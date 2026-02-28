English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Panneerselvam: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. డీఎంకేలోకి పన్నీరు సెల్వం..

Panneerselvam: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. డీఎంకేలోకి పన్నీరు సెల్వం..

Panneerselvam: అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి  అన్నాడీఎంకే బహిష్కృత నేత పన్నీర్‌ సెల్వం అధికారిక డీఎంకే పార్టీలో చేరారు. దీంతో ఏఐఏడీఎంకే, బీజేపీ కూటమిలోని ఎన్డీయేకు గట్టి ఝలక్ ఇచ్చినట్టైయింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 11:50 AM IST

Panneerselvam Joins DMK: ముఖ్యమంత్రి  స్టాలిన్‌ సెల్వంకు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.  చెన్నైలోని పార్టీ కార్యాలయంలో.. స్టాలిన్‌ సమక్షంలో సెల్వం, ఆయన కుమారుడు,  తదితరులు కూడా డీఎంకే లో చేరారు.  రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పన్నీర్‌  తన సొంత నియోజకవర్గమైన తేనిలోని బోడి మెట్టు నుంచి డీఎంకే తరఫున పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సెల్వం చేరిక డీఎంకే కు ఉపయోగపడనుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

దివంగత మాజీ సీఎం జయలలితకు విధేయుడిగా పేరుపొందిన పన్నీర్‌ సెల్వం.. ఆమె జైలుకు వెళ్లిన మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. అన్నాడీఎంకే  ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిసామితో రాజకీయ విరోధం నేపథ్యంలో.. సెల్వం, ఆయన అనుచరులు 2022లో పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. 

ఆ తర్వాత ఎన్డీయేతో కూడా సంబంధాలు తెంచుకున్న ఆయన.. తాజాగా డీఎంకేతో చేతులు కలపడం తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. మరి పన్నీర్ సెల్వం తమిళనాడులో గౌండర్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు. ఇక అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన పళని స్వామితో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ కి చెందిన మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అన్నామలై కూడా అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడు. దీంతో పళనిస్వామి డీఎంకే పార్టీలో  చేరడం వలన ఎన్డీయే కూటమికి ఎలాంటి నష్టం కలగదని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PannerselvanTamil nadu politicsTamil NaduTamil Nadu Politics Joins DMKNational

