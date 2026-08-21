/Madhya Pradesh: వీడెంట్రా బాబు.. భార్య పూజలు చేస్తుందని శివలింగం ధ్వంసం చేసిన మొగుడు.. వీడియో వైరల్..

Husband damages shiv ling in Madhya Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది భార్య భర్తలు ప్రతిచిన్న విషయాలను పెద్దది చేసుకుంటున్నారు. డైవర్స్ వరకు వెళ్లడం లేదా ఒకర్ని మరోకరు సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలు చేసుకొవడం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మధ్య ప్రదేశ్ లో ఒక జంట వెరైటీ కారణంతో గొడవలకు దిగారు. ఈ ఘటనలో భర్త తన కోపాన్ని ఆ శివుడి మీద తీర్చుకున్నాడు. ఈవీడియో వైరల్గా మారింది. మధ్య ప్రదేశ్ లోని విదిషలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. బాలాజీ ఎకో సిటీ కాలనీలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికుల ప్రకారం..పోవనాల పంచాయతీ కార్యదర్శి అఖిలేష్ యాదవ్ తన భార్య శ్రావణ మాసం నేపథ్యంలో రోజు గుడికి వస్తుందని, పూజలు చేస్తుందని ఆమెపై కోపం పెంచుకున్నాడు.
A man was arrested in Vidisha after allegedly striking a Shivling and its base with a pipe at a temple in a residential colony on Thursday afternoon. The incident was captured on CCTV.#Vidisha #MadhyaPradesh #Temple #IndiaNews pic.twitter.com/hIMi1zpMfs
— Bhaskar English (@BhaskarEnglish_) August 21, 2026
దీనిపైన తరచుగా భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగేవి. కానీ ఆమె మాత్రం తన ఇష్టదైవాన్ని కొలవడం మాత్రం వదలుకొలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తనను పట్టించుకొకుండా ఎక్కువ సేపు పూజలుచేస్తుందని ఏకంగా దేవుడి మీద తన ప్రతాపం చూపించాడు. ఆలయంలోకి ప్రవేశించి.. శివలింగంతో పాటు గణేశుడు, పార్వతీ దేవి, నంది, కార్తికేయుడి విగ్రహాలను ధ్వంసంచేశాడు.
ఆ తర్వాత ఏమి తెలియనట్లుఅక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత కొంత మంది భక్తులు అక్కడకు వెళ్లి చూడగా పలు విగ్రహలు ధ్వంసమైనట్లు గుర్తించారు. సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా.. పోవనాల పంచాయతీ కార్యదర్శి అఖిలేష్ యాదవ్ ఒక పైపుతో దేవుళ్ల విగ్రహలపై దాడులు చేస్తున్న ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది.
దీనిపై స్థానికులు, భక్తులు పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరుకున్నారు. వెంటనే అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని ధ్వంసమైన విగ్రహాల స్థానంలో కొత్తవి ప్రతిష్టించేలా చూడాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా దుమారం చెలరేగింది. పోలీసులు ఆందోళన కారుల్ని శాంతింప చేసి ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. భార్యపై కోపంతో ఏకంగా శివుడి విగ్రహంతో పాటు పలు విగ్రహలను ధ్వంసం చేసిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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