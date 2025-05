India Pakistan War Video: ఇదిగో ప్రూఫ్.. హిందూ ఆలయాలు, నివాస స్థలాలపై పాక్ దాడులు.. వీడియోలు రిలీజ్ చేసిన కేంద్రం..

Operaion sindoor India pakistan War live news: ఇండియా పాక్ మధ్య యుద్దం తారాస్థాయికి చేరింది. ఇండియన్ ఆర్మీ కేవలం ఉగ్రస్థావరాల్ని టార్గెట్ గా చేసుకుని దాడులు చేస్తే, దాయాది మాత్రం జనావాసాలు, ఆలయాలపై డ్రోన్లతో దాడులు చేసి భారత్ ను రెచ్చగొడుతుంది. దీంతో భారత్ చర్యలకు పాక్ కకా వికలమౌతుంది. నిన్న రాత్రి నుంచి మళ్లీ ఇండియా, పాక్ ల మధ్య భీకర దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.

పాక్ దాడుల నేపథ్యంలో భారత్ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో నిన్న లైట్ అవుట్ ను ప్రకటించింది. సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా సైతం ప్రజలకు బైటకు రావొద్దని సూచనలు చేశారు. మిసైళ్లు, డ్రోన్ లు, క్షిపణులతో పాక్ భారత్ దాడులకు దిగింది. భారత్ వీటన్నింటికి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటుంది. దాయాది భారత్ లోని 26 ప్రాంతాల్ని టార్గెట్ చేసుకుని దాడులకు తెగబడింది.

Pakistan continued its hostilities on 10 May 2025 by targeting places of worship like the famous Shambhu Temple and residential areas in Jammu. Multiple armed drones have been sent through the night, endangering civilians and religious sites. The Indian Armed Forces remain… pic.twitter.com/o317h7XChC

