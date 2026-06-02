/Oracle Layoffs: ఒరాకిల్లో మళ్లీ లేఆఫ్స్.. ఏకంగా 30 వేల మంది అవుట్!

Oracle Layoffs:ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కంపెనీ ఆర్థిక ఫలితాలు చాలా బలంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని మూడో త్రైమాసికంలో ఒరాకిల్ ఆదాయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 22 శాతం పెరిగి 17.2 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ముఖ్యంగా క్లౌడ్ సేవల విభాగం 44 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో కూడా ఒరాకిల్ వేగంగా ఎదుగుతోంది. కంపెనీ AI ఆధారిత క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వ్యాపారం 243 శాతం వృద్ధిని సాధించగా, మల్టీ-క్లౌడ్ డేటాబేస్ సేవల ఆదాయం 531 శాతం పెరిగింది. దీంతో కంపెనీ లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి.
అయితే ఈ విజయాల మధ్య ఉద్యోగులను ఎందుకు తొలగిస్తున్నారనే ప్రశ్న అందరిలోనూ ఉంది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం AI మరియు క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలపై భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడమేనని తెలుస్తోంది. ఒరాకిల్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 50 బిలియన్ డాలర్లను AI డేటా సెంటర్లు, క్లౌడ్ సదుపాయాల విస్తరణ కోసం ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించింది.
అంతేకాకుండా OpenAI, SoftBank మద్దతుతో నడుస్తున్న భారీ AI ప్రాజెక్ట్ "స్టార్గేట్"లో కూడా ఒరాకిల్ కీలక భాగస్వామిగా ఉంది. దీంతో భవిష్యత్తులో AI వ్యాపారంపై మరింత దృష్టి పెట్టేందుకు కంపెనీ వనరులను మళ్లిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్న సిబ్బందికి కంపెనీ కొంత పరిహారం అందిస్తున్నప్పటికీ, చాలామంది ఉద్యోగులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంకా పూర్తిగా పొందని స్టాక్ అవార్డులు రద్దు కావడం ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
AI రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో టెక్ కంపెనీలు తమ వ్యాపార వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ఒరాకిల్ తాజా నిర్ణయం కూడా అదే మార్పుకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. అయితే వేలాది మంది ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుపై ఈ నిర్ణయం ప్రభావం చూపనుంది.
