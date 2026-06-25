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Organ Donation: మరణించి ఆరేళ్లు అయినా ఫొటోకి దండ వేయలేదు..చనిపోతూ ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన హేమంత్ అగర్వాల్!

Zee Media Organ Donation: అవయవ దానం విశిష్టత గురించి ఇప్పటికి చాలామందిలో అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. కానీ, అలాంటి అపోహలను దాటుకుంటూ ఢిల్లీలోని ఓ కుటుంబం స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. చనిపోయిన తమ ఇంటి యజమాని అవయవాలతో మరో ఆరుగురికి ప్రాణం పోసినట్లు అయ్యింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 25, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:22 PM IST
Organ Donation: మరణించి ఆరేళ్లు అయినా ఫొటోకి దండ వేయలేదు..చనిపోతూ ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన హేమంత్ అగర్వాల్!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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మరణించి ఆరేళ్లు అయినా ఫొటోకి దండ వేయలేదు..చనిపోతూ ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన హేమంత్!
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