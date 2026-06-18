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Pakistan Submarine: విశాఖపట్నంపై కన్నేసిన పాకిస్థాన్..బంగాళఖాతంలోకి పాక్ సబ్‌మెరైన్ ఎంట్రీ!

Pakistan Submarine In Bay Of Bengal: బంగాళాఖాతంలో మళ్లీ పాకిస్తాన్ జల అంతర్గాములు అలజడి మొదలవుతుంది. 1971 యుద్ధంలో భారత నౌకాదళం రుచి చూపించిన దెబ్బకు ఇన్నేళ్లుగా అటువైపు కన్నెత్తి చూడని దాయాది దేశం, ఇప్పుడు మళ్లీ వ్యూహాత్మకంగా బంగాళాఖాతంలోకి అడుగు పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:13 PM IST
Pakistan Submarine: విశాఖపట్నంపై కన్నేసిన పాకిస్థాన్..బంగాళఖాతంలోకి పాక్ సబ్‌మెరైన్ ఎంట్రీ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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