ సింగ్ అభివర్ణించారు. దేశం ఎన్నికల మూడ్‌లో ఉన్నప్పటికీ, సరిహద్దు భద్రత, రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి విషయంలో ప్రభుత్వం ఏమాత్రం తగ్గలేదని స్పష్టం చేశారు.

ఎంచుకున్న లక్ష్యాలను సమర్థవంతంగా అధిగమించిన భారత సైనిక బలగాలను ప్రధాని నరేంద్రమోడీ, రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. యావత్తు దేశప్రజలు సైనిక బలగాలకు సెల్యూట్ చేశారు. భారత్ తో పెట్టుకుంటే పుట్టగతులు ఉండవని సత్తాచాటిన సైనిక బలగాలను ప్రపంచ దేశాలు మెచ్చుకున్నాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్ తాత్కాలికం కాదని, నిరంతరం కొనసాగుతుందని, ఉగ్రవాద చర్యలను కనుమరుగు చేయడానికి నిరంతరం పనిచేస్తుంటుందని కేంద్ర మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ చాలా సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు.

ఆకాష్ క్షిపణి వ్యవస్థ, ఆకాష్‌తీర్, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను ఈ ఆపరేషన్‌లో సమర్థవంతంగా వినియోగించినట్లు రాజ్ నాథ్ సింగ్ వెల్లడించారు. మన సైన్యం కేవలం ఆయుధాలను వాడటమే కాదు. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో సిద్ధహస్తులని చెప్పుకోడానికి గర్వంగా ఉందన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ జరిగి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా, ఉగ్రవాదంపై భారత్ ఉపేక్షించదని రాజ్ నాథ్ సింగ్ పునరుద్ఘాటించారు. దేశంలో  ఉగ్రవాదులను ఏరిపారేశామన్నారు. ఉగ్రవాదచర్యలకు పాల్పడితే అదే ఆఖరి రోజవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలని ఉగ్రమూకలను భారత రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ హెచ్చరించారు.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

