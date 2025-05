India Pakistan War Video: ఇదిగో ప్రూఫ్.. ఊసర వెల్లి కన్నా హీనంగా తయారైన పాక్.. భారత్ డ్రోన్ దాడులపై పదే పదే అబద్దాలు.. వీడియోలు ఇవే..

Operation Sindoor Pakistan changed tunes on indias drone attacks: పహల్గం ఉగ్రకుట్రకు ప్రతీకారంగా భారత్ పాక్ లొని ఉగ్రస్థావరాలపై దాడికి దిగింది.ఈ నేపథ్యంలో.. దాదాపు.. 100మంది ముష్కరుల్ని ఇండియన్ ఆర్మీ మట్టికరిపించింది. అయితే.. గురువారం రాత్రి పాక్ జమ్ముతోపాటు.. రాజస్తాన్, హర్యానా, పంజాబ్ లోని మొత్తంగా 20వరకు ప్రధాన నగరాలను టార్గెట్ చేసుకుని దాడికి యత్నించింది.

Pakistani army is admitting that India entered 1100 kilometres inside Pakistan territory unchecked , did several drone attacks and went back… the Chinese radars failed to intercept 😂 #IndiaPakistanWar #OperationSindoor pic.twitter.com/etGPRQopS6

వీటన్నింటికి భారత్ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. పాక్ కు చెందిన ఎఫ్ 16, ఎఫ్ 17 లను ఎస్ 400 తో కూల్చివేసింది. పాక్ డ్రోన్ లు, మిసైల్ లను .. భారత్ గాల్లో ఉండగానే కూల్చేసింది. అంతటితో ఆగకుండ.. పాక్ లొని ప్రధాన నగరాలపై ప్రతి దాడికి దిగింది. కరాచీ, రావల్పిండి, పెషావర్, ఇస్లామాబాద్ లను టార్గెట్ చేసుకుని డ్రోన్ లు, మిసైల్ తో భారత్ దాడికి దిగింది.

భారత్ దాడుల్ని పాక్ ఏమాత్రం నిలువరించలేకపోయింది. ఇండియన్ ఆర్మీ దాడులు చేస్తుంటే.. పాక్ కకావికలమైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం.. పాక్ భారత్ జరిపిన డ్రోన్ దాడులపై పదే పదే అసత్యాలు పలుకుతూ.. తన అజ్ఞానాన్ని చాపలా పర్చుకుంటుంది. అయితే.. పాక్ కు చెందిన ముఖ్యనేతలు..డ్రోన్ దాడులపై చేస్తున్న ప్రకటనలు చూసిన ఆదేశ పౌరులే వాళ్లను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

"We didn't intercept Indian Drones because we didn't want to leak our locations"

~ Pak Defence Minister 🤡

India destroyed Pakistani defence system in Lahore and they didn't do anything to hide their location 😂 pic.twitter.com/JIUDkYT05C

