/ Operation Sindoor: ఆపరేషన్ సిందూర్ లో మూడు కీలక దశలు... 86 గంటల్లోనే పాకిస్థాన్ మెడలు వంచిన భారత్..

3 Stages of Operation Sindoor: ప్రశాంతతకు మారుపేరుగా నిలిచిన జమ్మూ కశ్మీర్ పర్యాటక ప్రాంతం పహల్గామ్ లో పర్యాటకులను ఉగ్రవాదులు పొట్టనపెట్టుకోవడాన్ని యావత్ జాతి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. చర్యకు ప్రతి చర్యగా మన దేశ భద్రతా దళాలను ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చిన నరేంద్ర మోడీ సర్కార్.. పాకిస్థాన్ పై మరో సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసింది. అదే ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ . ఈ ఆపరేషన్ జరిగి యేడాది పూర్తైయిన సందర్భంగా అందులో కీలకమైన మూడు దశలేంటో చూద్దాం.
పాకిస్థాన్ తో పాటు పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ లో ఉగ్రవాద శిబిరాలపై ఉరుములేని పిడుగులా విరుచుకుపడింది. అప్పటికే ఇంటెలిజెన్స్, రా ఇచ్చిన పక్కా సమాచారం నిర్దేశిత లక్ష్యాలను గురి చేసి దెబ్బ కొట్టింది. దీంతో పాకిస్థాన్ లో బహిరంగంగా ఉగ్రవాద శిబిరాలను నడుపుతున్న ఉగ్రమూకల శిబిరాలను తుత్తునియలు చేసింది. యుద్దం మొదటి దశలో ఉగ్రవాదుల శిబారాలను ధ్వంసం చేసింది. రెండో దశలో కీలకమైన పాకిస్థాన్ సమాచార వ్యవస్థను పని చేయకుండా చేసింది. మూడో దశలో 12 సైనిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది.
మొదటి దశ..
2025 మే 6 & 7 తేదిల్లో రాత్రి 1:30 గంటలకు, తొమ్మిది ఉగ్రవాదుల స్థావరాలపై ఏకకాలంలో దాడి జరిగింది. ఇది ఆపరేషన్ సింధూర్ యొక్క మొదటి కీలక దశ. రహస్యమైన, కచ్చితమైన, పక్కా సమాచారంతో భారత్ చేసిన సర్జికల్ స్ట్రైక్. ఏప్రిల్ 22న పహల్గామ్లో పాకిస్తానీ ఉగ్రవాదుల చేతిలో హతమైన 27 మంది పర్యాటకులను చంపిన దానికి ఇది అసలు సిసలు ప్రతీకారం. వారి భార్యల సింధూరాన్ని తుడిచివేసిన ఉగ్రమూకలకు సంబంధించిన కీలక స్థావరాలతో పాటు వారిని కూడా అంతం చేసింది భారత్.
- ఇందులో బహవల్పూర్లోని జైష్ మహమ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయం
- మెహమూనా జోయాలోని హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ శిక్షణా కేంద్రం
- భిబెన్లోని లష్కర్ శిక్షణా శిబిరం
- కోట్లిలోని జైష్ కేంద్రం
- మురిద్కేలోని లష్కర్ ప్రధాన కార్యాలయం
- సర్జల్లోని జైష్ లాంచింగ్ ప్యాడ్
- కోట్లిలోని హిజ్బుల్ శిక్షణా కేంద్రం
- ముజఫరాబాద్లోని లష్కర్ శిబిరంతో పాటు మర్కజ్ ను టార్గెట్ చేసి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసింది.
ఆపరేషన్ మొదటి దశను పూర్తి చేయడానికి, భారత వైమానిక దళం రఫేల్ జెట్లు, స్కాల్ప్ క్షిపణులు మరియు హామర్ బాంబులను ఉపయోగించింది. మొదటి అరగంటలోనే, పాకిస్తాన్ లోపల మరియు PoKలోని ఉగ్రవాద శిబిరాలు మరియు లాంచింగ్ ప్యాడ్లు ధ్వంసం చేయబడ్డాయి.
2. పాకిస్తాన్ సైనిక కమ్యూనికేషన్లు లక్ష్యంగా దాడులు..
పాకిస్థాన్ తో పాటు పాక్ ఆక్రమిత జమ్ము కశ్మీర్ లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై దాడుల తరువాత, పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం తన సైన్యంతో భారతదేశంపై యుద్ధం ప్రకటించింది. ఈ దాడి పాకిస్థాన్పై కాదని, భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నే ఉగ్రవాదులపై అని భారతదేశం అప్పటికే ప్రకటించింది. పాకిస్థాన్ సైన్యం దాడి చేసిన వెంటనే భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ సిందూర్' రెండవ దశను ప్రారంభించింది. ఈ దశలో పాకిస్థాన్ సైనిక, వైమానిక దళాల కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలే లక్ష్యాలుగా దాడులు చేసి అనుకున్న లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసింది.
భారత సైన్యం కొన్ని ప్రాంతాలలో పాకిస్థాన్ యొక్క చైనాలో తయారైన వాయు రక్షణ వ్యవస్థలను జామ్ చేసింది. మరికొన్ని ప్రాంతాలలో వాటిని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసింది. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ధ్వంసమైన తర్వాత, ఏ పాకిస్థాన్ డ్రోన్ గానీ, యుద్ధ విమానం గానీ భారతదేశంలోని ఏ లక్ష్యాన్ని ఛేధించలేకపోయాయి. దీనివల్ల, కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలు లేని పాకిస్థాన్లో భారత వైమానిక దళం ఆపరేషన్ను పూర్తి చేయడానికి మరింత వెసులుబాటుకలిగింది. ఈ విధంగా, 'ఆపరేషన్ సిందూర్' రెండవ దశలో భారతదేశం పాకిస్థాన్ సైన్యాన్ని వారి ఇంట్లోకి వెళ్లి మరి కొట్టొచ్చింది.
3. పాకిస్థాన్ సైనిక, వైమానిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం..
'ఆపరేషన్ సిందూర్' మూడో దశలో భారత సైన్యం పాకిస్థాన్ వైమానిక స్థావరాలను ఎలా ధ్వంసం చేసిందనడానికి ఒక ఉదాహరణ నూర్ఖాన్ ఎయిర్ బేస్. అక్కడ మరమ్మతు పనులు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడే పాకిస్తాన్ లోని న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ఉందనే పక్కా సమాచారంతో అవి బయటకు తీయకుండా అక్కడ ఎయిర్ బేస్ ను ధ్వంసం చేసింది. ఈ దశలో పాకిస్థాన్ కూడా ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ భారతదేశం తన ఇంటిగ్రేటెడ్ కౌంటర్ యూఏఎస్ గ్రిడ్ ద్వారా పాకిస్థాన్ దాడులన్నింటినీ తిప్పికొట్టింది. అదృష్టవశాత్తూ, భారతదేశంతో సుదీర్ఘ యుద్ధం తమను భూపటం నుండి తుడిచిపెట్టేస్తుందని పాకిస్తాన్ అప్పటికే గ్రహించింది. దీంతో శరణం శరణం అంటూ భారత్ ముందు సాగిలబడింది. దీంతో భారత్ కూడా దీర్ఘ కాలం యుద్ధం దేశాన్ని సంక్షోంభంలో నెట్టివేస్తుందనే కారణంతో ఆపరేషన్ సిందూర్ కు విరామం ప్రకటించింది. కానీ పాకిస్తాన్ పహల్గామ్ లో చేసిన ఉగ్రదాడిపై స్పందించడానికి నిరాకరిస్తోంది.అయితే ఇదంత పాకిస్తాన్ సైనిక జనరల్ ఆసిఫ్ మునీర్ కనుసన్నల్లో జరిగింది.
