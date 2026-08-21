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Madhya Pradesh: వీడెంట్రా బాబు.. భార్య పూజలు చేస్తుందని శివలింగం ధ్వంసం చేసిన మొగుడు.. వీడియో వైరల్..

Man damages shiv ling in mp: విదిషా కాలనీలోని ఒక ఆలయంలో శివలింగాన్ని ధ్వంసం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు  పోవనాల పంచాయతీ కార్యదర్శి అఖిలేష్ యాదవ్  ను అరెస్ట్ చేశారు.ఈ ఘటనతో స్థానింగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:53 PM IST
Madhya Pradesh: వీడెంట్రా బాబు.. భార్య పూజలు చేస్తుందని శివలింగం ధ్వంసం చేసిన మొగుడు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: mandamagesshivilinginmadhyapradesh

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Madhya Pradesh: వీడెంట్రా బాబు.. భార్య పూజలు చేస్తుందని శివలింగం ధ్వంసం చేసిన మొగుడు.. వీడియో వైరల్..
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