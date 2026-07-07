Tirupattur lover marriage emotional video: ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. తమ తల్లిదండ్రుల్ని సైతం ఎదిరించి మరీ ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు. నవమాసాలు కనిపెంచి తమ పిల్లల్ని ప్రయోజకుల్ని చేశాక వారు ప్రేమ అంటూ కన్న వారిని ఎదిరించి వెళ్లడం కొంత మంది కన్నవాళ్లు జీర్ణించుకులేకపోతున్నారు. దీంతో కొన్ని చోట్ల తమపిల్లలపై ప్రేమతో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు వద్దని వారిస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల తమ పిల్లలు ప్రేమించినవారిని సుపారీ గ్యాంగ్ తో హత్యలు చేయించిన ఘటనలుఉన్నాయి.
హృదయాలను కలిచివేస్తున్న దృశ్యం... కాళ్లపై పడినా కనికరించని కూతురు
ప్రేమించిన వ్యక్తితో వెళ్లొద్దంటూ కూతురు కాళ్లపై పడి వేడుకున్న తల్లిదండ్రులు. అయినా ఆమె ప్రియుడితోనే వెళ్లిపోయింది.
తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరులో జరిగిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పోలీసుల రక్షణలో యువతి… pic.twitter.com/Asjp0JHJ7P
— greatandhra (@greatandhranews) July 7, 2026
కొన్ని చోట్ల మాత్రం తల్లిదండ్రులు తమపిల్లల కాళ్లపై పడి మరీ ప్రేమపెళ్లిళ్లు వద్దని వేడుకుంటున్న ఘటనలు ఇటీవల వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరులో చోటు చేసుకుంది. తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరులో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న తమకు పెద్దలనుంచి హనీ ఉందని రక్షణ కావాలని స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ను ఆశ్రయించారు. దీంతో పోలీసులు యువతి కుటుంబ సభ్యుల్ని స్టేషన్ కు పిలిపించారు.
అక్కడ హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. యువతి తన భర్తతో కలసి పీఎస్ కు వచ్చింది. తమ కూతుర్ని చూడగానే ఆ కన్నవాళ్లు తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. కూతురి కాళ్లపై పడిమరీ తమతో రావాలని వేడుకున్నారు. ఆ కన్నవాళ్లు పోలీస్ స్టేషన్ లోకన్నావాళ్లు కాళ్లపై పడి మొక్కుతున్న ఆ కూతురి గుండె ఇంత మాత్రం కరగలేదు.
కనీసం ఆమెలో తన వాళ్లను వేదర కల్గిస్తున్నాననే భావన కించిత్తైన లేదు. కనీసం పెద్దవారిని ఒప్పించి లేదా ఏదైన నచ్చచెబుదామని కూడా ఆమె ప్రయత్నించినట్లు ఆ వీడియోలో కన్పించడంలేదు. చివరకు పోలీసులు మేజర్ అయినందున వారిని ఇబ్బందులు పెట్టొద్దని చెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించి వేశారు. తమ కూతురు వెళ్లిపోతుంటే ఆ కన్నవాళ్లు రోడ్డుపై పడి గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది యువతి మేజర్ కాబట్టి ఆమెకు ఎవరితో అయిన పెళ్లి చేసుకునే హక్కు ఉంటుందని అంటున్నారు. కానీ ఈ ఘటనపై పలువురు భావొద్వేగంతో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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