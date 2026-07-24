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Paper Leak 10 Crore: పేపర్ లీక్ చేస్తే రూ.10 కోట్ల జరిమానా, పదేళ్ల జైలు శిక్ష.. బిల్లుకు క్యాబినేట్ ఆమోదం?!

Paper Leak Law 10 Crore: నీట్ (NEET) పేపర్ లీక్ ఉదంతం తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో చట్టాలను కఠినతరం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో పేపర్ లీక్ చేసిన వారిపై రూ.10 కోట్ల జరిమానాతో పాటు పదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించే విధంగా బిల్లుకు క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:46 PM IST
Paper Leak 10 Crore: పేపర్ లీక్ చేస్తే రూ.10 కోట్ల జరిమానా, పదేళ్ల జైలు శిక్ష.. బిల్లుకు క్యాబినేట్ ఆమోదం?!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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