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Oracle Layoffs 2026: సెప్టెంబర్ 1న ఒరాకిల్ ఉద్యోగులకు టెన్షన్.. మళ్లీ ఉదయం 6 గంటలకే ఆ ఈమెయిల్ వస్తుందా?

Oracle Layoffs 2026:ప్రముఖ టెక్ సంస్థ ఒరాకిల్‌లో ఉద్యోగాల కోతలపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. సెప్టెంబర్ 1న కొత్తగా ఉద్యోగాల తొలగింపు ఉండొచ్చనే వార్తలు ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. అయితే ఈ తేదీన ఉద్యోగాల కోత ఉంటుందని సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం బయటకు వచ్చిన సమాచారం, ఉద్యోగుల్లో జరుగుతున్న చర్చల ఆధారంగానే ఈ అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 31, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:44 PM IST
Oracle Layoffs 2026: సెప్టెంబర్ 1న ఒరాకిల్ ఉద్యోగులకు టెన్షన్.. మళ్లీ ఉదయం 6 గంటలకే ఆ ఈమెయిల్ వస్తుందా?
Image Credit: oracle layoffs(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Oracle Layoffs 2026: సెప్టెంబర్ 1న ఒరాకిల్ ఉద్యోగులకు టెన్షన్.. మళ్లీ ఉదయం 6 గంటలకే ఆ ఈమెయిల్ వస్తుందా?
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