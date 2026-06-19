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Organ Donation: మరణించిన తర్వాత ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన రాజ్..ముంబై కుర్రాడి హృదయ విదారక గాథ!

19 Years Boy Organ Donation: ఒక వ్యక్తి తాను బతికిన సంవత్సరాలతో కాకుండా.. వారు ఇతరుల్లో నింపిన ఆనందాన్ని ప్రామాణికంగా భావిస్తారు. ముంబైకి చెందిన 19 ఏళ్ల కళాశాల విద్యార్థి రాజ్ గాంధీ కథ కూడా ఇలాంటి భావనే వచ్చేలా చేసింది. రైలు ప్రమాదంలో తాను మరణించినా.. ఆరుగురు వ్యక్తులకు పునర్జన్మను ఇచ్చిన ఓ యువకుడి కథ ప్రతి ఒక్కరి కళ్లను చెమ్మగిల్లేలా చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 19, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:22 PM IST
Organ Donation: మరణించిన తర్వాత ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన రాజ్..ముంబై కుర్రాడి హృదయ విదారక గాథ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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మరణించిన తర్వాత ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన రాజ్..ముంబై కుర్రాడి హృదయ విదారక గాథ!
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