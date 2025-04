Pahalgam Terror Attack: ఉగ్రదాడిలో నేవీ అధికారి మృతి.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న నవవధువు కన్నీటి వీడ్కోలు.. వీడియో వైరల్..

Pahalgam Terror Attack navy officer wife salutes emotional video: జమ్ముకశ్మీర్ లోని అనంతనాగ్ జిల్లాలోని పహాల్గంలో ఇటీవల ఉగ్రవాదులు టూరిస్టులపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ క్రమంలో అడవుల నుంచి సైనిక దుస్తుల్లో వచ్చి కాల్పులకు తెగబడ్డారు. హిందువులే టార్గెట్ గా ఈ దమన కాండ సాగింది. అయితే.. ఈ ఘటనలో 30 మంది వరకు టూరిస్టులు చనిపోగా.. మరో 20 మంది వరకు ఆస్పత్రులలో అడ్మిట్ అయ్యారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు మిన్నంటాయి. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై మోదీ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో పాటు... త్రివిధ దళాలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. హర్యానాకు చెందిన వినయ్ నర్వాల్ కేరళలోని కొచ్చిలో విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇటీవల ఆయన ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరికి కొన్నిరోజుల క్రితమే..ఏప్రిల్ 16న పెళ్లి జరిగింది.

#WATCH | Delhi | Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal's wife bids an emotional farewell to her husband, who was killed in the Pahalgam terror attack

