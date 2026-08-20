India vs Pakistan: గత 24 గంటల వ్యవధిలో పాకిస్థాన్కు వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఇప్పటికే ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనగా.. కొత్త చర్చను రేకెత్తించే వరుస పరిణామాలను చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం. ఒకవైపు హాకీ ప్రపంచకప్లో భారత్ 5-3 గోల్స్ తేడాతో పాక్ను చిత్తుచేసి టోర్నీ నుంచే ఇంటికి పంపించగా.. మరోవైపు భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా ఉన్న సెర్గియో గోర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ను భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన, అంతర్భాగమని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రకటనపై తీవ్ర అసహనానికి గురైన పాకిస్థాన్, ఇస్లామాబాద్లోని అమెరికా దౌత్యవేత్తను పిలిపించి అధికారికంగా తమ నిరసనను వ్యక్తం చేసింది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో న్యూఢిల్లీలోని పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ వెలుపల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న కొన్ని అనధికారిక నిర్మాణాలు, బారికేడ్లను భారత అధికారులు తొలగించారు. ఇలా కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే మూడు వేర్వేరు పరిణామాలు పాకిస్థాన్ను తీవ్ర ఇరకాటంలోకి నెట్టాయి.
న్యూఢిల్లీలోని అధికారులు గురువారం పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ వెలుపల ఉన్న అనధికార నిర్మాణాలను, క్యూ నిర్వహణ అడ్డంకులను తొలగించారు. ఈ నిర్మాణాలు అధికారికంగా ఆమోదం పొందలేదని.. హైకమిషన్ నిర్దేశిత సరిహద్దుకు బయట నిర్మించినట్లు పీటీఐ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య సంబంధాలు చాలా కాలంగా ఉద్రిక్తంగా ఉన్న సమయంలోనే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రెండు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఇప్పటికే చాలా పరిమితులకు లోనయ్యాయి. ఏప్రిల్ 2025లో జరిగిన పెహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ పలు దౌత్యపరమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఆ తర్వాత మే 2025లో రెండు దేశాల మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలు కూడా పెరిగాయి. అయితే ఢిల్లీలోని తాజా చర్యలను పాకిస్థాన్కు ప్రత్యక్ష సమాధానంగా మాత్రమే కాకుండా.. అనధికారిక నిర్మాణాల తొలగింపు చర్యగా, అలాగే రెండు దేశాల మధ్య నెలకొన్న విస్తృత ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
వరల్డ్ కప్ నుంచి పాక్ ఔట్..
రెండో దెబ్బ పాకిస్థాన్కు వరల్డ్ కప్లో తగిలింది. హాకీ వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ పోరులో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శనతో పాక్ను 5-3 తేడాతో మట్టికరిపించింది. ఈ విజయంతో భారత జట్టు రెండో రౌండ్కు చేరుకోగా.. పాకిస్థాన్ ఇంటిముఖం పట్టింది. భారత్ తరఫున కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్, అభిషేక్ చెరో రెండు గోల్స్ చేయగా.. హార్దిక్ సింగ్ ఒక గోల్ సాధించారు. పాకిస్థాన్ తరఫున హనాన్ షాహిద్ రెండు గోల్స్, సుఫియాన్ ఖాన్ ఒక గోల్ చేశారు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే భారత్ దూకుడు ప్రదర్శించి.. జయకేతనం ఎగురవేసింది.
దౌత్య రంగంలో..
పాకిస్థాన్కు బలమైన ఎదురుదెబ్బ దౌత్య రంగంలో తగిలింది. భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా ఉన్న సెర్గియో గోర్ తొలిసారిగా జమ్మూ కాశ్మీర్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లాతో భేటీ అయ్యారు. అనంతరం శ్రీనగర్లో మాట్లాడిన ఆయన.. "కాశ్మీర్ భారత్లో అత్యంత కీలకమైన భాగం" అని వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా అక్కడి సహజ సౌందర్యాన్ని, భద్రతా పరిస్థితులను ప్రశంసించి.. జమ్మూ కాశ్మీర్పై అమెరికా విధించిన ట్రావెల్ అడ్వైజరీని సమీక్షించే అవకాశం ఉందని సంకేతాలిచ్చారు. కాశ్మీర్ అంశాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికలపై వివాదంగా చిత్రీకరించేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నించే పాకిస్థాన్కు అమెరికా రాయబారి బహిరంగ ప్రకటన మింగుడుపడలేదు. దీంతో తీవ్ర అసహనానికి లోనైన పాక్.. ఇస్లామాబాద్లోని అమెరికా రాయబార అధికారి నటాలీ ఎ.బేకర్ను తమ విదేశాంగ శాఖకు పిలిపించి అధికారికంగా తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది.
ఈ మూడు పరిణామాలను కలిపి చూస్తే గడచిన 24 గంటల్లో పాకిస్థాన్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బలే తగిలాయి. ఢిల్లీలోని పాక్ హైకమిషన్ వెలుపల అనధికారిక నిర్మాణాల కూల్చివేత, హాకీ వరల్డ్ కప్లో భారత్ చేతిలో ఘోర పరాజయం.. కశ్మీర్ భారత్లో అంతర్భాగమని అమెరికా అగ్ర దౌత్యవేత్త కుండబద్దలు కొట్టడం.. ఇవన్నీ పాకిస్థాన్కు వరుస చెంపపెట్టులా మారాయి.