Jammu And Kashmir: జమ్మూలో హై అలర్ట్.. పోలీసులపై కాల్పులు జరిపి.. తుపాకీతో తప్పించుకున్న పాకిస్తాన్ ఖైదీలు!

Jammu And Kashmir Alert Telugu News: జమ్ములోని ఆర్ఎస్ పురాలోని జువైనల్ అబ్జర్వర్ హోం నుంచి ముగ్గురు బాలకైదేలు తప్పించుకున్నారు. ఇందులో ఇద్దరు పాకిస్తాన్ దేశానికి సంబంధించిన వారు ఉన్నట్లు సమాచారం. నాటు తుపాకీతో బెదిరించి మరి.. అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Feb 17, 2026, 02:16 PM IST

Jammu And Kashmir Alert Telugu News: జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని ఆర్ఎస్ పురాలోని జువైనల్ అబ్జర్వర్ హోమ్‌లో సోమవారం సాయంత్రం ఒక ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది. ముగ్గురు బాల ఖైదిలు అక్కడి భద్రతా సిబ్బందిపై దాడి చేసి.. తుపాకీతో కాల్పులు జరిపి మరి తప్పించుకున్నారు. పరారైన వారిలో ఇద్దరు పాకిస్తాన్ కు సంబంధించిన బాల ఖైదీలు కూడా ఉండడంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు..

సోమవారం సాయంత్రం సుమారు ఐదు గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఖైదీలు పక్కా ప్రణాళికలతో కాపలాగా ఉన్న పోలీసులపై దాడికి దిగారు.. ఒక ఖైదీ వద్ద నాటు తుపాకీ కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఖైదీల్లోని ముందుగా లోపల కాల్పులు జరిపి.. మిగిలిన పోలీసులను  నెట్టేసి మరి బయటికి పారిపోయారు. ఈ ఖైదీలు వసతి గృహం నుంచి బయటికి వచ్చిన వెంటనే వారి దగ్గర ఉన్న తుపాకీతో ఓ వ్యక్తిని బెదిరించి మరి మోటార్ సైకిల్ లాక్కొని పరారయ్యారు.

పోలీసులందించిన సమాచారం ప్రకారం.. తప్పించుకున్న వారిలో స్థానికుడు కరంజిత్ సింగ్ తో పాటు పాకిస్తాన్ కు చెందిన మహమ్మద్ సునావుల్లా, అహసాన్ అన్వర్ ఉన్నారట.. వీరిపై గతంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన కేసులు నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది. జువైనల్ హోమ్ లోపలికి తుపాకీ ఎలా వచ్చిందని అంశంపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.. ఇదిలా ఉంటే.. ఆ ఖైదీలు ప్రవీణ్ అనే హెడ్ కానిస్టేబుల్ పై తుపాకీతో దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ సమయంలో పక్కనే ఉన్న స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వినయ్ కుమార్ కు కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ ఘటనతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యా.. ముఖ్యంగా డిజిపి నలిన్ ప్రభాత్, ఐజి బీమ్ స్వయంగా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సాంబార్ జిల్లాతో పాటు జాతీయ రహదారి వైపు వెళ్లే మార్గాల్లో చెక్పోస్టుల ఏర్పాటుకు ప్రత్యేకమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాల్లో గాలింపు చర్యలను కూడా ముమ్మరం చేశారు. అయితే ఇందులో ఇద్దరు పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన వారు కావడంతో వారు సరిహద్దు దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని భావించి బిఎస్ఎఫ్ ను కూడా అప్రమత్తం చేశారు. నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన ఉన్నతాధికారుల బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

