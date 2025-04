Pahalgam Terror Attack: పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్న ఆసిఫ్‌ ఇంటిని పేల్చేసిన భద్రతా దళాలు.. వీడియో వైరల్..

Pahalgam Terror Attack Viral Video: పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో నరమేధంపై భారత భద్రత బలగాలు ప్రతీకార చర్యకు దిగాయి. ఉగ్రదాడిలో పాత్ర ఉన్న ఇద్దరు టెర్రరిస్టులు ఆసిఫ్‌ ఖాన్‌, ఆదిల్‌ షేక్‌ ఇళ్లను సైన్యం ఐఈడీతో పేల్చేసింది. భారీ కూంబింగ్‌ కొనసాగించిన భద్రత బలగాలు లోకల్‌ టెర్రరిస్టుల నివాసాలపై దాడి చేస్తున్నాయి. అయితే, ఉగ్రవాది ఇంటిపై దాడికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోంది.‌

ప్రధానంతో బైసరన్‌లోయాలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో మతం ఏంటి అని అడిగి మర కాల్పులు జరిపారు. అమాయకపు టూరిస్టుల ప్రాణాలు తీశారు. ఈ ఘటనలో 27 మంది ప్రాణాలను తీశారు అయితే, ఈ దారుణ మారణకాండలో పాల్గొన్న ఉగ్రవాదులు ఇప్పటికే ఆ చుట్టు ముట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం అందిందీ. దీంతో భారత భత్రతా బలగాలు ఇప్పటికే భారీ ఎత్తున తనిఖీ చేపట్టాయి.

సదరు ఉగ్రవాది ఇంటిని బుల్డోజర్‌తో కూల్చివేశారు. బైసరన్‌లోయాలో జరిగిన ఉగ్ర దాడిలో ఆసిఫ్‌ షేక్‌, ఆదిల్‌ ప్రమేయం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ ఉగ్రవాదుల వీడియోలు కూడా కనిపించాయి. అంతేకాదు వీరికి లష్కరే తోయిబాతో సంబంధం ఉన్నట్లు తెలిసిది. ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేలమందిని విచారించారు కశ్మీర్‌ పోలీసులు.

ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటికే పహల్గామ్‌ ఉగ్రదాడి వల్ల భారత్‌ పాక్‌ మధ్య పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారడంతో జవాన్లకు ఆర్మీ సెలవులను కూడా రద్దు చేసింది. సరిహద్దుల్లో హైటెన్షన్‌ ఈ ఆదేశాలు జారీచేశారు. శ్రీనగర్‌ చేరుకున్న ఆర్మీ చీఫ్‌ ద్వివేది కూడా సరిహద్దు పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎల్‌ఓసీ వద్ద పరిస్థితులపై ప్రత్యేక సమావేశాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా ఆదిల్‌ లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాది 2018లో చట్టబద్దంగానే పాకిస్తాన్‌ వెళ్లాడు. అక్కడ శిక్షణ తీసుకున్నాడనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక పహల్గాం ఉగ్రదాడికి సంబంధించి తమదే బాధ్యత అని టీఆర్‌ఎఫ్‌ కూడా బాధ్యత వహించింది. 2019 ఫిబ్రవరి పుల్వామా దాడి తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద ఉగ్రదాడి.

As per initial reports Asif Sheikh was Involved in #Pahalgam attack. When army reached his House, suspicious IED type material was seen, BDS along RR, destroyed that IED in which Asif's house partially damaged. pic.twitter.com/dhB37wLumw

— War & Gore (@Goreunit) April 25, 2025