Padma Awards Benefits: పద్మ అవార్డుల పవర్ ఇదే! పురస్కార గ్రహీతలకు లభించే రాచమర్యాదలు ఇవే!

Padma Awards 2026 Benefits: గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించే పద్మ పురస్కారాలు దేశంలో అత్యంత గౌరవప్రదమైనవి. భారతరత్న తర్వాత అంతటి ప్రాధాన్యత కలిగిన ఈ అవార్డుల వెనుక ఉన్న పవర్ ఏంటి? గ్రహీతలకు ప్రభుత్వం కల్పించే మర్యాదలు ఏమిటో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం. 1954లో ప్రారంభమైన ఈ పురస్కారాలు, వివిధ రంగాల్లో నిరుపమాన సేవలు అందించిన వ్యక్తులకు దేశం ఇచ్చే అత్యున్నత గుర్తింపు ఈ పురస్కారాలు.
మూడు విభాగాలు - మూడు మెట్లు
పద్మ అవార్డులను ప్రభుత్వం మూడు కేటగిరీలుగా విభజించింది:
పద్మ విభూషణ్: దేశంలో రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం. అసాధారణ, విశిష్ట సేవలకు దీనిని ఇస్తారు.
పద్మ భూషణ్: మూడవ అత్యున్నత పురస్కారం. ఉన్నత స్థాయి విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపు.
పద్మశ్రీ: నాల్గవ అత్యున్నత పురస్కారం. ఏ రంగంలోనైనా ప్రతిభ చాటిన వారికి, ముఖ్యంగా సామాన్యులకు ఇచ్చే గౌరవం.
ఎంపిక ప్రక్రియ
గతంలో ప్రభుత్వమే పేర్లను సూచించేది, కానీ ఇప్పుడు ప్రక్రియ పూర్తిగా మారింది. సామాన్య ప్రజలు కూడా తమకు తెలిసిన అర్హులను నామినేట్ చేయవచ్చు. చివరికి ఎవరికి వారు 'సెల్ఫ్ నామినేషన్' చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రతి ఏటా ప్రధానమంత్రి ఏర్పాటు చేసే ఈ కమిటీ, వచ్చిన దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపిస్తుంది.
చాలామంది ఈ అవార్డుతో పాటు డబ్బు వస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ, పద్మ అవార్డులతో ఎటువంటి నగదు బహుమతి లేదా నెలవారీ భత్యాలు ఉండవు. వీరికి లభించే మర్యాదలు ఇవే.
సనద్ & మెడల్: రాష్ట్రపతి సంతకంతో కూడిన ప్రశంసా పత్రం (సనద్), ఒక పతకం ఇస్తారు.
ప్రభుత్వ అతిథులు: వీరు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లినప్పుడు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీరిని 'స్టేట్ గెస్ట్స్'గా పరిగణించి వసతి, రక్షణ కల్పిస్తాయి.
రైల్వే పాస్లు: నిబంధనల మేరకు భారతీయ రైల్వేలో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం లభిస్తుంది.
ముఖ్య వేడుకలు: గణతంత్ర, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
ముఖ్యమైన నిబంధన..
పద్మ అవార్డు అనేది ఒక గుర్తింపు మాత్రమే, అది బిరుదు (Title) కాదు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 18(1) ప్రకారం.. గ్రహీతలు తమ పేరుకు ముందు లేదా వెనుక (ఉదాహరణకు: పద్మశ్రీ రాము) అని వాడుకోకూడదు.
విజిటింగ్ కార్డులు లేదా లెటర్ హెడ్లపై దీనిని ముద్రించుకోవడం నిబంధనలకు విరుద్ధం. దుర్వినియోగం చేస్తే అవార్డును వెనక్కి తీసుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది.
'అన్సంగ్ హీరోస్'కు అరుదైన గౌరవం
ప్రస్తుతం ఈ అవార్డుల విధానంలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది. ఎక్కడో మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండి నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్న 'అన్సంగ్ హీరోస్' (గుర్తింపు లేని వీరులు) ను వెతికి పట్టుకుని ప్రభుత్వం గౌరవిస్తోంది. ఇది కేవలం ఒక పతకం కాదు, భారత గడ్డపై ఆ వ్యక్తి ముద్రించిన అంకితభావానికి నిదర్శనం.
