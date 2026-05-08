/Operation Sindoor: శత్రువుల స్థావరాల్లోకి దూరి కొడతాం.. ఆపరేషన్ సింధూర్ వార్షికోత్సవంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్..

Operation Sindoor Latest Telugu News: గతేడాది సరిహద్దుల అవతల ఉగ్రవాద స్థావరాలనే లక్ష్యంగా భారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి పాకిస్థాన్ ప్రచారం చేస్తున్న అబద్ధాలపై మాజీ డిజిఎంఓ (DGMO) లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయ్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ మొదట వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. పాక్ ఆరోపణలను ఆధారాలతో తిప్పి కొట్టారు. అంతేకాకుండా ఆయన వివిధ అంశాలపై మీడియాతో మాట్లాడారు..
ఆపరేషన్ సమయంలో భారత్ ఏమాత్రం నష్టపోలేదని.. పాకిస్తాన్ తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి నిరాధారమైన వీడియోలతో పాటు కథనాలను సృష్టించిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆపరేషన్ ముగిసిన వెంటనే ఆధారాలను మీడియాకు అందజేశామని.. పాకిస్తాన్ వద్ద నిజంగా ఏదైనా సాక్ష్యం ఉంటే ప్రపంచానికి ఎందుకు చూపించలేక పోయిందని?..ఘాయ్ ప్రశ్నించారు. తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం పాకిస్తాన్ కు అలవాటుగా మారిందని ఆయన అన్నారు..
ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది కేవలం ఒక సైనిక చర్య మాత్రమే కాదని.. ఉగ్రవాదంపై భారత్ ఉక్కు పాదం మోపడానికి వచ్చిన పెను మార్పుని లెఫ్టినెంట్ జనరల్ పేర్కొన్నారు. భారత వాయుసేన ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా పాకిస్తాన్లోని 11 ఎయిర్ ఫీల్డ్లను, 9 ప్రధాన ఉగ్రవాద శిబిరాలను విజయవంతంగా ధ్వంసం చేసిందని ఆయన వివరించారు. ఈ దాడుల్లో వందమందికి పైగా ఉగ్రవాదులు చనిపోయారని.. భారత సైనిక ఆస్తులకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని ఆయన వెల్లడించారు.
కవి దుష్యంత్ కుమార్ కవితలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. కేవలం కలకలం రేపడం నా ఉద్దేశం కాదు.. ఈ పరిస్థితిని మార్చడమే నా ప్రయత్నం.. అని ఆయన అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది ఒక ముగింపు కాదని... ఉగ్రవాదంపై భారత్ పోరాటంలో ఇది ఒక ఆరంభం మాత్రమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. స్వదేశీ రక్షణ వ్యవస్థలను వినియోగం ఈ ఆపరేషన్లో కీలక పాత్ర పోషించిందని.. ఇది సైన్యం శక్తి రెట్టింపు చేసిందని ఆయన అన్నారు.
భారత సార్వభౌమాధికారంతోపాటు భద్రతను కాపాడటంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని ఘాయ్ హెచ్చరించారు.. ఉగ్రవాదులకు ఇకపై ఎక్కడ సురక్షిత స్థావరాలు ఉండవని.. అవసరమైతే శత్రువుల స్థావరాల్లోకి చొరబడి దాడులు చేయడానికి భారతీ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా మీడియాతో ఆయన ఎన్నో అంశాలను కూడా మాట్లాడినట్లు సమాచారం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook