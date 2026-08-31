/Oracle Layoffs 2026: సెప్టెంబర్ 1న ఒరాకిల్ ఉద్యోగులకు టెన్షన్.. మళ్లీ ఉదయం 6 గంటలకే ఆ ఈమెయిల్ వస్తుందా?

Oracle Layoffs 2026: ఈ ఏడాది మార్చిలో ఒరాకిల్లో భారీగా ఉద్యోగాల కోతలు జరిగాయి. అప్పట్లో కొంతమంది ఉద్యోగులకు తెల్లవారుజామునే ఈమెయిల్ ద్వారా తమ ఉద్యోగం ముగిసినట్లు సమాచారం అందింది. ఉదయం 6 గంటల సమయంలో వచ్చిన ఆ ఈమెయిల్లో సంస్థలో మార్పులు, ఉద్యోగ బాధ్యతలపై సమీక్ష కారణంగా కొన్ని పోస్టులను తొలగించినట్లు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన ఉద్యోగుల్లో ఇప్పటికీ భయాన్ని కలిగిస్తోంది.
అందుకే సెప్టెంబర్ 1 సమీపిస్తుండటంతో కొంతమంది ఉద్యోగులు తమ ఈమెయిల్స్ను ముందుగానే చెక్ చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సెప్టెంబర్ 1నే ఉద్యోగాల కోతలు జరుగుతాయనే విషయం ఇప్పటివరకు నిర్ధారణ కాలేదు. ఉద్యోగుల్లో సెప్టెంబర్ మధ్యలో లేదా ఆ తర్వాత కూడా చర్యలు ఉండవచ్చనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒరాకిల్ సుమారు 21 వేల ఉద్యోగాలను తగ్గించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సంస్థ ఉద్యోగుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. ఉద్యోగాల కోతల వల్ల సంస్థకు పునర్వ్యవస్థీకరణ ఖర్చులు భారీగా పెరిగినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు ఒరాకిల్ ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోంది. ఏఐ ఆధారిత సేవలకు అవసరమైన డేటా సెంటర్ల నిర్మాణం కోసం సంస్థ పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా క్లౌడ్, ఏఐ సేవలపై కంపెనీ ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టింది.
సంస్థ ఆదాయం, క్లౌడ్ వ్యాపారం పెరుగుతున్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గించడం ద్వారా ఖర్చులను నియంత్రించాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోందని మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అయితే సెప్టెంబర్ 1న ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాల కోతలు ఉంటాయా? ఎంతమంది ఉద్యోగులపై ప్రభావం పడుతుంది? అనే విషయాలపై ఇప్పటివరకు స్పష్టత లేదు. అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఇవన్నీ అంచనాలు, నివేదికలుగానే చూడాలి.
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