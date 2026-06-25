/Organ Donation: మరణించి ఆరేళ్లు అయినా ఫొటోకి దండ వేయలేదు..చనిపోతూ ఆరుగురికి ప్రాణం పోసిన హేమంత్ అగర్వాల్!

Zee Media Organ Donation: "కొందరు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళినా.. ఇతరుల రూపంలో ఇక్కడే జీవిస్తూ ఉంటారు" అనే మాటను నిజం చేశారు మీరట్కు చెందిన హేమంత్ కుమార్ అగర్వాల్. కుటుంబం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన హేమంత్, సుమారు పదేళ్ల క్రితం ఢిల్లీలోని ద్వారకలో తన కలల ఇల్లాంటి ఒక అందమైన ఇంటిని నిర్మించుకున్నారు. కానీ, ఆ సంతోషాన్ని అనుభవించేందుకు విధి ఆయనకు ఎక్కువ సమయాన్ని ఇవ్వలేదు.
ఊహించని మలుపు..
2020, ఫిబ్రవరి 29న హేమంత్కు అకస్మాత్తుగా తీవ్ర జ్వరం, వాంతులు అయ్యాయి. మానసిక స్థితిలో మార్పు రావడంతో మొదట స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చేసిన CT స్కాన్లో బ్రెయిన్ హెమరేజ్ (ఇంట్రావెంట్రిక్యులర్ హెమరేజ్) ఉన్నట్లు తేలింది. పరిస్థితి విషమించడంతో వెంటనే గుర్గావ్లోని ఆర్టెమిస్ ఆసుపత్రికి తరలించి శస్త్రచికిత్స చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. మార్చి 12, 2020న వైద్యులు ఆయనను 'బ్రెయిన్ డెడ్'గా ప్రకటించారు.
ఆ తీరని శోకసమయంలో ఆర్టెమిస్ ఆసుపత్రి వైద్యులు, మోహన్ ఫౌండేషన్ కౌన్సిలర్లు అవయవ దానం గురించి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు. తండ్రి ఆశయాలను తెలిసిన కుమార్తె అపూర్వ, కుమారుడు ఆర్యన్లతో పాటు భార్య బర్ఖా అగర్వాల్ భారమైన హృదయంతోనే ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హేమంత్ రెండు మూత్రపిండాలు, కాలేయాన్ని దానం చేశారు. ఆయన కాలేయాన్ని విభజించడం ద్వారా ఒక చిన్నారికి, ఒక వయోజనుడికి పునర్జన్మ లభించింది.
"ఆయన చనిపోయి ఆరేళ్లు గడిచినా, నేను ఇంకా ఆయన ఫోటోకి దండ వేయలేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఈ ప్రపంచంలో వేరొకరి రూపంలో ఇంకా బతుకుతూనే ఉన్నారు" అని హేమంత్ అగర్వాల్ కుమార్తె బర్ఖా అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
అవయవ మార్పిడి: భయాలు - వాస్తవాలు
సమాజంలో అవగాహన లోపం వల్ల అవయవాలు అమ్ముకుంటారనే అపోహలు ఉన్నాయి. కానీ, భారత ప్రభుత్వ పారదర్శక వ్యవస్థ దీనిని పూర్తిగా అడ్డుకుంటుంది. దానం చేసిన అవయవం సరైన వ్యక్తికే చెందుతుందని నమ్మడానికి గల కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి.
NOTTO (నేషనల్ ఆర్గాన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్).. దేశంలో ఎక్కడ అవయవ దానం జరిగినా, దాని పూర్తి రికార్డు ఈ ప్రభుత్వ ఆన్లైన్ నెట్వర్క్లో నమోదవుతుంది. ధనిక, పేద అనే భేదం లేకుండా కేవలం రోగి అనారోగ్య తీవ్రత, రక్త వర్గం (బ్లడ్ గ్రూప్), అవయవాల సరిపోలిక ఆధారంగా మాత్రమే కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్గా స్వీకర్తను ఎంపిక చేస్తుంది. ఇందులో మానవ జోక్యం సాధ్యం కాదు.
కఠినమైన చట్టాలు..
మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం (THOA) ప్రకారం, అవయవాల అక్రమ రవాణా, విక్రయాలు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం. ఏ ఆసుపత్రి లేదా వైద్యుడు స్వచ్ఛందంగా ఎవరికీ అవయవాలను ఇవ్వలేరు. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు, వాణిజ్య లావాదేవీలకు తావులేకుండా ఉండేందుకు దాత, గ్రహీత వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతారు.
అవయవ దానం గురించి తెలుసుకోవలసిన 6 ముఖ్య విషయాలు..
1) ఎవరు దానం చేయవచ్చు?: జీవించి ఉన్నవారు (ఒక మూత్రపిండం లేదా కాలేయంలో కొంత భాగం) లేదా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తర్వాత (గుండె, కళ్ళు, కాలేయం, మూత్రపిండాలు) దానం చేయవచ్చు.
2) ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?: మీ ప్రియమైన వారికి బ్రెయిన్ డెడ్ అని వైద్యులు ధృవీకరించిన వెంటనే ఆసుపత్రి సిబ్బందిని సంప్రదించాలి లేదా ప్రభుత్వ హెల్ప్లైన్ 1800-11-4770 కు కాల్ చేయవచ్చు.
3) ఖర్చులు ఉంటాయా?
అవయవ దానానికి ఎలాంటి రుసుము ఉండదు. దాత కుటుంబం నుండి ఎలాంటి అదనపు చికిత్స ఖర్చులు వసూలు చేయరు.
4) మృతదేహానికి గౌరవం
అవయవాల సేకరణ ఆపరేషన్ అత్యంత గౌరవప్రదంగా జరుగుతుంది. శరీరంపై ఎలాంటి వికృత మచ్చలు పడకుండా జాగ్రత్త వహిస్తారు.
5) అంతిమ సంస్కారాలు: ఆపరేషన్ పూర్తయిన వెంటనే మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియల కోసం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తారు.
6) ఒక్కరి నిర్ణయం - ఎందరికో ప్రాణం: ఒకరి అవయవ దానం ద్వారా దాదాపు 8 మంది ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు.
జీ మీడియా విజ్ఞప్తి..
భారతదేశంలో ప్రతి ఏడాది అవయవాలు సకాలంలో దొరక్క లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. జీ మీడియా చేపట్టిన 'జిందగీ కే బాద్ భీ' అవగాహన ప్రచారంలో భాగస్వామ్యం అవ్వండి. అపోహలను వీడి అవయవ దానానికి ప్రతిజ్ఞ చేయండి. మీ ఒకే ఒక్క నిర్ణయం మరొక కుటుంబంలో వెలుగులు నింపగలదు.
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