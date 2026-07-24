/Paper Leak 10 Crore: పేపర్ లీక్ చేస్తే రూ.10 కోట్ల జరిమానా, పదేళ్ల జైలు శిక్ష.. బిల్లుకు క్యాబినేట్ ఆమోదం?!

Paper Leak Law 10 Crore: దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్న నీట్ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ (Paper Leak) వ్యవహారాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పేపర్ లీకులకు పాల్పడే దోషులను అత్యంత కఠినంగా శిక్షించేందుకు చట్టంలో భారీ మార్పులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకు తగ్గట్టుగా తాజాగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన క్యాబినేట్ భేటీలో దీనికి సంబంధించిన ముసాయిదా బిల్లుకు మంత్రుల బృందం ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం అందుతోంది.
ప్రతిపాదిత కొత్త శిక్షలు, జరిమానాలు
2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) చట్టానికి సవరణలు చేస్తూ ఈ కొత్త బిల్లును రూపొందించారు. పాత చట్టంతో పోలిస్తే శిక్షలు, జరిమానాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ కేసులో పట్టుబడిన వ్యక్తులను కనీసం పదేళ్లు జైలు శిక్ష విధించేందుకు ముసాయిదా సిద్ధం చేసినట్లు అధికార వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందుతోంది. అలాగే పదేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.10 కోట్ల జరిమానా విధించేలా చట్టంలో భారీ మార్పులు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాత చట్టం వర్సెస్ కొత్త సవరణలు..
గతంలో వ్యక్తిగత లీకేజీ కేసులకు 3-5 ఏళ్ల జైలు, రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించేవారు. వ్యవస్థీకృత నేరాలకు 5-10 ఏళ్ల జైలు, రూ.1 కోటి వరకు జరిమానా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ శిక్షల తీవ్రతను జరిమానా మొత్తాన్ని కేంద్రం గణనీయంగా పెంచింది.
3 నెలల్లో విచారణ పూర్తే లక్ష్యం.. ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులు
పేపర్ లీక్ కేసుల విచారణను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ కేసుల విచారణకు ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే ఢిల్లీలో మొదటి ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు ప్రారంభమవ్వగా, త్వరలోనే మరో నాలుగు కోర్టులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కోర్టుల ద్వారా లీకేజీ కేసుల విచారణను మూడు నెలల వ్యవధిలోనే పూర్తి చేసి దోషులకు త్వరితగతిన శిక్ష పడేలా ప్రతిపాదనలు చేశారు.
ప్రధాని మోదీ హామీ, తదుపరి చర్యలు
'నీట్' పేపర్ లీక్ ఘటనలకు నిరసనగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్రరూపం దాల్చిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. లీకేజీలకు పాల్పడే వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని, కఠినంగా శిక్షిస్తామని ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా స్పష్టం చేశారు. ఈ సవరణ బిల్లును వచ్చే వారమే లోక్సభ ముందుకు తీసుకువచ్చి, వీలైనంత త్వరగా ఆమోదింపజేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది.
(గమనిక: క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన ఈ బిల్లుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడాల్సి ఉంది.)
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