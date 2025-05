Operation Sindoor: పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్‌ ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌కు పూనుకుంది. ఈ దాడిలో ఇప్పటికే పాకిస్తాన్‌కు చెందిన 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను భారత్‌ మట్టికరిపించింది. ఎట్టకేలకు పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారం భారత్‌ తీర్చుకుంది. పాక్‌ ఉగ్రమూకలను మన భారత ప్రజలను పొట్టనబెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి నేడు ఆత్మకు శాంతి కలిగింది.మొత్తంగా భారత్‌ 9 స్థావరాలపై దాడి చేసింది. ఆ ఉగ్ర స్థావరాలు అన్ని ప్రస్తుతం బూడిదపాలయ్యాయి.

మొత్తంగా భారత్‌ ఈ 9 స్థావరాలపై దాడి చేసింది...

1. మర్కజ్‌ సుబాన్‌ అల్లా- బహావల్పూర్‌.

2. మర్కజ్‌ తైబా (LeT) మురిద్కే

3. సర్జల్‌- టెహ్రా కలాన్‌.

4. మెహ్మూనా జోయా( హిజ్ముల్‌ ముజాహిదీన్‌)- సియాల్‌ కోట్‌.

5. మర్కజ్‌ అహ్లే హదిత్‌ - బర్నాలా

6. మర్కజ్‌ అబ్బాస్‌- కోట్లీ

7. మస్కర్‌ రహాల్‌ షహీద్‌ (హిజ్బుల్‌ ముజాహిదీన్‌)- కోట్లీ

8. షవాయి నల్లా క్యాంప్‌-ముజఫరాబాద్‌

9. సైద్నా బిలాల్‌ క్యాంప్‌ - ముజఫరాబాద్‌

ఈ సమయంలో కులాలు, మతాలు, పార్టీలకు అతీతంగా నిలవాల్సిన సమయం. ప్రముఖులు ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ పై ఎలా స్పందించారు తెలుసుకుందాం.

ఇదీ చదవండి: మాక్‌ డ్రిల్‌కు ముందు మెరుపుదాడులు.. మోదీకి వెళ్లి చెప్పు అన్నారుగా.. సోషల్‌ మీడియా పోస్టులు వైరల్‌..

ఇదీ చదవండి: శత్రు దేశం నిద్రపోకుండా విధ్వంసం సృష్టించిన SCALP క్షిపణి సామర్థ్యం ఏంటో తెలుసా?

The world must show zero tolerance for terrorism. #OperationSindoor pic.twitter.com/dmcCLfbMjN

India has an unflinching National Policy against all forms of terrorism emanating from Pakistan and PoK.

We are extremely proud of our Indian Armed Forces who have stuck terror camps in Pakistan and PoK. We applaud their resolute resolve and courage.

Since the day of the…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 7, 2025