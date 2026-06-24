తమ మతమే గొప్పదని.. ఇతర మతస్తులు కాఫిర్స్ అంటూ ఇక్కడ ఉండే కొంత మంది భారతీయ ముస్లిమ్ యువకులను పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద ముఠాలు నూరి పోస్తున్నాయి. ఐఎస్ఐకు చెందిన హ్యండ్లర్లు సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి ఉగ్రవాద భావజాలం ఉన్నవారిని గుర్తించి వారిలో మతం మత్తు నూరిపోస్తూ దేశానికి వ్యతిరేకంగా తయారు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు జిహాద్ పేరిట మనవాళ్లతోనే మనవాళ్ల కంటిని పొడిపిస్తూ ఇలాంటి అపవిత్ర యుద్దానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పాక్ తెగపడుతూనే ఉంది. ఎన్ని సార్లు బుద్ది చెప్పినా.. పాక్ వక్రబుద్ది మాత్రం మారడం లేదు. ఇక ఈ జిహాది మూకలకు ఇండైరెక్ట్గా అమెరికాకు చెందిన సీఐఏ సాయం చేస్తుందనే వాదనలు కూడా ఉన్నాయి.
ఆన్లైన్ జిహాద్పై నిఘా.. పాక్ ఉగ్ర నెట్వర్క్ గుట్టురట్టు చేసిన ఇంటెలిజెన్స్..
అవును సరిహద్దులు దాటిన ఉగ్ర కుట్ర.. దర్యాప్తు సంస్థల వలలో పాక్ కోసం పనిచేస్తోన్న 20 యేళ్ల ఉత్తర ప్రదేశ్ యువకుడిని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని దావణగెరె పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గత కొంత కాలంగా ఇతను పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐతో సోషల్ మీడియా వేదికగా కాంటాక్ట్లో ఉన్నాడు. అంతేకాదు వారి నుంచి ఇతనికి హవాలా రూపంలో డబ్బులు కూడా ముట్టినట్టు పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో తేల్చారు.
అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి పేరు సుహైల్ (20). యూపీ నుంచి కర్ణాటకకు ఉపాధి నిమిత్తం వచ్చాడు. గత కొంతకాలంగా యువకుడి యాక్టివిటీస్ను గమనిస్తున్న భద్రతా బలగాలు.. అదను చూసి అరెస్ట్ చేశాయి. రీసెంట్గా ఉపాధి కోసం కర్ణాటకలోని హరిహర తాలూకాకు వచ్చి పెయింటింగ్ పనులు చేస్తూ, హరిహర రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ గ్రామంలో నివస్తున్నాడు సుహైల్.
ఆన్ లైన్ ఉగ్రవాదానికి ఆకర్షితుడైన సుహైల్...
దర్యాప్తులో భాగంగా సుహైల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా పాకిస్థాన్కు చెందిన అనుమానిత ఉగ్రవాదితో సంప్రదింపులు కొనసాగించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. అలాగే అతని వాట్సాప్ ఖాతాలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన అనుమానాస్పద సమాచారం లభ్యమైనట్టు తెలిపారు. దీంతో ఆన్లైన్ ద్వారా తీవ్రవాద భావజాలానికి అట్రాక్ట్ అయినట్టు పోలీసులు ప్రాథమికంగా తేల్చారు.
జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) పోలీసులు అందించిన సమాచారం మేరకు..దావణగెరె జిల్లా పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక తనిఖీలతో సుహైల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇటీవలె ఉగ్రకుట్రకు సంబంధించి పోలీసులు దావణెగెరేకు చెందిన మరో వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని అరెస్ట్ తర్వాత ఉగ్రవాద లింకులతో ప్రమేయమున్న సొహైల్ను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.పోలీసులు తదుపరి విచారణ నిమిత్తం సొహైల్ను తుమకూరు పోలీసులకు అప్పగించారు.
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