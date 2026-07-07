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Tamil nadu: ప్రేమ గెలిచింది.. కన్న ప్రేమ ఓడింది.!. పీస్‌లో కూతురి కాళ్లమీద పడ్డ తల్లిదండ్రులు.. భావొద్వేగ వీడియో..

Tirupattur lover marriage row: పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ తల్లిదండ్రులు కూతుర్ని ప్రేమ పెళ్లి వద్దని తమతోనే ఉండాలని కాళ్లపై పడి మరీ వేడుకుంటున్న ఆమె కనికరించ లేదు. తమిళనాడులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:01 PM IST
Tamil nadu: ప్రేమ గెలిచింది.. కన్న ప్రేమ ఓడింది.!. పీస్‌లో కూతురి కాళ్లమీద పడ్డ తల్లిదండ్రులు.. భావొద్వేగ వీడియో..
Image Credit: tamilnadunews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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