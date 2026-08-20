Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /India vs Pakistan: మాములు దెబ్బలు కాదు.. 24 గంటల్లో పాకిస్థాన్‌కు దిమ్మతిరిగే షాక్‌లు..!

India vs Pakistan: మాములు దెబ్బలు కాదు.. 24 గంటల్లో పాకిస్థాన్‌కు దిమ్మతిరిగే షాక్‌లు..!

India vs Pakistan: పాకిస్థాన్‌ను భారత్ గట్టి దెబ్బ తీసింది. 24 గంటల వ్యవధిలో పాక్‌కు మూడు షాక్‌లు తగిలాయి. ప్రతిష్టాత్మక హాకీ ప్రపంచకప్‌లో భారత్ చేతిలో ఘోర పరాభ.. కాశ్మీర్ భారతదేశంలో కీలకమైన అంతర్భాగమని అమెరికా రాయబారి కుండబద్దలు కొట్టడం.. న్యూఢిల్లీలోని పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ వెలుపల ఉన్న అనధికారిక నిర్మాణాలను ఢిల్లీ అధికారులు తొలగించడం ఆ దేశాన్ని మరింత ఇరకాటంలోకి నెట్టింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 20, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:51 PM IST
India vs Pakistan: మాములు దెబ్బలు కాదు.. 24 గంటల్లో పాకిస్థాన్‌కు దిమ్మతిరిగే షాక్‌లు..!
Image Credit: India vs Pakistan (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chandrababu: నదీ జలాలపై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు సమన్వయంతో ముందుకుసాగాలి: చంద్రబాబు
2
3
4
5