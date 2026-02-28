Panneerselvam: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. డీఎంకేలోకి పన్నీరు సెల్వం..

Panneerselvam Joins DMK: ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ సెల్వంకు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. చెన్నైలోని పార్టీ కార్యాలయంలో.. స్టాలిన్ సమక్షంలో సెల్వం, ఆయన కుమారుడు, తదితరులు కూడా డీఎంకే లో చేరారు. రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పన్నీర్ తన సొంత నియోజకవర్గమైన తేనిలోని బోడి మెట్టు నుంచి డీఎంకే తరఫున పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సెల్వం చేరిక డీఎంకే కు ఉపయోగపడనుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
దివంగత మాజీ సీఎం జయలలితకు విధేయుడిగా పేరుపొందిన పన్నీర్ సెల్వం.. ఆమె జైలుకు వెళ్లిన మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిసామితో రాజకీయ విరోధం నేపథ్యంలో.. సెల్వం, ఆయన అనుచరులు 2022లో పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు.
ఆ తర్వాత ఎన్డీయేతో కూడా సంబంధాలు తెంచుకున్న ఆయన.. తాజాగా డీఎంకేతో చేతులు కలపడం తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి పన్నీర్ సెల్వం తమిళనాడులో గౌండర్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు. ఇక అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన పళని స్వామితో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ కి చెందిన మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అన్నామలై కూడా అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడు. దీంతో పళనిస్వామి డీఎంకే పార్టీలో చేరడం వలన ఎన్డీయే కూటమికి ఎలాంటి నష్టం కలగదని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.