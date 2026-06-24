Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /పాక్ ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధాలు.. యూపీ యువకుడి అరెస్ట్..!

పాక్ ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధాలు.. యూపీ యువకుడి అరెస్ట్..!

Pakistan ISI  Handler Arrest: మన దేశంలో కొంత మంది  యువత మత మౌడ్యం వలన పక్కదారి పడుతున్నారు. అలాంటి వారిని పాకిస్తాన్‌కు చెందిన ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్స్ గుర్తించి వారికి బ్రెయిన్ వాష్ చేసి మన దేశంపైనే దాడులు చేసేలా ప్రేరేపిస్తున్నారు. తాజాగా పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌తో కొన్ని రోజులుగా టచ్‌లో ఉన్న ఓ భారతీయ ముస్లిమ్‌‌ యువకుడిని భద్రతా బలగాలు అదుపులోకి తీసుకోవడం కలకలం రేపుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:40 PM IST
పాక్ ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధాలు.. యూపీ యువకుడి అరెస్ట్..!
Image Credit: Pakistan ISI Handler Arrest (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీ ప్రజలకు తీరనున్న కష్టాలు..బంగారు గనిని ప్రారంభం..700 మంది ఉపాధి..
jonnagiri gold mines12 min ago
2
Pakistan ISI Handler12 min ago
3
Redmi Note 1727 min ago
4
Cristiano Ronaldo52 min ago
5
8th Pay Commission1 hr ago